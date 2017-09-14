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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 03 чер, 2025 18:48
Прохожий написав: Hotab написав: UA написав:
Шарій це зараз самий популярний політик
в Україні?
Він локаційно ближче до Хорватії, чим до України. Вам має бути видніше.. Тим більше що вас з ним прокацапське бачення подій обʼєднує.
назвать шарика политиком это сильно!
хотя менты на пенсии и не такое несут...
Была партия Шарика и были сторонники партии Шарика на этом форуме.
sequence, например
То чему удивлятся ... "кому и кобыла - невеста" )
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Додано: Вів 03 чер, 2025 19:12
ЛАД написав:
История тех "давних" времён
була частково започаткована (забацана) у часи петра першого (Феофаном Прокоповичем)
У 1721 році підказав московському цареві Петру I запровадити нову зманіпульовану назву для Московського царства, вкравши греко-візантійську назву Руси — «Росія» (грец. Ρωσία), звідки й з'явилася так звана «Всеросійська імперія».
Феофан Прокопович — визначний діяч епохи бароко. Його праці дотичні фізики, філософії, математики, астрономії, логіки, наук про державу і право, теології. Як прихильник деспотичного царя Петра І він був автором теорії перетворення та модернізації Московського царства у нову імперію московитів в дусі освіченого абсолютизму й реформування церкви, котра підпорядковувалася б владі самодержця[4].
при царевні Єлізаветі, а кордінально при Єкатерині ІІ історія спотворювалась кардінально
чого варта шапка Мономаха
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Додано: Вів 03 чер, 2025 19:50
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Так князья киевские тоже как бы не совсем славяне и жён часто брали на стороне (и с Запада, и с Востока).
Так педераційники жінок брали постійно з Заходу...
Різні там кюрфюрстовські княжни десятого коліна.....
І що ?
Хто тільки не керував педерацією...
З 900 по 1200 - відприски кнізів Києвської Русі
1200-1500 - відприски отаманів Золотої Орди
1500-1700 - хто хотів навіть поляки
1700-1900 - тут цікаво
По простому-шлюха Марта Скаврон6ська, білоруска, два рази замужем, наложниця двох воєначальників, по педераційному - імператриця Катерина перша
Йоган Вельф - він же російський імператор Іван 6
(до речі внук івана5, виходить що й іван 5 - був не росіянином, а іван5 був дядьком петра 1 - то й петро не педераційних кровей))
Карл Петер Ульріх - він же імператор Петро 3
, батько імператора Павла 1 )
Софія Августина Фредеріка Ангальт-Цербст вона ж імператриця Катерина 2
імператриця Єлизавета - дочка скавронськоїімператор Олександр 1
- діди/бабусі
по матері(софія доротея вартюмберська) Фредеріка Бауншвейська - Фредервк2
по батькові павло 1 (софія ангельс цербська(катерина 2)-карл петер ульріх Петро3
Навскидку я пройшов 100+ років
знайди тут педераційників...
В той самий час Гетьманами України Були
Самойлович, Многогрішний, Мазепа, два Хмельницьких, Тетеря. Дорошенко , Брюховецький...
То в кого ВЛАСНА історія, а хто пробує привласнити ЧУЖУ історію?
Да я понимаю, что у вас главное - обосрать "педерацію".Я упомянул о "не совсем" славянской родословной киевских князей исключительно в ответ на ваше упоминание дочери Ярослава Мудрого:
З таким підходом Франція, і Британія-це колонії України
Бо дочка Ярослава Мудрого-це мама Філіпа Першого
Для того, чтобы показать, что история не определяется этническим происхождением правителей.И Россия не пытается вести историю от украинских гетьманів и не приписывает их себе.
Они говорят только о князьях киевских и ведут свою историю оттуда.
История тех давних времён пишется не действиями народов, а именами и действиями королей, князей, ханов и прочих лидеров. И не очень важно их этническое происхождение.
Треба віддати належне педераційній імперській пропоганді роССії....
Лад
Назви мені хоча б ОДНУ країну, яка СВОЮ історію веде з територій які ій сьогодні не належать.
Для прикладу
Була Греція, яка захопила пів світу - але історію веде від Афін
Була Священна Римська Імперія, яка захопила не менше( в тому числі і Лондон з Парижем і Єгиптом) - але історія Італії ніколи не претендувала на історії тих кого італійці захоплювали
Була Османська Імперія, яка захопила Константинополь і на його місці створила Стамбул.... - ти колись чув щоб турки свою історію починали з історії Візантії?
Були іспанці які захопили Мексику - ти колись чув щоб іспанці повязували свою історію з майя?
А мексиканці з Мадридом?
Була Британська Імперія....
Ти чув щоб Британія казала що вона вийшла з Індійської цивілізації(на тисячоліття старшої від Британської)
Чи щоб Індія зазіхала на Лондон ? На підставі того що королі Британії володіли Індією?
То поясни собі
Як країна може претендувати на те що її історія починається на територіях які їй зараз не належать.
Вдумайся-може дійде і з очей спаде облуда.
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Додано: Вів 03 чер, 2025 20:12
pesikot написав:
"кому и кобыла - невеста" )
Навіщо тобі та кобила?
Давай на Флер засватаю?
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Додано: Вів 03 чер, 2025 20:19
budivelnik написав:
Треба віддати належне педераційній імперській пропоганді роССії....
Лад
Назви мені хоча б ОДНУ країну, яка СВОЮ історію веде з територій які ій сьогодні не належать.
Для прикладу
Була Греція, яка захопила пів світу - але історію веде від Афін
Була Священна Римська Імперія, яка захопила не менше( в тому числі і Лондон з Парижем і Єгиптом) - але історія Італії ніколи не претендувала на історії тих кого італійці захоплювали
Була Османська Імперія, яка захопила Константинополь і на його місці створила Стамбул.... - ти колись чув щоб турки свою історію починали з історії Візантії?
Були іспанці які захопили Мексику - ти колись чув щоб іспанці повязували свою історію з майя?
А мексиканці з Мадридом?
Була Британська Імперія....
Ти чув щоб Британія казала що вона вийшла з Індійської цивілізації(на тисячоліття старшої від Британської)
Чи щоб Індія зазіхала на Лондон ? На підставі того що королі Британії володіли Індією?
То поясни собі
Як країна може претендувати на те що її історія починається на територіях які їй зараз не належать.
Вдумайся-може дійде і з очей спаде облуда.
Уже писал, с историей у вас слабовато.
История Афин и пр. греческих городов началась раньше, чем они что-то там захватили.
Священна Римська Імперія Лондон не захватывала. Париж, по-моему, тоже, но точно не помню. Вы её "слегка" спутали с античной Римской Империей.
Дальше продолжать не буду.
Учите историю.
Может, "з очей спаде облуда".
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 03 чер, 2025 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 чер, 2025 20:20
UA написав: pesikot написав:
"кому и кобыла - невеста" )
Навіщо тобі та кобила?
Давай на Флер засватаю?
Это ты по кобылам, как по невестам ...
И по Шарику, как по "политику" ...
К флер попробуй посвататься, я не против, я даже посмотрю на это, можешь начинать )
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Додано: Вів 03 чер, 2025 20:26
ЛАД написав:
Уже писал, с историей у вас слабовато.
История Афин и пр. греческих городов началась раньше, чем они что-то там захватили.
Священна Римська Імперія Лондон не захватывала. Париж, по-моему, тоже, но точно не помню. Вы её "слегка" спутали с античной Римской Империей.
Дальше продолжать не буду.
Учите историю.
Любой москаль историю не знает, вообще
Он её не изучал, он её не знает. У него методичка райкома партии
Но, любой москаль, использует пропагандистский прием - "учи историю"
"Россия всегда побеждала", "Россия не проиграла ни одной войны", "Россия - великая" и прочие приемы российской пропаганды )
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Додано: Вів 03 чер, 2025 20:29
ЛАД написав: budivelnik написав:
Треба віддати належне педераційній імперській пропоганді роССії....
Лад
Назви мені хоча б ОДНУ країну, яка СВОЮ історію веде з територій які ій сьогодні не належать.
Для прикладу
Була Греція, яка захопила пів світу - але історію веде від Афін
Була Священна Римська Імперія, яка захопила не менше( в тому числі і Лондон з Парижем і Єгиптом) - але історія Італії ніколи не претендувала на історії тих кого італійці захоплювали
Була Османська Імперія, яка захопила Константинополь і на його місці створила Стамбул.... - ти колись чув щоб турки свою історію починали з історії Візантії?
Були іспанці які захопили Мексику - ти колись чув щоб іспанці повязували свою історію з майя?
А мексиканці з Мадридом?
Була Британська Імперія....
Ти чув щоб Британія казала що вона вийшла з Індійської цивілізації(на тисячоліття старшої від Британської)
Чи щоб Індія зазіхала на Лондон ? На підставі того що королі Британії володіли Індією?
То поясни собі
Як країна може претендувати на те що її історія починається на територіях які їй зараз не належать.
Вдумайся-може дійде і з очей спаде облуда.
Уже писал, с историей у вас слабовато.
История Афин и пр. греческих городов началась раньше, чем они что-то там захватили.
Священна Римська Імперія Лондон не захватывала. Париж, по-моему, тоже, но точно не помню. Вы её "слегка" спутали с античной Римской Империей.
Дальше продолжать не буду.
Учите историю.
Может, "з очей спаде облуда".
Ще раз
ОСНОВНЕ ПИТАННЯ
Назви КРАЇНУ яка веде свої історію з ТЕРИТОРІЙ які їй не належать....
При чому
Ти ж сам писав
Історію ТВОРИТЬ населення... а населення має свою територію..
Тому
Мексиканці , навіть будучи напівсхрещеними мулатами майя і іспанців - не ведуть свою історію з Мадриду...
Вони МЕКСИКАНЦІ, а історія МЕКСИКИ включає в себе історію Майя і Ацтеків і ця історія Майя і Ацтеків доаовнюється історією колонізації Іспанії разом з історією визвольної війни Мексики проти загарбників - це історія Мексики..
А до чого історія Московії до Київських Князів?
Так, київські Князі КОЛОНІЗУВАЛИ територію де потім виникла Московія... і це відбулось в 900-1200 роки.. і це ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Потім в 1200-1500, в Київської Русі , територію Московії відбила ЗОЛОТА ОРДА - і це історія ЗОЛОТОЇ ОРДИ
Потім почалась історія Московії під керівництвом заїзжих монархів.. але Історія Московії...
Сьогодні , кияни вправі вважати своєю ІСТОРІЄЮ історію ТЕРИТОРІЇ на якій вони знаходяться...
Але підерація тут до чого?
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Додано: Вів 03 чер, 2025 20:37
ЛАД написав:
Священна Римська Імперія Лондон не захватывала. Париж, по-моему, тоже, но точно не помню. Вы её "слегка" спутали с античной Римской Империей.
Труси-хрестик....
Вікіпедія
Свяще́нна Ри́мська імпе́рія (лат. Sacrum Romanum Imperium, нім. Heiliges Römisches Reich) — у 962—1806 роках держава у Європі з виборно-монархічною формою правління. У період найбільшого розширення до складу імперії входили території таких сучасних держав: Німеччини, Австрії, Ліхтенштейну, Швейцарії, Люксембургу, Нідерландів, Бельгії, Монако, Сан-Марино, Ватикану, Чехії, Словенії, більшої частини Італії, західної та північної Польщі, східної Франції та півострова Істрія Хорватії. Імперія декларувала себе, як пряме продовження Каролінзької імперії та античної Римської імперії.
Так пряме продовження Античної Римської імперії (сьогоднішнім сленгом - правонаступник) під назвою Священна Римська Імперія - захоплювала Лондон-Париж...
Бо якщо ні
То яким чином правонаступник Совка- Підерація - хоче свою історію продовжувати до Київської Русі...
Між Античною Римською і Священною Римською - немає посередників
А між Києвською Русью і Підерацією їх пару десятків.....
При цьому ще раз
Підерація не має відношення до територій які історично були Києвською Русь і сьогодні є Україною.
ЛАД написав:
История Афин и пр. греческих городов началась раньше, чем они что-то там захватили.
Так історія Київської Русі почалась за 200 років до того як вони колонізували землі сьогоднішньої Підерації... І що
Греки -ведуть історію з територій на яких знаходяться сьогодні і не претендують на історії країн які КОЛИСЬ були колоніями Греції.
Так само й Україна
Наша територія це наша історія ЦІЄЇ ТЕРИТОРІЇ.
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Додано: Вів 03 чер, 2025 20:57
budivelnik написав:
Назви мені хоча б ОДНУ країну, яка СВОЮ історію веде з територій які ій сьогодні не належать.
Для прикладу
Була Греція, яка захопила пів світу - але історію веде від Афін
Була Священна Римська Імперія, яка захопила не менше( в тому числі і Лондон з Парижем і Єгиптом) - але історія Італії ніколи не претендувала на історії тих кого італійці захоплювали
Була Османська Імперія, яка захопила Константинополь і на його місці створила Стамбул.... - ти колись чув щоб турки свою історію починали з історії Візантії?
Були іспанці які захопили Мексику - ти колись чув щоб іспанці повязували свою історію з майя?
А мексиканці з Мадридом?
Була Британська Імперія....
Ти чув щоб Британія казала що вона вийшла з Індійської цивілізації(на тисячоліття старшої від Британської)
Чи щоб Індія зазіхала на Лондон ? На підставі того що королі Британії володіли Індією?
То поясни собі
Як країна може претендувати на те що її історія починається на територіях які їй зараз не належать.
Вдумайся-може дійде і з очей спаде облуда.
Незважаючи на правильні висновки - логіка "квадратно-гніздового" типу...
Звісно московія має реальне історичне право посилатися або на Великий Новгород, або на Улус Джучі, і жодного права на Київську Русь.
Проти історичної спадкоємності Австралії, Новій Зеландії та Канади від Британської імперії ніхто адекватний не заперечує.
християнська Візантія програє адекватно-мусульманській Османській імперії в часи її розквіту по всім параметрам, тому (вже османська) Візантія туркам може бути цікава лише як приклад нормального співіснування мусульман, християн та іудеїв, але не як початок турецької історії.
Україна (справжня а не ватна) - свою історію починає від Галицько-Волинського князівства, де в найкращі часи Київ з Черніговом були рядовими провінціями. А Київська Русь та Запорізька Січ - це більше совіцька пропаганда для внутрішного вжитку урср, ніж справді значуща частина Української історії.
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