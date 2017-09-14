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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14027140281402914030
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:26

  UA написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.

Депутат казав про 50/50.
Але бувають обмежено придатні, як мій кум, яким по барабану що напишуть і вони самі погоджуються на те, щоб писали "здоровий".
Він з Берліну приїхав, вчора пройшов ВЛК за 3 години і на вихідних сподівається поїхати додому.

Вік, здоровья... то все фігня
Сорт понад усе
Hotab, які військові навчальні заклади вчать на не той ВОС?

в 40+- уже поізносівшиєся інваліди мірного врємєні
Востаннє редагувалось flyman в Сер 04 чер, 2025 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:26

  Hotab написав:Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.

Залужний визнаний ВЛК непридатним.
Уязвляешь яке там погане здоровья? :mrgreen:
UA
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:36

  prodigy написав:
  Бетон написав:Как обычно. Не 40 літаків а уже 13))
Ох и фантазеры.

И мосту хоть бы что

Как обычно, воя радости пэрэможности и потужности на всю вселенную


гівно вже засмердило з ранку

Ти вже обісрався?? Алкаш
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:37

  yanyura написав:Июнь начался с ежедневных приятных новостей:

- 1 июня уничтожение стратегических бомбардировщиков
- 2 июня повреждение подстанций в Мелитопольском и Геническом районах, 20 часов не было света, в т.ч. во всех военных объектах на ТОТ Запорожской и Херсонской областей + остановка всех электровозов (нарушение логистики) от Мелитополя до Крыма
- 3 июня крымский мост
- 4 июня и далее ??????


4 июня - поки Рамштайн, але ще не вечір. :wink:
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  #<1 ... 14027140281402914030
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