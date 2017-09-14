Додано: Вів 03 чер, 2025 19:50

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Так князья киевские тоже как бы не совсем славяне и жён часто брали на стороне (и с Запада, и с Востока). Так князья киевские тоже как бы не совсем славяне и жён часто брали на стороне (и с Запада, и с Востока). Так педераційники жінок брали постійно з Заходу...

Різні там кюрфюрстовські княжни десятого коліна.....

І що ?

Хто тільки не керував педерацією...

З 900 по 1200 - відприски кнізів Києвської Русі

1200-1500 - відприски отаманів Золотої Орди

1500-1700 - хто хотів навіть поляки

1700-1900 - тут цікаво

По простому-шлюха Марта Скаврон6ська, білоруска, два рази замужем, наложниця двох воєначальників, по педераційному - імператриця Катерина перша

Йоган Вельф - він же російський імператор Іван 6 (до речі внук івана5, виходить що й іван 5 - був не росіянином, а іван5 був дядьком петра 1 - то й петро не педераційних кровей))

Карл Петер Ульріх - він же імператор Петро 3, батько імператора Павла 1 )

Софія Августина Фредеріка Ангальт-Цербст вона ж імператриця Катерина 2

імператриця Єлизавета - дочка скавронської

імператор Олександр 1 - діди/бабусі

по матері(софія доротея вартюмберська) Фредеріка Бауншвейська - Фредервк2

по батькові павло 1 (софія ангельс цербська(катерина 2)-карл петер ульріх Петро3



Навскидку я пройшов 100+ років

знайди тут педераційників...

В той самий час Гетьманами України Були

Самойлович, Многогрішний, Мазепа, два Хмельницьких, Тетеря. Дорошенко , Брюховецький...



То в кого ВЛАСНА історія, а хто пробує привласнити ЧУЖУ історію? Так педераційники жінок брали постійно з Заходу...Різні там кюрфюрстовські княжни десятого коліна.....І що ?Хто тільки не керував педерацією...З 900 по 1200 - відприски кнізів Києвської Русі1200-1500 - відприски отаманів Золотої Орди1500-1700 - хто хотів навіть поляки1700-1900 - тут цікавоПо простому-шлюха Марта Скаврон6ська, білоруска, два рази замужем, наложниця двох воєначальників, поЙоган Вельф - він же російський(до речі внук івана5, виходить що й іван 5 - був не росіянином, а іван5 був дядьком петра 1 - то й петро не педераційних кровей))Карл Петер Ульріх - він же, батько імператора Павла 1 )Софія Августина Фредеріка Ангальт-Цербст вона жімператриця Єлизавета - дочка скавронської- діди/бабусіпо матері(софія доротея вартюмберська) Фредеріка Бауншвейська - Фредервк2по батькові павло 1 (софія ангельс цербська(катерина 2)-карл петер ульріх Петро3Навскидку я пройшов 100+ роківзнайди тут педераційників...В той самий час Гетьманами України БулиСамойлович, Многогрішний, Мазепа, два Хмельницьких, Тетеря. Дорошенко , Брюховецький...То в кого ВЛАСНА історія, а хто пробує привласнити ЧУЖУ історію?

Да я понимаю, что у вас главное - обосрать "педерацію".Я упомянул о "не совсем" славянской родословной киевских князей исключительно в ответ на ваше упоминание дочери Ярослава Мудрого: З таким підходом Франція, і Британія-це колонії України

Бо дочка Ярослава Мудрого-це мама Філіпа Першого Для того, чтобы показать, что история не определяется этническим происхождением правителей.

И Россия не пытается вести историю от украинских гетьманів и не приписывает их себе.

Они говорят только о князьях киевских и ведут свою историю оттуда.

История тех давних времён пишется не действиями народов, а именами и действиями королей, князей, ханов и прочих лидеров. И не очень важно их этническое происхождение. Да я понимаю, что у вас главное - обосрать "педерацію".Я упомянул о "не совсем" славянской родословной киевских князей исключительно в ответ на ваше упоминание дочери Ярослава Мудрого:Для того, чтобы показать, что история не определяется этническим происхождением правителей.История тех давних времён пишется не действиями народов, а именами и действиями королей, князей, ханов и прочих лидеров. И не очень важно их этническое происхождение.

Треба віддати належне педераційній імперській пропоганді роССії....ЛадНазви мені хоча б ОДНУ країну, яка СВОЮ історію веде з територій які ій сьогодні не належать.Для прикладуБула Греція, яка захопила пів світу - але історію веде від АфінБула Священна Римська Імперія, яка захопила не менше( в тому числі і Лондон з Парижем і Єгиптом) - але історія Італії ніколи не претендувала на історії тих кого італійці захоплювалиБула Османська Імперія, яка захопила Константинополь і на його місці створила Стамбул.... - ти колись чув щоб турки свою історію починали з історії Візантії?Були іспанці які захопили Мексику - ти колись чув щоб іспанці повязували свою історію з майя?А мексиканці з Мадридом?Була Британська Імперія....Ти чув щоб Британія казала що вона вийшла з Індійської цивілізації(на тисячоліття старшої від Британської)Чи щоб Індія зазіхала на Лондон ? На підставі того що королі Британії володіли Індією?То поясни собіЯк країна може претендувати на те що її історія починається на територіях які їй зараз не належать.Вдумайся-може дійде і з очей спаде облуда.