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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14027140281402914030>
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 04:44

По 2 роки на душу насєлєнія!! Підходимо обираємо ВОС!

Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.
Навіть ігноруючи той момент , що чимало їх мали липову непридатність, навіть справжні «обмежені» доволі часто ведуть абсолютно активний спосіб життя, без особливих обмежень.
Мій приятель має (вже коректніше казати «мав» , бо завтра дедлайн) таку обмеженість, отримував чесно, періодично пропиває курси таблів від шлунку, але це не заважало йому зі мною на рівні хлопнути за вечір 150-200 грамів віскі в коктейлях чи чистим, перепливати разом зі мною в 23 році доволі швидку і широку в районі неподалік Києва Десну туди і назад, а також з дружиною обʼїздити періодично на веліку за день навколо Києва , а зараз 100+ км за раз по Іспанським гірськуватим дорогам.
Він прекрасно усвідомлює, що у нього заберуть непридатність, і виїхав, поки мав таку законну опцію.
Так само місцевим дописувачам в окулярах з 30+ тисяч повідомлень нічого б не заважало мити снаряди чи заряджати рації. Вони не прикуті до ліжка , і навіть вже 11-й рік хтиво дивляться на 13-річних острівʼянок. Тут вони роздивитись все здатні, а салідол на кабанчику - «ой не бачить дідо»
Можна навіть не забороняти бормотати якусь дічь про «останнього інсульного діда українця» , «черенки лопат» , аби він лише копав гарно. Отримав «тойВОС», або «нетойВОС» чи «хочякийсьВОС». Бо черга вже давно отих талановитих дописувачів про свою вічну непридатність, які самі собі її назначили, і ні дня не збираються віддати захисту своєї держави.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 08:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

6 лет назад зеленский рассказал, что Украина будет Япония в технологиях и Швейцарией в качестве жизни.

И всё стало наоборот.

Украина стала северной кореей в правах человека и Зимбабве в качестве жизни.

Вы сделали це разом
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 08:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.

Депутат казав про 50/50.
Але бувають обмежено придатні, як мій кум, яким по барабану що напишуть і вони самі погоджуються на те, щоб писали "здоровий".
Він з Берліну приїхав, вчора пройшов ВЛК за 3 години і на вихідних сподівається поїхати додому.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 08:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как обычно. Не 40 літаків а уже 13))
Ох и фантазеры.

И мосту хоть бы что

Как обычно, воя радости пэрэможности и потужности на всю вселенную
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 08:30

  Бетон написав:Как обычно. Не 40 літаків а уже 13))
Ох и фантазеры.

И мосту хоть бы что

Как обычно, воя радости пэрэможности и потужности на всю вселенную


різні оцінки:

Американські та європейські представники служб безпеки поки кажуть, що оцінка наслідків атаки ще не остаточна, але, за їхніми оцінками, могло бути знищено або серйозно пошкоджено до 20 російських стратегічних літаків, що все одно завдало серйозного удару по можливостях Росії на великій дальності.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/rosija-pomsti ... h-nyt.html


Зображення

кацапи найбільше плачуть за літаками ДРЛО, нібито залишився лише один :lol:

ще у момент атаки писали, що кацапчуки встигли підняти борти у повітря, тому більшість пошкоджених/знищених - це донори/нерухомі.

тут хіба п.Хотаб може прокоментувати, чи це є можливим у даному випадку.


З виробництвом/запасом рокет кацапи валять шалено :shock:
ГУР МО оприлюднило орієнтовні запаси ракет, які РФ мала станом на середину травня 2025 року:

балістичних ракет «Іскандер-М» — майже 600 одиниць
гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинджал» — понад 100 одиниць
крилатих ракет «Іскандер-К» — майже 300 одиниць
крилатих ракет Х-101 — понад 300 одиниць
крилатих ракет «Калібр» — понад 400 одиниць
крилатих ракет Х-22/32 — до 300 одиниць
ракет «Онікс» і гіперзвукових «Циркон» — близько 700 одиниць
північнокорейських балістичних KN-23 — 60 одиниць
зенітних керованих ракет до С-300/С-400 — близько 11 тисяч

Такий арсенал дає РФ змогу проводити подальші масовані обстріли, хоча інтенсивність атак залежатиме від виробництва і темпів поповнення запасів.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 08:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не, так запчастей нету, они с этих доноров канибализмом занимались.
Да и разве будет донор заправленый керосином стоять?
Вряд-ли
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 08:51

Драпатий, який раніше подав рапорт про відставку, залишається у війську
Пряма мова: "Мав тривалу розмову з Президентом. Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок — хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти.

Пояснив Главі держави причини свого рішення. Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі".


Михайло Драпатий став командувачем обʼєднаних сил


У Сухопутних військах з’явиться новий командир, який відповідатиме за мобілізацію і підготовку ‒ Умєров 8)

хто тепер відповідатиме за добову поставку ресурсу 8)
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:15

  jump написав:Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі".
Михайло Драпатий став командувачем обʼєднаних сил

Імхо. Непагано було б, аби президент почув і отих командирів-начальників з навчального центру.
А не тільки Драпатого.

Бо цілком можливим може бути те, що вони вимушені були йти на отакі ризики (ігнорування вимог небезпеки) задля виконання вимог зверху планів підготовки. В умовах недостатнього рівня забезпечення для дотримання цих планів в умовах реалій.
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:17

  Бетон написав:Как обычно. Не 40 літаків а уже 13))
Ох и фантазеры.

И мосту хоть бы что

Как обычно, воя радости пэрэможности и потужности на всю вселенную


гівно вже засмердило з ранку
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:19

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.

Депутат казав про 50/50.
Але бувають обмежено придатні, як мій кум, яким по барабану що напишуть і вони самі погоджуються на те, щоб писали "здоровий".
Він з Берліну приїхав, вчора пройшов ВЛК за 3 години і на вихідних сподівається поїхати додому.

Вік, здоровья... то все фігня
Сорт понад усе
Hotab, які військові навчальні заклади вчать на не той ВОС?
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  #<1 ... 14027140281402914030>
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