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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 04 чер, 2025 09:48
UA написав: Hotab написав:
Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.
Залужний визнаний ВЛК непридатним.
Уязвляешь яке там погане здоровья?
думаю для ВЛК навіть згнивший труп тракториста, викопаний з кладовища має краще здоровя ніж пан залізно-непридатний
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Letusrock
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Додано: Сер 04 чер, 2025 10:30
Hotab написав:
нічого б не заважало мити снаряди чи заряджати рації. Вони не прикуті до ліжка , і навіть вже 11-й рік хтиво дивляться на 13-річних острівʼянок. Тут вони роздивитись все здатні, а салідол на кабанчику - «ой не бачить дідо»
Можна навіть не забороняти бормотати якусь дічь про «останнього інсульного діда українця» , «черенки лопат» , аби він лише копав гарно. Отримав «тойВОС», або «нетойВОС» чи «хочякийсьВОС». Бо черга вже давно отих талановитих дописувачів про свою вічну непридатність, які самі собі її назначили, і ні дня не збираються віддати захисту своєї держави.
оно-то наверное в каком-то ограниченном объему так и есть. Но большую часть тех 30к/месяц всетаки куда-то на Курск/Сумы/... отправляют.
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_hunter
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Додано: Сер 04 чер, 2025 12:34
_hunter
оно-то наверное в каком-то ограниченном объем
Є вибірка цього форуму.
Скільки з форумчан файненс.юа які з 2022 року в СОУ, стали штурмовиками першої лінії?
Скільки з тих, хто взяв участь, ВЖЕ НЕ служать, тобто спростовують тезу «звідти тільки в гробу або інвалідом»? (а заодно показують недолугість летусроків щодо Залужного).
То навіщо нести оцю дічь з Німеччини?
UA написав: Hotab написав:
Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.
Залужний визнаний ВЛК непридатним.
Уязвляешь яке там погане здоровья?
Я його пару раз здалеку бачив. Не уявляю. Але якщо послуги генерала через багато років служби і участі в БД не потрібні , то хай йде. Замінити в окопі Летусрока з Флайманом він все одно не може , а топтати київські паркети по принципу «а куди його подіти? » сенсу нема.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 04 чер, 2025 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 12:37
Атаки Украины на российские аэродромы, где размещаются самолеты, способные нести ядерное оружие, увеличили риск эскалации, — Кит Келлог
"Когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, которая является его триадой… это означает, что ваш уровень риска повышается, потому что вы не знаете, что собирается сделать другая сторона.
Вы не уверены, и это то, что они (Украина) на самом деле сделали… Думаю, что это то, чего мы пытаемся избежать… Мы бы не хотели дойти до этой точки", — заявил спецпредставитель США по Украине.
Ранее экс-советник Трампа Стивен Бэннон заявил, что атака Киева по российской стратегической авиации грозит третьей мировой войной, и обвинил Украину "во втягивании" США в конфликт.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 13:08
Hotab написав:
Замінити в окопі Летусрока з Флайманом
упс, а як же "повно вакансій не в окопі, бери нехочу"
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Letusrock
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Додано: Сер 04 чер, 2025 13:09
Letusrock написав: Hotab написав:
Замінити в окопі Летусрока з Флайманом
упс, а як же "повно вакансій не в окопі, бери нехочу"
Де протиріччя??
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Додано: Сер 04 чер, 2025 13:22
Працівники Державного бюро розслідувань викрили полковника Державної прикордонної служби на хабарі голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів ДСПУ, щоб уникнути відправлення до району бойових дій.
командир однієї з військових частин, через посередника, медсестру цієї частини, передав $2 тис голові ВЛК за проходження комісії без його участі. За ці гроші він просив "знайти" у нього легку хворобу, яка б не дозволила перевести його до району ведення бойових дій, але не призвела до звільнення з військової служби"
.
і рибку з"їсти на ... сісти
цілий полкан, із бляхами та погонами, пенсією...і шаленим бажанням й далі пантрувати кордони і косити бабос із бажаючих утекти забугор
непридатні до війни
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Додано: Сер 04 чер, 2025 13:24
jump написав:
Працівники Державного бюро розслідувань викрили полковника Державної прикордонної служби на хабарі голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів ДСПУ, щоб уникнути відправлення до району бойових дій.
командир однієї з військових частин, через посередника, медсестру цієї частини, передав $2 тис голові ВЛК за проходження комісії без його участі. За ці гроші він просив "знайти" у нього легку хворобу, яка б не дозволила перевести його до району ведення бойових дій, але не призвела до звільнення з військової служби"
.
і рибку з"їсти на х... сісти
цілий полкан, із бляхами та погонами, пенсією...і шаленим бажанням й далі пантрувати кордони і косити бабос із бажаючих утекти забугор
непридатні до війни
для поізносівшегося нетойвоса прикордонна вакансія сама себе не відкриє
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Додано: Сер 04 чер, 2025 13:28
jump
одного з медичних закладів ДСПУ
«ДСПУ» - це що?
пенсією
Це як?
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Додано: Сер 04 чер, 2025 13:28
jump написав:
З виробництвом/запасом рокет кацапи валять шалено
ГУР МО оприлюднило орієнтовні запаси ракет, які РФ мала станом на середину травня 2025 року: балістичних ракет «Іскандер-М» — майже 600 одиниць
гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинджал» — понад 100 одиниць
крилатих ракет «Іскандер-К» — майже 300 одиниць
крилатих ракет Х-101 — понад 300 одиниць
крилатих ракет «Калібр» — понад 400 одиниць
крилатих ракет Х-22/32 — до 300 одиниць
ракет «Онікс» і гіперзвукових «Циркон» — близько 700 одиниць північнокорейських балістичних KN-23 — 60 одиниць
зенітних керованих ракет до С-300/С-400 — близько 11 тисяч
Такий арсенал дає РФ змогу проводити подальші масовані обстріли, хоча інтенсивність атак залежатиме від виробництва і темпів поповнення запасів.
Статистика по ракетам явная туфта. Особенно верным признаком этого является публикация в сми да еще от имени ГУР. Ага, ГУР публикует разведданные.
Только зачем?
По Харькову прилетают корейские KN-23 уже несколько раз. По две штуки каждый раз. А это аналог или почти копия Искандера-М. Логичный возникает вопрос. Зачем кремлю эти ракеты, если своих (аж 600 штук по статистике) некуда девать?
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