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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 04 чер, 2025 09:44
fler написав:
4 июня - поки Рамштайн, але ще не вечір.
"Рамштайн" в Брюсселі
На американську авіабазу навіть не пускають
Один рагуль рік назад писав, що Рамштайн не відмінили, його перенесли... через ураган.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 09:48
UA написав: Hotab написав:
Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.
Залужний визнаний ВЛК непридатним.
Уязвляешь яке там погане здоровья?
думаю для ВЛК навіть згнивший труп тракториста, викопаний з кладовища має краще здоровя ніж пан залізно-непридатний
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Letusrock
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Додано: Сер 04 чер, 2025 10:30
Hotab написав:
нічого б не заважало мити снаряди чи заряджати рації. Вони не прикуті до ліжка , і навіть вже 11-й рік хтиво дивляться на 13-річних острівʼянок. Тут вони роздивитись все здатні, а салідол на кабанчику - «ой не бачить дідо»
Можна навіть не забороняти бормотати якусь дічь про «останнього інсульного діда українця» , «черенки лопат» , аби він лише копав гарно. Отримав «тойВОС», або «нетойВОС» чи «хочякийсьВОС». Бо черга вже давно отих талановитих дописувачів про свою вічну непридатність, які самі собі її назначили, і ні дня не збираються віддати захисту своєї держави.
оно-то наверное в каком-то ограниченном объему так и есть. Но большую часть тех 30к/месяц всетаки куда-то на Курск/Сумы/... отправляют.
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_hunter
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Додано: Сер 04 чер, 2025 12:34
_hunter
оно-то наверное в каком-то ограниченном объем
Є вибірка цього форуму.
Скільки з форумчан файненс.юа які з 2022 року в СОУ, стали штурмовиками першої лінії?
Скільки з тих, хто взяв участь, ВЖЕ НЕ служать, тобто спростовують тезу «звідти тільки в гробу або інвалідом»? (а заодно показують недолугість летусроків щодо Залужного).
То навіщо нести оцю дічь з Німеччини?
UA написав: Hotab написав:
Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.
Залужний визнаний ВЛК непридатним.
Уязвляешь яке там погане здоровья?
Я його пару раз здалеку бачив. Не уявляю. Але якщо послуги генерала через багато років служби і участі в БД не потрібні , то хай йде. Замінити в окопі Летусрока з Флайманом він все одно не може , а топтати київські паркети по принципу «а куди його подіти? » сенсу нема.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 04 чер, 2025 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 12:37
Атаки Украины на российские аэродромы, где размещаются самолеты, способные нести ядерное оружие, увеличили риск эскалации, — Кит Келлог
"Когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, которая является его триадой… это означает, что ваш уровень риска повышается, потому что вы не знаете, что собирается сделать другая сторона.
Вы не уверены, и это то, что они (Украина) на самом деле сделали… Думаю, что это то, чего мы пытаемся избежать… Мы бы не хотели дойти до этой точки", — заявил спецпредставитель США по Украине.
Ранее экс-советник Трампа Стивен Бэннон заявил, что атака Киева по российской стратегической авиации грозит третьей мировой войной, и обвинил Украину "во втягивании" США в конфликт.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 13:01
flyman написав: UA написав: Дюрі-бачі написав:
[
Депутат казав про 50/50.
Але бувають обмежено придатні, як мій кум, яким по барабану що напишуть і вони самі погоджуються на те, щоб писали "здоровий".
Він з Берліну приїхав, вчора пройшов ВЛК за 3 години і на вихідних сподівається поїхати додому.
Вік, здоровья... то все фігня
Сорт понад усе
Hotab, які військові навчальні заклади вчать на не той ВОС?
в 40+- уже поізносівшиєся інваліди мірного врємєні
З потерянним дєлом
Але в 50 чудове воскресіння, і ягодка опять , готовий присунути дитині з філіпін, аби недорого.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 13:08
Hotab написав:
Замінити в окопі Летусрока з Флайманом
упс, а як же "повно вакансій не в окопі, бери нехочу"
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Додано: Сер 04 чер, 2025 13:09
Letusrock написав: Hotab написав:
Замінити в окопі Летусрока з Флайманом
упс, а як же "повно вакансій не в окопі, бери нехочу"
Де протиріччя??
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Додано: Сер 04 чер, 2025 13:16
Letusrock написав: UA написав: Hotab написав:
Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.
Залужний визнаний ВЛК непридатним.
Уязвляешь яке там погане здоровья?
думаю для ВЛК навіть згнивший труп тракториста, викопаний з кладовища має краще здоровя ніж пан залізно-непридатний
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