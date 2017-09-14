Лад Назви мені хоча б ОДНУ країну, яка СВОЮ історію веде з територій які ій сьогодні не належать. Для прикладу Була Греція, яка захопила пів світу - але історію веде від Афін Була Священна Римська Імперія, яка захопила не менше( в тому числі і Лондон з Парижем і Єгиптом) - але історія Італії ніколи не претендувала на історії тих кого італійці захоплювали Була Османська Імперія, яка захопила Константинополь і на його місці створила Стамбул.... - ти колись чув щоб турки свою історію починали з історії Візантії? Були іспанці які захопили Мексику - ти колись чув щоб іспанці повязували свою історію з майя? А мексиканці з Мадридом? Була Британська Імперія.... Ти чув щоб Британія казала що вона вийшла з Індійської цивілізації(на тисячоліття старшої від Британської) Чи щоб Індія зазіхала на Лондон ? На підставі того що королі Британії володіли Індією? То поясни собі Як країна може претендувати на те що її історія починається на територіях які їй зараз не належать. Вдумайся-може дійде і з очей спаде облуда.
Угорщина, Болгарія, Вірменія ...
Давай розсказуй... свої приклади .... А ми почитаємо.. думаю що порегочимо. Болгарія
З першої половини VII ст. на південь від Дунаю поселилися племена слов'ян. Разом з протоболгарами слов'янські племена в 681 році створили державу Болгарію, яка займала територію сучасної Північної Болгарії. На чолі держави став хан Аспарух, а її столицею — місто Пліск
Вірменія
Держава Урарту залишила великий вплив на культури і держави Південного Кавказу й Вірменського нагір'я, включаючи Вірменію, яку вважають «культурною спадкоємицею» Урарту. Урарту розташовувалося на Вірменському нагір'ї
Угорщина
князь з династії Арпадів став першим угорським королем Іштваном І Святим (Стефаном) (1000—1038 роки), що засновує християнське Угорське королівство.
Shaman написав:Почему это всё "лайно" если взято из оф.источников и у Осадчей, как и Мосийчучки, действительно есть бугай-сынок, который обязан мамку от бурятов защищать? Или шо Катька, шо Мосийчучка, в эфир с Монаки выходят и там их Иностранный Легион ии.тов.Макрона с тыла(и тылы жопени) оберегает? По поводу дырок на бомбардувальныках - заварить их кацапы не могут? Ну или после капремонта гвоздями и эпоксидкой в последний марш-бросок с Энгельса отправить? По поаоду Чмута - когда вы с ним как героические Биба и Боба, здание облФСБ в Геническе ценой собственной жизни и фуры с гексогеном, аннигилируете? А мы вам памятник. Где будет всё и ордена и лавры. Или с дивана в Праге лучше контрнаступается по жизни?
Shaman в Празі? Чеське краще за баварське?
хтось в алкогольному делірії там мене побачив а далі один дурень в іншого підхоплює
Лад Назви мені хоча б ОДНУ країну, яка СВОЮ історію веде з територій які ій сьогодні не належать. Для прикладу Була Греція, яка захопила пів світу - але історію веде від Афін Була Священна Римська Імперія, яка захопила не менше( в тому числі і Лондон з Парижем і Єгиптом) - але історія Італії ніколи не претендувала на історії тих кого італійці захоплювали Була Османська Імперія, яка захопила Константинополь і на його місці створила Стамбул.... - ти колись чув щоб турки свою історію починали з історії Візантії? Були іспанці які захопили Мексику - ти колись чув щоб іспанці повязували свою історію з майя? А мексиканці з Мадридом? Була Британська Імперія.... Ти чув щоб Британія казала що вона вийшла з Індійської цивілізації(на тисячоліття старшої від Британської) Чи щоб Індія зазіхала на Лондон ? На підставі того що королі Британії володіли Індією? То поясни собі Як країна може претендувати на те що її історія починається на територіях які їй зараз не належать. Вдумайся-може дійде і з очей спаде облуда.
Угорщина, Болгарія, Вірменія ...
Давай розсказуй... свої приклади .... А ми почитаємо.. думаю що порегочимо. Болгарія
З першої половини VII ст. на південь від Дунаю поселилися племена слов'ян. Разом з протоболгарами слов'янські племена в 681 році створили державу Болгарію, яка займала територію сучасної Північної Болгарії. На чолі держави став хан Аспарух, а її столицею — місто Пліск
Вірменія
Держава Урарту залишила великий вплив на культури і держави Південного Кавказу й Вірменського нагір'я, включаючи Вірменію, яку вважають «культурною спадкоємицею» Урарту. Урарту розташовувалося на Вірменському нагір'ї
Угорщина
князь з династії Арпадів став першим угорським королем Іштваном І Святим (Стефаном) (1000—1038 роки), що засновує християнське Угорське королівство.