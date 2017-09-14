budivelnik написав:

Назви мені хоча б ОДНУ країну, яка СВОЮ історію веде з територій які ій сьогодні не належать.

Треба віддати належне педераційній імперській пропоганді роССії....ЛадДля прикладуБула Греція, яка захопила пів світу - але історію веде від АфінБула Священна Римська Імперія, яка захопила не менше( в тому числі і Лондон з Парижем і Єгиптом) - але історія Італії ніколи не претендувала на історії тих кого італійці захоплювалиБула Османська Імперія, яка захопила Константинополь і на його місці створила Стамбул.... - ти колись чув щоб турки свою історію починали з історії Візантії?Були іспанці які захопили Мексику - ти колись чув щоб іспанці повязували свою історію з майя?А мексиканці з Мадридом?Була Британська Імперія....Ти чув щоб Британія казала що вона вийшла з Індійської цивілізації(на тисячоліття старшої від Британської)Чи щоб Індія зазіхала на Лондон ? На підставі того що королі Британії володіли Індією?То поясни собіЯк країна може претендувати на те що її історія починається на територіях які їй зараз не належать.Вдумайся-може дійде і з очей спаде облуда.