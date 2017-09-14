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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 03 чер, 2025 17:01
Суми стають прифронтовим містом
Переможні наслідки потужної діяльності.
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Schmit
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Додано: Вів 03 чер, 2025 17:06
Letusrock написав: pesikot написав:
Всю ніч він все це лайно розшукував, не спав бідако )
Або йому все це зкинули зранку )
звернись до цих публічних осіб чому вони говорять "лайно". Серед них депутатка твоєї партії, спитай її чому вона закликає до розстрілів громадян.
Проблєма не в тому, що вони сказали лайно, а в тому - що ти це лайно сюди приніс
То і питання до тебе, навіщо збирав, навіщо сюди вилив ? )
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Додано: Вів 03 чер, 2025 17:09
Дивно ... дуже дивно ... ти б хоч раз засудив росіянин за обстріли
Жодного, жодного разу ти це не зробив
Я відповідь знаю чому, а от чи напишешь ти цю відповідь ... питання ...
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Додано: Вів 03 чер, 2025 17:09
Федина: Серед 6000 загиблих бійців — велика частина полягла на Курщині.
pesikot написав: Schmit написав:
Переможні наслідки потужної діяльності.
Дивно ... дуже дивно ... ти б хоч раз засудив росіянин за обстріли
Жодного, жодного разу ти це не зробив
Я відповідь знаю чому, а от чи напишешь ти цю відповідь ... питання ...
ти ще забув про путіна написати.
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Letusrock
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Додано: Вів 03 чер, 2025 17:14
Бетон написав:
Это радует. Но, как мостовик, расстрою. Это как слону дробина. Ничего там не поражено
Расстрою и я тебя.
Мы все видели, как ты считал стоимость электроэнергии в Польше
Поэтому и мостовик из тебя таке собі )
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Додано: Вів 03 чер, 2025 17:38
Letusrock написав:
Федина: Серед 6000 загиблих бійців — велика частина полягла на Курщині.
pesikot написав: Schmit написав:
Переможні наслідки потужної діяльності.
Дивно ... дуже дивно ... ти б хоч раз засудив росіянин за обстріли
Жодного, жодного разу ти це не зробив
Я відповідь знаю чому, а от чи напишешь ти цю відповідь ... питання ...
ти ще забув про путіна написати.
Я не забув, як і побачив, що у тебе знову очко стискається від переляку - тоді ти починаєшь хамити )
Бо тобі дуже, дуже, дуже сцикотно написати, що росіяни та Путін винні у цій війні
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Додано: Вів 03 чер, 2025 17:45
Letusrock написав:
Федина: Серед 6000 загиблих бійців — велика частина полягла на Курщині.
Порохаті свині завжди брешуть як і їх русскіє хазяї.
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Додано: Вів 03 чер, 2025 17:49
pesikot написав:
Я не забув, як і побачив, що у тебе
pesikot написав:
Бо тобі дуже, дуже, дуже
мені байдуже на твої фантазії, описуй свої галюцинації далі. Якщо ця писанина полегшує твій стан і потрібно менше пігулок, то я тільки радий
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Додано: Вів 03 чер, 2025 17:57
Letusrock написав: pesikot написав:
Я не забув, як і побачив, що у тебе
pesikot написав:
Бо тобі дуже, дуже, дуже
мені байдуже на твої фантазії, описуй свої галюцинації далі. Якщо ця писанина полегшує твій стан і потрібно менше пігулок, то я тільки радий
Я ж кажу, хамити продовжуєшь )
А міг би, переїхати в РФ, через Туречинну.
Років за 5 асимілюватись, а потім допомогти СБУ провести чергову операцію
Ти ж у нас по фурам спеціаліст
Замість цього, ти банально сцишься, сидячі за хребтом
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