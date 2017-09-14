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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 03 чер, 2025 07:21
ЛАД написав:
1. РФ не наступник СССР.
Брехня ...
ЛАД написав:
4. Я очень надеюсь
, что у нас хватит сил и ума не проиграть больше, чем мы уже
проиграли.
Возле Харькова москали не стоят, а совсем наоборот, но у ЛАД - это проигрыш Украины.
Это уже деменция ? или ещё нет ...
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Додано: Вів 03 чер, 2025 07:58
Ряжений Швайка вчора заявляв, що всі мають закрити рота про демобілізацію, а мобілізувати потрібно всіх. «СЛУЖИТИ МАЮТЬ ВСІ! Крапка».
Діти Швайки за кордоном. Син та донька в Барселоні. І його зять 1992 року народження - теж в Барселоні.
Класика тилових барбершопних піар-вояк.
Чисто покидьок, був екс-міністром, хоче знову в міністри. На крові чужих дітей. А не своїх.
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Додано: Вів 03 чер, 2025 08:36
jump написав:
Ряжений Швайка вчора заявляв, що всі мають закрити рота про демобілізацію, а мобілізувати потрібно всіх. «СЛУЖИТИ МАЮТЬ ВСІ! Крапка».
Діти Швайки за кордоном. Син та донька в Барселоні. І його зять 1992 року народження - теж в Барселоні.
Класика тилових барбершопних піар-вояк.
Чисто покидьок, був екс-міністром, хоче знову в міністри. На крові чужих дітей. А не своїх.
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Додано: Вів 03 чер, 2025 09:19
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Сильно подозреваю, что "обслуговуванням стратегічних ракет" РФ озаботилась давно и могут делать это и без "спеціалістів Південмашу" и, вообще-то, правильно без мягкого знака - "Південмаш").
Так в них ціла програма є..
Називається
ІМПОРТОЗАМЄЩЄНІЄ...
от тільки -програма є
Толку від неї нема.
Не можуть не те що Боїнги з Аїрбасами обслуговувати-вони не можуть навіть на своїх сухих і мс літати..
........
Вы не думаете, что вы можете не всё знать?
Например, вертолётные двигатели закупали на "Мотор Січ". Не знаю, как сейчас. Возможно, уже освоили.
давно, помните скандал коли ми продали мотор січ китайцям а потім їх киданули?
Перед тим москалі перейшли на свої в ленінградській області відкрили завод клон моторсічі пєтєрбурскіє мотори. Був час що в них там не все зросталось і щось таки докупляли в нас.
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Додано: Вів 03 чер, 2025 10:10
Shaman написав: Letusrock написав:
в бочці меду останніх вихідних не обійшлось без відра пропагандистської крінжатини.
щотижнева рубрика "ТО(у)Пий пропагандист":
а) харківська депутатка від ЄС Гончарова-Багалій пропонує показово розстрілювати ухилянтів
б) Шаріков під ніком Леонід Маслов пропонує податок 50% від майна на еміграцію, або 100% для тих хто вже втік. Після питань що робити з пересічними у яких з майна тільки телефон і рюкзак з парою джинсів, персонаж завис.
в) Берлінська каже що жінкам і дітям молодше 18 років "час готуватись" інакше "буряти/розвал державності і т.д."
г) Осадча в якої 24 річний син вчиться в США каже що час державі вирішити питання вивозу 17-річних за кордон, які чомусь нехочуть воювати
д) нєкто всл Матяш - всі повинні бути задіяні у війни і жінки і пенсіонери, інакше.. (див. пункт "в")
е) представник підрозділу "Нахтігаль"(!?) закликає морально знищувати та фізично карати (це як, 50 ударів батогом чи шо) за спротив викраденню людей
є) Чмут - «Мене засмучує шо у людей є гроші на каву» (розкрадання мільярдів з бюджету, невиконання замовлень по зброї, неякісні міни, інвалідсько-прокурорські пенсії його засмучують менше ніж коли холоп посмів кави випити на 50 грн)
ти скільки розшукував все це лайно?
це "лайно" - цитати, дописи та відео-інтервью публічних осіб. Перелічене було озвучено буквально за останні 3-4 дні. По суті є що сказати?
Коли перехожі матюками намагаються перешкодити викраденню людей то їх за це у вязницю, а коли депутат закликає до розстрілів громадян, тоді "лайно", "нічево не біло"
Чи ти бачиш тільки те що зручно
pesikot написав:
Всю ніч він все це лайно розшукував, не спав бідако )
Або йому все це зкинули зранку )
звернись до цих публічних осіб чому вони говорять "лайно". Серед них депутатка твоєї партії, спитай її чому вона закликає до розстрілів громадян.
Востаннє редагувалось Letusrock
в Вів 03 чер, 2025 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 чер, 2025 10:20
6 августа народный депутат Украины, куратор Луганской организации партии «Свобода» Игорь Швайка без согласия бывшей жены Ольги похитил их пятилетнего сына Тараса.
этот герой ещё и детей похищает)))
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Додано: Вів 03 чер, 2025 11:37
ЛАД написав:
Так князья киевские тоже как бы не совсем славяне и жён часто брали на стороне (и с Запада, и с Востока).
Так педераційники жінок брали постійно з Заходу...
Різні там кюрфюрстовські княжни десятого коліна.....
І що ?
Хто тільки не керував педерацією...
З 900 по 1200 - відприски кнізів Києвської Русі
1200-1500 - відприски отаманів Золотої Орди
1500-1700 - хто хотів навіть поляки
1700-1900 - тут цікаво
По простому-шлюха Марта Скаврон6ська, білоруска, два рази замужем, наложниця двох воєначальників, по педераційному - імператриця Катерина перша
Йоган Вельф - він же російський імператор Іван 6
(до речі внук івана5, виходить що й іван 5 - був не росіянином, а іван5 був дядьком петра 1 - то й петро не педераційних кровей))
Карл Петер Ульріх - він же імператор Петро 3
, батько імператора Павла 1 )
Софія Августина Фредеріка Ангальт-Цербст вона ж імператриця Катерина 2
імператриця Єлизавета - дочка скавронськоїімператор Олександр 1
- діди/бабусі
по матері(софія доротея вартюмберська) Фредеріка Бауншвейська - Фредервк2
по батькові павло 1 (софія ангельс цербська(катерина 2)-карл петер ульріх Петро3
Навскидку я пройшов 100+ років
знайди тут педераційників...
В той самий час Гетьманами України Були
Самойлович, Многогрішний, Мазепа, два Хмельницьких, Тетеря. Дорошенко , Брюховецький...
То в кого ВЛАСНА історія, а хто пробує привласнити ЧУЖУ історію?
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Додано: Вів 03 чер, 2025 11:41
budivelnik написав:
Самойлович, Многогрішний, Мазепа, два Хмельницьких, Тетеря. Дорошенко , Брюховецький...
...Залужний, Сирський
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Додано: Вів 03 чер, 2025 11:45
Право
Faceless написав:
ЛАД написав:............
1. РФ не наступник СССР.
рф сама оголосила себе правонаступницею срср
наступницею - да.
Тем самым признав все договоры, заключённые Союзом, м все обязательства Союза, в т.ч. и долги.
Но в идеологическом отношении РФ не наступник СССР. Даже близко.
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