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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14025140261402714028
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 21:35

  flyman написав:
  budivelnik написав:Треба віддати належне педераційній імперській пропоганді роССії....

Лад
Назви мені хоча б ОДНУ країну, яка СВОЮ історію веде з територій які ій сьогодні не належать.
Для прикладу
Була Греція, яка захопила пів світу - але історію веде від Афін
Була Священна Римська Імперія, яка захопила не менше( в тому числі і Лондон з Парижем і Єгиптом) - але історія Італії ніколи не претендувала на історії тих кого італійці захоплювали
Була Османська Імперія, яка захопила Константинополь і на його місці створила Стамбул.... - ти колись чув щоб турки свою історію починали з історії Візантії?
Були іспанці які захопили Мексику - ти колись чув щоб іспанці повязували свою історію з майя?
А мексиканці з Мадридом?
Була Британська Імперія....
Ти чув щоб Британія казала що вона вийшла з Індійської цивілізації(на тисячоліття старшої від Британської)
Чи щоб Індія зазіхала на Лондон ? На підставі того що королі Британії володіли Індією?
То поясни собі
Як країна може претендувати на те що її історія починається на територіях які їй зараз не належать.
Вдумайся-може дійде і з очей спаде облуда.
Угорщина, Болгарія, Вірменія ...
Давай розсказуй...
свої приклади ....
А ми почитаємо.. думаю що порегочимо.
Болгарія
З першої половини VII ст. на південь від Дунаю поселилися племена слов'ян. Разом з протоболгарами слов'янські племена в 681 році створили державу Болгарію, яка займала територію сучасної Північної Болгарії. На чолі держави став хан Аспарух, а її столицею — місто Пліск

Вірменія
Держава Урарту залишила великий вплив на культури і держави Південного Кавказу й Вірменського нагір'я, включаючи Вірменію, яку вважають «культурною спадкоємицею» Урарту. Урарту розташовувалося на Вірменському нагір'ї

Угорщина
князь з династії Арпадів став першим угорським королем Іштваном І Святим (Стефаном) (1000—1038 роки), що засновує християнське Угорське королівство.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:16

  UA написав:
  барабашов написав:
  Shaman написав:Почему это всё "лайно" если взято из оф.источников и у Осадчей, как и Мосийчучки, действительно есть бугай-сынок, который обязан мамку от бурятов защищать?
Или шо Катька, шо Мосийчучка, в эфир с Монаки выходят и там их Иностранный Легион ии.тов.Макрона с тыла(и тылы жопени) оберегает?
По поводу дырок на бомбардувальныках - заварить их кацапы не могут? Ну или после капремонта гвоздями и эпоксидкой в последний марш-бросок с Энгельса отправить?
По поаоду Чмута - когда вы с ним как героические Биба и Боба, здание облФСБ в Геническе ценой собственной жизни и фуры с гексогеном, аннигилируете? А мы вам памятник. Где будет всё и ордена и лавры. Или с дивана в Праге лучше контрнаступается по жизни?

Shaman в Празі?
Чеське краще за баварське?

хтось в алкогольному делірії там мене побачив :D а далі один дурень в іншого підхоплює :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:18

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:............
1. РФ не наступник СССР.

рф сама оголосила себе правонаступницею срср

Правонаступницею - да.
Тем самым признав все договоры, заключённые Союзом, м все обязательства Союза, в т.ч. и долги.
Но в идеологическом отношении РФ не наступник СССР. Даже близко.

духовно їм звісно ближче царська Расея :D а по факту взяли найгірше від своїх попередників 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:20

чув дзвін але не знає звідки він

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  budivelnik написав:Треба віддати належне педераційній імперській пропоганді роССії....

Лад
Назви мені хоча б ОДНУ країну, яка СВОЮ історію веде з територій які ій сьогодні не належать.
Для прикладу
Була Греція, яка захопила пів світу - але історію веде від Афін
Була Священна Римська Імперія, яка захопила не менше( в тому числі і Лондон з Парижем і Єгиптом) - але історія Італії ніколи не претендувала на історії тих кого італійці захоплювали
Була Османська Імперія, яка захопила Константинополь і на його місці створила Стамбул.... - ти колись чув щоб турки свою історію починали з історії Візантії?
Були іспанці які захопили Мексику - ти колись чув щоб іспанці повязували свою історію з майя?
А мексиканці з Мадридом?
Була Британська Імперія....
Ти чув щоб Британія казала що вона вийшла з Індійської цивілізації(на тисячоліття старшої від Британської)
Чи щоб Індія зазіхала на Лондон ? На підставі того що королі Британії володіли Індією?
То поясни собі
Як країна може претендувати на те що її історія починається на територіях які їй зараз не належать.
Вдумайся-може дійде і з очей спаде облуда.
Угорщина, Болгарія, Вірменія ...
Давай розсказуй...
свої приклади ....
А ми почитаємо.. думаю що порегочимо.
Болгарія
З першої половини VII ст. на південь від Дунаю поселилися племена слов'ян. Разом з протоболгарами слов'янські племена в 681 році створили державу Болгарію, яка займала територію сучасної Північної Болгарії. На чолі держави став хан Аспарух, а її столицею — місто Пліск

Вірменія
Держава Урарту залишила великий вплив на культури і держави Південного Кавказу й Вірменського нагір'я, включаючи Вірменію, яку вважають «культурною спадкоємицею» Урарту. Урарту розташовувалося на Вірменському нагір'ї

Угорщина
князь з династії Арпадів став першим угорським королем Іштваном І Святим (Стефаном) (1000—1038 роки), що засновує християнське Угорське королівство.

будівельник чув дзвін але не знає звідки він
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:22

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
й в США наскільки знаю, основна компонента - це ядерні підводні човни ;)
Неточное высказывание.
Если говорить о количестве ракет, то ракет наземного базирования больше, чем морского.
Преимущество ПЛАРБ в сложности их обнаружения, но имеются и недостатки. Вкратце можете посмотреть здесь - https://www.defense.gov/Multimedia/Experience/Americas-Nuclear-Triad/, здесь - https://surl.li/lkctrw или здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_triad.
А вообще, не знаю, какая у вас ВОС, но с высказываниями на военную тему вам стоило бы быть поосторожнее. То ли вы многое забыли, то ли и не знали.
Хотя и на другие темы тоже стоит быть аккуратнее.

ЛАД, давайте на конкретних прикладах - а то в теорії у вас наче мають бути величезні знання, а в кожному конкретному випадку бачимо все навпаки ;)

я доволі обережний в висловлюванні думок, за винятком коли вимагається доводити очевидні речі. й так, ви вже побачили досягнення українського сг, від якого вся Європа намагається сховатися 8)
Shaman
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  #<1 ... 14025140261402714028
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