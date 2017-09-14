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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14025140261402714028
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 21:35

  flyman написав:
  budivelnik написав:Треба віддати належне педераційній імперській пропоганді роССії....

Лад
Назви мені хоча б ОДНУ країну, яка СВОЮ історію веде з територій які ій сьогодні не належать.
Для прикладу
Була Греція, яка захопила пів світу - але історію веде від Афін
Була Священна Римська Імперія, яка захопила не менше( в тому числі і Лондон з Парижем і Єгиптом) - але історія Італії ніколи не претендувала на історії тих кого італійці захоплювали
Була Османська Імперія, яка захопила Константинополь і на його місці створила Стамбул.... - ти колись чув щоб турки свою історію починали з історії Візантії?
Були іспанці які захопили Мексику - ти колись чув щоб іспанці повязували свою історію з майя?
А мексиканці з Мадридом?
Була Британська Імперія....
Ти чув щоб Британія казала що вона вийшла з Індійської цивілізації(на тисячоліття старшої від Британської)
Чи щоб Індія зазіхала на Лондон ? На підставі того що королі Британії володіли Індією?
То поясни собі
Як країна може претендувати на те що її історія починається на територіях які їй зараз не належать.
Вдумайся-може дійде і з очей спаде облуда.
Угорщина, Болгарія, Вірменія ...
Давай розсказуй...
свої приклади ....
А ми почитаємо.. думаю що порегочимо.
Болгарія
З першої половини VII ст. на південь від Дунаю поселилися племена слов'ян. Разом з протоболгарами слов'янські племена в 681 році створили державу Болгарію, яка займала територію сучасної Північної Болгарії. На чолі держави став хан Аспарух, а її столицею — місто Пліск

Вірменія
Держава Урарту залишила великий вплив на культури і держави Південного Кавказу й Вірменського нагір'я, включаючи Вірменію, яку вважають «культурною спадкоємицею» Урарту. Урарту розташовувалося на Вірменському нагір'ї

Угорщина
князь з династії Арпадів став першим угорським королем Іштваном І Святим (Стефаном) (1000—1038 роки), що засновує християнське Угорське королівство.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:16

  UA написав:
  барабашов написав:
  Shaman написав:Почему это всё "лайно" если взято из оф.источников и у Осадчей, как и Мосийчучки, действительно есть бугай-сынок, который обязан мамку от бурятов защищать?
Или шо Катька, шо Мосийчучка, в эфир с Монаки выходят и там их Иностранный Легион ии.тов.Макрона с тыла(и тылы жопени) оберегает?
По поводу дырок на бомбардувальныках - заварить их кацапы не могут? Ну или после капремонта гвоздями и эпоксидкой в последний марш-бросок с Энгельса отправить?
По поаоду Чмута - когда вы с ним как героические Биба и Боба, здание облФСБ в Геническе ценой собственной жизни и фуры с гексогеном, аннигилируете? А мы вам памятник. Где будет всё и ордена и лавры. Или с дивана в Праге лучше контрнаступается по жизни?

Shaman в Празі?
Чеське краще за баварське?

хтось в алкогольному делірії там мене побачив :D а далі один дурень в іншого підхоплює :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:18

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:............
1. РФ не наступник СССР.

рф сама оголосила себе правонаступницею срср

Правонаступницею - да.
Тем самым признав все договоры, заключённые Союзом, м все обязательства Союза, в т.ч. и долги.
Но в идеологическом отношении РФ не наступник СССР. Даже близко.

духовно їм звісно ближче царська Расея :D а по факту взяли найгірше від своїх попередників 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:20

чув дзвін але не знає звідки він

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  budivelnik написав:Треба віддати належне педераційній імперській пропоганді роССії....

Лад
Назви мені хоча б ОДНУ країну, яка СВОЮ історію веде з територій які ій сьогодні не належать.
Для прикладу
Була Греція, яка захопила пів світу - але історію веде від Афін
Була Священна Римська Імперія, яка захопила не менше( в тому числі і Лондон з Парижем і Єгиптом) - але історія Італії ніколи не претендувала на історії тих кого італійці захоплювали
Була Османська Імперія, яка захопила Константинополь і на його місці створила Стамбул.... - ти колись чув щоб турки свою історію починали з історії Візантії?
Були іспанці які захопили Мексику - ти колись чув щоб іспанці повязували свою історію з майя?
А мексиканці з Мадридом?
Була Британська Імперія....
Ти чув щоб Британія казала що вона вийшла з Індійської цивілізації(на тисячоліття старшої від Британської)
Чи щоб Індія зазіхала на Лондон ? На підставі того що королі Британії володіли Індією?
То поясни собі
Як країна може претендувати на те що її історія починається на територіях які їй зараз не належать.
Вдумайся-може дійде і з очей спаде облуда.
Угорщина, Болгарія, Вірменія ...
Давай розсказуй...
свої приклади ....
А ми почитаємо.. думаю що порегочимо.
Болгарія
З першої половини VII ст. на південь від Дунаю поселилися племена слов'ян. Разом з протоболгарами слов'янські племена в 681 році створили державу Болгарію, яка займала територію сучасної Північної Болгарії. На чолі держави став хан Аспарух, а її столицею — місто Пліск

Вірменія
Держава Урарту залишила великий вплив на культури і держави Південного Кавказу й Вірменського нагір'я, включаючи Вірменію, яку вважають «культурною спадкоємицею» Урарту. Урарту розташовувалося на Вірменському нагір'ї

Угорщина
князь з династії Арпадів став першим угорським королем Іштваном І Святим (Стефаном) (1000—1038 роки), що засновує християнське Угорське королівство.

будівельник чув дзвін але не знає звідки він
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:22

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
й в США наскільки знаю, основна компонента - це ядерні підводні човни ;)
Неточное высказывание.
Если говорить о количестве ракет, то ракет наземного базирования больше, чем морского.
Преимущество ПЛАРБ в сложности их обнаружения, но имеются и недостатки. Вкратце можете посмотреть здесь - https://www.defense.gov/Multimedia/Experience/Americas-Nuclear-Triad/, здесь - https://surl.li/lkctrw или здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_triad.
А вообще, не знаю, какая у вас ВОС, но с высказываниями на военную тему вам стоило бы быть поосторожнее. То ли вы многое забыли, то ли и не знали.
Хотя и на другие темы тоже стоит быть аккуратнее.

ЛАД, давайте на конкретних прикладах - а то в теорії у вас наче мають бути величезні знання, а в кожному конкретному випадку бачимо все навпаки ;)

я доволі обережний в висловлюванні думок, за винятком коли вимагається доводити очевидні речі. й так, ви вже побачили досягнення українського сг, від якого вся Європа намагається сховатися 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 23:18

В Міноборони повідомили, що після повторної ВЛК більшість ко

В Міноборони повідомили, що після повторної ВЛК більшість колишніх обмежено придатних визнані придатними до служби.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

За його словами, процес проходження повторної Військово-лікарської комісії (ВЛК) ще триває, але вже відомо, що лише близько 7% громадян, які раніше були обмежено придатними, тепер визнані повністю непридатними до військової служби.


Як на мене - то виходить одно із 3х
- або потрібно відкривати кримінальні справи відносно 93% рішень та причетних "лікарів" МСЕК (більшість з яких зараз в ВЛК) щодо раніше сфальсифікованих висновків щодо "обмежено придатних"
- або у нас в тилу є тисячі супер-лікарів здатних за лічені години (чи навіть хвилини) зцілювати інвалідів, і ці лікарі повинні проявляти свої над-здібності саме на ЛБЗ +30-50км, а не десь в тилу
- або потрібно розслідувати обставини принаймі 70-80% "зцілень" щодо відповідності 402-му наказу МО та можливих фальсифікацій і теж відкривати тисячі кримінальних справ

пропоную влаштувати голосування
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 23:35

Июнь начался с ежедневных приятных новостей:

- 1 июня уничтожение стратегических бомбардировщиков
- 2 июня повреждение подстанций в Мелитопольском и Геническом районах, 20 часов не было света, в т.ч. во всех военных объектах на ТОТ Запорожской и Херсонской областей + остановка всех электровозов (нарушение логистики) от Мелитополя до Крыма
- 3 июня крымский мост
- 4 июня и далее ??????
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 23:41

  fler написав:
  buratinyo написав:Только у меня возникает мысль, что для маленькой миролюбивой страны террор и шантаж против агрессора становится законным средством для остановки войны, начатой агрессором и больным империалистом.

Я шото пропустила? Где вы увидели террор и шантаж против агрессора?
Атака на военные аэродромы? Разве это не зеркальный ответ на атаку аэродромов Украины 24.02.22?
Атака на НПЗ? Разве это не зеркальный ответ на удары по энергетике Украины?
Атака на предприятия ВПК? Не ответ на удары по предприятиям Украины?
Теряюсь в догадках в общем...

:)

Не фантазируйте. Не приписывайте мне свои видения и мысли.

Речь шла о нужной всем справедливости, ради которой большинство готовы рискнуть многим или даже всем.

Относитесь к моим словам как к прогнозу с вероятностью более 0,5. Это такой же прогноз с примитивным обоснованием начального уровня как и прошлогодний прогноз о возможном контрнаступлении в сторону Курской и Белгородской областей с целью ослабить давление на донецком направлении и опробовать информационное взаимодействие наших перспективных подразделений, получивших импортное вооружение и технику, и в случае удачи установление контроля над территорией, которую при проведении переговоров можно будет обменять на оккупированные агрессором украинские территории.

Удивительно, но подобная мысль возникла тогда и в головах наших военначальников. Жажда справедливости являлась составным элементом мотивации при выборе из всех возможных вариантов способов дальнейшего ведения оборонительной и освободительной войны.

Глядя сегодня на Сумы, прекрасный город, который подвергается уже обстрелам из РСЗО, рассматриваю все варианты, которые уже когда-то доказали свою эффективность против агрессии.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 23:49

  candle645 написав:В Міноборони повідомили, що після повторної ВЛК більшість колишніх обмежено придатних визнані придатними до служби.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

За його словами, процес проходження повторної Військово-лікарської комісії (ВЛК) ще триває, але вже відомо, що лише близько 7% громадян, які раніше були обмежено придатними, тепер визнані повністю непридатними до військової служби.


Як на мене - то виходить одно із 3х
- або потрібно відкривати кримінальні справи відносно 93% рішень та причетних "лікарів" МСЕК (більшість з яких зараз в ВЛК) щодо раніше сфальсифікованих висновків щодо "обмежено придатних"
- або у нас в тилу є тисячі супер-лікарів здатних за лічені години (чи навіть хвилини) зцілювати інвалідів, і ці лікарі повинні проявляти свої над-здібності саме на ЛБЗ +30-50км, а не десь в тилу
- або потрібно розслідувати обставини принаймі 70-80% "зцілень" щодо відповідності 402-му наказу МО та можливих фальсифікацій і теж відкривати тисячі кримінальних справ

пропоную влаштувати голосування

Чуваку 45 + з протрузиями в хребті, та ще з сколіозом - кіфозом дійсно краше бути показово розстріляним, а ніж одягти бронік з амуніцією :mrgreen:
Думаю про показові розстріли було сказано з гуманних міркувань, але вороги вирвали з контексту та використали в ждунській пропаганді.
93% номінанти на премію Дарвіна.
Зараз 35+ річні студенти - аспіранти модний тренд.
Людям з поганим здоровьям пощади не буде.
Бо здоровья це не сорт.
UA
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