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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14022140231402414025
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 12:20

  Hotab написав:
  jump написав:Ряжений Швайка вчора заявляв, що всі мають закрити рота про демобілізацію, а мобілізувати потрібно всіх. «СЛУЖИТИ МАЮТЬ ВСІ! Крапка».
Діти Швайки за кордоном. Син та донька в Барселоні. І його зять 1992 року народження - теж в Барселоні.
Класика тилових барбершопних піар-вояк.
Чисто покидьок, був екс-міністром, хоче знову в міністри. На крові чужих дітей. А не своїх. 8)

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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 12:28

  барабашов написав:
  Shaman написав:Почему это всё "лайно" если взято из оф.источников и у Осадчей, как и Мосийчучки, действительно есть бугай-сынок, который обязан мамку от бурятов защищать?
Или шо Катька, шо Мосийчучка, в эфир с Монаки выходят и там их Иностранный Легион ии.тов.Макрона с тыла(и тылы жопени) оберегает?
По поводу дырок на бомбардувальныках - заварить их кацапы не могут? Ну или после капремонта гвоздями и эпоксидкой в последний марш-бросок с Энгельса отправить?
По поаоду Чмута - когда вы с ним как героические Биба и Боба, здание облФСБ в Геническе ценой собственной жизни и фуры с гексогеном, аннигилируете? А мы вам памятник. Где будет всё и ордена и лавры. Или с дивана в Праге лучше контрнаступается по жизни?

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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 12:29

  UA написав:
  Hotab написав:
  jump написав:Ряжений Швайка вчора заявляв, що всі мають закрити рота про демобілізацію, а мобілізувати потрібно всіх. «СЛУЖИТИ МАЮТЬ ВСІ! Крапка».
Діти Швайки за кордоном. Син та донька в Барселоні. І його зять 1992 року народження - теж в Барселоні.
Класика тилових барбершопних піар-вояк.
Чисто покидьок, був екс-міністром, хоче знову в міністри. На крові чужих дітей. А не своїх. 8)

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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 12:35

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Так князья киевские тоже как бы не совсем славяне и жён часто брали на стороне (и с Запада, и с Востока).
Так педераційники жінок брали постійно з Заходу...
Різні там кюрфюрстовські княжни десятого коліна.....
.........
То в кого ВЛАСНА історія, а хто пробує привласнити ЧУЖУ історію?

Да я понимаю, что у вас главное - обосрать "педерацію".Я упомянул о "не совсем" славянской родословной киевских князей исключительно в ответ на ваше упоминание дочери Ярослава Мудрого:
З таким підходом Франція, і Британія-це колонії України
Бо дочка Ярослава Мудрого-це мама Філіпа Першого
Для того, чтобы показать, что история не определяется этническим происхождением правителей.
И Россия не пытается вести историю от украинских гетьманів и не приписывает их себе.
Они говорят только о князьях киевских и ведут свою историю оттуда.
История тех давних времён пишется не действиями народов, а именами и действиями королей, князей, ханов и прочих лидеров. И не очень важно их этническое происхождение.
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 13:13

Новости бурятов

Сотрудники ТЦК принудительно «бусифицировали» мужчину в Ровенской области: теперь им грозит до 6 лет тюрьмы, — ДБР

Отмечается, что он ехал на велосипеде, сотрудники ТЦК применили к нему слезоточивый газ, избили и затянули в машину. Позже выяснилось, что мужчину отправили в воинскую часть, несмотря на его статус непригодного к военной службе.
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 13:19

  buratinyo написав:Только у меня воникает мысль, что для маленькой миролюбивой страны террор и шантаж против агрессора становится законным средством для остановки войны, начатой агрессором и больным империалистом.

Я шото пропустила? Где вы увидели террор и шантаж против агрессора?
Атака на военные аэродромы? Разве это не зеркальный ответ на атаку аэродромов Украины 24.02.22?
Атака на НПЗ? Разве это не зеркальный ответ на удары по энергетике Украины?
Атака на предприятия ВПК? Не ответ на удары по предприятиям Украины?
Теряюсь в догадках в общем...
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