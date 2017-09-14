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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14023140241402514026
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:01

Суми стають прифронтовим містом
Переможні наслідки потужної діяльності.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:06

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Всю ніч він все це лайно розшукував, не спав бідако )
Або йому все це зкинули зранку )

звернись до цих публічних осіб чому вони говорять "лайно". Серед них депутатка твоєї партії, спитай її чому вона закликає до розстрілів громадян.

Проблєма не в тому, що вони сказали лайно, а в тому - що ти це лайно сюди приніс

То і питання до тебе, навіщо збирав, навіщо сюди вилив ? )
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:09

  Schmit написав:Суми стають прифронтовим містом
Переможні наслідки потужної діяльності.

Дивно ... дуже дивно ... ти б хоч раз засудив росіянин за обстріли

Жодного, жодного разу ти це не зробив

Я відповідь знаю чому, а от чи напишешь ти цю відповідь ... питання ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:09

  Schmit написав:Суми стають прифронтовим містом
Переможні наслідки потужної діяльності.

Федина: Серед 6000 загиблих бійців — велика частина полягла на Курщині.

  pesikot написав:
  Schmit написав:Переможні наслідки потужної діяльності.

Дивно ... дуже дивно ... ти б хоч раз засудив росіянин за обстріли
Жодного, жодного разу ти це не зробив
Я відповідь знаю чому, а от чи напишешь ти цю відповідь ... питання ...

ти ще забув про путіна написати.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:14

  Бетон написав:
  Slon_Nosov написав:СБУ в третий раз поразила Крымский мост, подорвав опоры.

Источник: https://censor.net/ru/n3555866

Это радует. Но, как мостовик, расстрою. Это как слону дробина. Ничего там не поражено

Расстрою и я тебя.

Мы все видели, как ты считал стоимость электроэнергии в Польше

Поэтому и мостовик из тебя таке собі )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:38

  Letusrock написав:
  Schmit написав:Суми стають прифронтовим містом
Переможні наслідки потужної діяльності.

Федина: Серед 6000 загиблих бійців — велика частина полягла на Курщині.

  pesikot написав:
  Schmit написав:Переможні наслідки потужної діяльності.

Дивно ... дуже дивно ... ти б хоч раз засудив росіянин за обстріли
Жодного, жодного разу ти це не зробив
Я відповідь знаю чому, а от чи напишешь ти цю відповідь ... питання ...

ти ще забув про путіна написати.

Я не забув, як і побачив, що у тебе знову очко стискається від переляку - тоді ти починаєшь хамити )

Бо тобі дуже, дуже, дуже сцикотно написати, що росіяни та Путін винні у цій війні
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:45

  Letusrock написав:Федина: Серед 6000 загиблих бійців — велика частина полягла на Курщині.

Порохаті свині завжди брешуть як і їх русскіє хазяї.
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я не забув, як і побачив, що у тебе
  pesikot написав:Бо тобі дуже, дуже, дуже

мені байдуже на твої фантазії, описуй свої галюцинації далі. Якщо ця писанина полегшує твій стан і потрібно менше пігулок, то я тільки радий
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:57

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Я не забув, як і побачив, що у тебе
  pesikot написав:Бо тобі дуже, дуже, дуже

мені байдуже на твої фантазії, описуй свої галюцинації далі. Якщо ця писанина полегшує твій стан і потрібно менше пігулок, то я тільки радий

Я ж кажу, хамити продовжуєшь )

А міг би, переїхати в РФ, через Туречинну.
Років за 5 асимілюватись, а потім допомогти СБУ провести чергову операцію
Ти ж у нас по фурам спеціаліст

Замість цього, ти банально сцишься, сидячі за хребтом
pesikot
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