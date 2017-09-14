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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14026140271402814029
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 04:44

По 2 роки на душу насєлєнія!! Підходимо обираємо ВОС!

Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.
Навіть ігноруючи той момент , що чимало їх мали липову непридатність, навіть справжні «обмежені» доволі часто ведуть абсолютно активний спосіб життя, без особливих обмежень.
Мій приятель має (вже коректніше казати «мав» , бо завтра дедлайн) таку обмеженість, отримував чесно, періодично пропиває курси таблів від шлунку, але це не заважало йому зі мною на рівні хлопнути за вечір 150-200 грамів віскі в коктейлях чи чистим, перепливати разом зі мною в 23 році доволі швидку і широку в районі неподалік Києва Десну туди і назад, а також з дружиною обʼїздити періодично на веліку за день навколо Києва , а зараз 100+ км за раз по Іспанським гірськуватим дорогам.
Він прекрасно усвідомлює, що у нього заберуть непридатність, і виїхав, поки мав таку законну опцію.
Так само місцевим дописувачам в окулярах з 30+ тисяч повідомлень нічого б не заважало мити снаряди чи заряджати рації. Вони не прикуті до ліжка , і навіть вже 11-й рік хтиво дивляться на 13-річних острівʼянок. Тут вони роздивитись все здатні, а салідол на кабанчику - «ой не бачить дідо»
Можна навіть не забороняти бормотати якусь дічь про «останнього інсульного діда українця» , «черенки лопат» , аби він лише копав гарно. Отримав «тойВОС», або «нетойВОС» чи «хочякийсьВОС». Бо черга вже давно отих талановитих дописувачів про свою вічну непридатність, які самі собі її назначили, і ні дня не збираються віддати захисту своєї держави.
Hotab
 
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