Shaman написав:

Почему это всё "лайно" если взято из оф.источников и у Осадчей, как и Мосийчучки, действительно есть бугай-сынок, который обязан мамку от бурятов защищать?Или шо Катька, шо Мосийчучка, в эфир с Монаки выходят и там их Иностранный Легион ии.тов.Макрона с тыла(и тылы жопени) оберегает?По поводу дырок на бомбардувальныках - заварить их кацапы не могут? Ну или после капремонта гвоздями и эпоксидкой в последний марш-бросок с Энгельса отправить?По поаоду Чмута - когда вы с ним как героические Биба и Боба, здание облФСБ в Геническе ценой собственной жизни и фуры с гексогеном, аннигилируете? А мы вам памятник. Где будет всё и ордена и лавры. Или с дивана в Праге лучше контрнаступается по жизни?