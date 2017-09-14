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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 04 чер, 2025 09:26
UA написав: Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.
Депутат казав про 50/50.
Але бувають обмежено придатні, як мій кум, яким по барабану що напишуть і вони самі погоджуються на те, щоб писали "здоровий".
Він з Берліну приїхав, вчора пройшов ВЛК за 3 години і на вихідних сподівається поїхати додому.
Вік, здоровья... то все фігня
Сорт понад усе
Hotab, які військові навчальні заклади вчать на не той ВОС?
в 40+- уже поізносівшиєся інваліди мірного врємєні
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 04 чер, 2025 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 09:26
Hotab написав:
Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.
Залужний визнаний ВЛК непридатним.
Уязвляешь яке там погане здоровья?
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Додано: Сер 04 чер, 2025 09:36
prodigy написав: Бетон написав:
Как обычно. Не 40 літаків а уже 13))
Ох и фантазеры.
И мосту хоть бы что
Как обычно, воя радости пэрэможности и потужности на всю вселенную
гівно вже засмердило з ранку
Ти вже обісрався?? Алкаш
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Додано: Сер 04 чер, 2025 09:37
yanyura написав:Июнь
начался с ежедневных приятных
новостей:
- 1 июня уничтожение стратегических бомбардировщиков
- 2 июня повреждение подстанций в Мелитопольском и Геническом районах, 20 часов не было света, в т.ч. во всех военных объектах на ТОТ Запорожской и Херсонской областей + остановка всех электровозов (нарушение логистики) от Мелитополя до Крыма
- 3 июня крымский мост
- 4 июня и далее ??????
4 июня - поки Рамштайн, але ще не вечір.
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