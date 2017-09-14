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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14027140281402914030
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:44

  fler написав:
4 июня - поки Рамштайн, але ще не вечір. :wink:

"Рамштайн" в Брюсселі
На американську авіабазу навіть не пускають
Один рагуль рік назад писав, що Рамштайн не відмінили, його перенесли... через ураган.
UA
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:48

  UA написав:
  Hotab написав:Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.

Залужний визнаний ВЛК непридатним.
Уязвляешь яке там погане здоровья? :mrgreen:

думаю для ВЛК навіть згнивший труп тракториста, викопаний з кладовища має краще здоровя ніж пан залізно-непридатний
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 10:30

  Hotab написав: нічого б не заважало мити снаряди чи заряджати рації. Вони не прикуті до ліжка , і навіть вже 11-й рік хтиво дивляться на 13-річних острівʼянок. Тут вони роздивитись все здатні, а салідол на кабанчику - «ой не бачить дідо»
Можна навіть не забороняти бормотати якусь дічь про «останнього інсульного діда українця» , «черенки лопат» , аби він лише копав гарно. Отримав «тойВОС», або «нетойВОС» чи «хочякийсьВОС». Бо черга вже давно отих талановитих дописувачів про свою вічну непридатність, які самі собі її назначили, і ні дня не збираються віддати захисту своєї держави.

оно-то наверное в каком-то ограниченном объему так и есть. Но большую часть тех 30к/месяц всетаки куда-то на Курск/Сумы/... отправляют.
_hunter
 
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  #<1 ... 14027140281402914030
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