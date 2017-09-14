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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14029140301403114032>
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 13:30

Hotab
https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/4/7515565/
Працівники Державного бюро розслідувань викрили полковника Державної прикордонної служби на хабарі голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів ДСПУ, щоб уникнути відправлення до району бойових дій.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За даними джерел УП в правоохоронних органах, підозрюваний – Богдан Гуменюк.

Дослівно: "За даними слідства, командир однієї з військових частин, через посередника, медсестру цієї частини, передав $2 тис голові ВЛК за проходження комісії без його участі. За ці гроші він просив "знайти" у нього легку хворобу, яка б не дозволила перевести його до району ведення бойових дій, але не призвела до звільнення з військової служби".

Деталі: Слідчі ДБР зафіксували передачу грошей та медичних документів у межах розслідування кримінального провадження щодо голови військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України.
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 13:35

jump
Ну я вже зрозумів що за журналістський ляп «ДСПУ» з вас питати не треба, «мопед не мій».
А за пенсію? По замовчуванню, крім випадків що полковник повторно мобілізований, у нього є лише зарплата. Пенсія під час служби, , навіть якщо право на неї зʼявилось, не виплачується.
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 13:51

  Hotab написав:_hunter

оно-то наверное в каком-то ограниченном объем


Є вибірка цього форуму.
Скільки з форумчан файненс.юа які з 2022 року в СОУ, стали штурмовиками першої лінії?

Репрезентативность - с потолка посчитана? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 13:53

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

оно-то наверное в каком-то ограниченном объем


Є вибірка цього форуму.
Скільки з форумчан файненс.юа які з 2022 року в СОУ, стали штурмовиками першої лінії?

Репрезентативность - с потолка посчитана? :roll:

А ваша оця
Но большую часть тех 30к/месяц всетаки куда-то на Курск/Сумы/... отправляют.

з німецького порносайту?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 14:08

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter


оно-то наверное в каком-то ограниченном объем


Є вибірка цього форуму.
Скільки з форумчан файненс.юа які з 2022 року в СОУ, стали штурмовиками першої лінії?

Репрезентативность - с потолка посчитана? :roll:

А ваша оця
Но большую часть тех 30к/месяц всетаки куда-то на Курск/Сумы/... отправляют.

з німецького порносайту?

Федина (с)
6000 тел – это солдаты ВСУ, погибшие, в большей части, в Курской области.
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 14:10

логічні ряди завʼязли в ковбасі і пиві від шольца?

_hunter
Федина (с)
6000 тел – это солдаты ВСУ, погибшие, в большей части, в Курской области.


І? Це пояснює маячню
Но большую часть тех 30к/месяц всетаки куда-то на Курск/Сумы/... отправляют.


і робить її реперезентативнішою за вибірку цього форуму?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 14:19

  Xenon написав:
Атаки Украины на российские аэродромы, где размещаются самолеты, способные нести ядерное оружие, увеличили риск эскалации, — Кит Келлог

"Когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, которая является его триадой… это означает, что ваш уровень риска повышается, потому что вы не знаете, что собирается сделать другая сторона.

Вы не уверены, и это то, что они (Украина) на самом деле сделали… Думаю, что это то, чего мы пытаемся избежать… Мы бы не хотели дойти до этой точки", — заявил спецпредставитель США по Украине.

Ранее экс-советник Трампа Стивен Бэннон заявил, что атака Киева по российской стратегической авиации грозит третьей мировой войной, и обвинил Украину "во втягивании" США в конфликт.

Дуже цікаво що вони мають на увазі під словами "риск эскалации"?
Йде повноцінна війна між Україною і РФ. Використовуються фактично усі засоби ураження окрім ЯЗ.
Наскільки я мислю логічно - під "риском эскалации" вони розуміють використання ЯЗ. Інакще що? Тобто вони усі (США + Ко) бояться одного і тільки одного - що РФ використає ЯЗ. Тобто "наша пісня гарна й нова починаймо її знову". 3 роки одне і те ж. путін шантажує Захід ядерною зброєю і це реально працює вже 3+ років(а фактично 11+ років).
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 04 чер, 2025 14:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 14:20

  _hunter написав:
Федина (с)
6000 тел – это солдаты ВСУ, погибшие, в большей части, в Курской области.

Откуда Федина может знать, что большинство тел из Курской области? Такую информацию знают только московиты, готовящиеся передать тела. Они сообщили эту информацию лично Федине? Или ей лишь бы что-то ляпнуть для хайпа?

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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:І? Це пояснює маячню
Но большую часть тех 30к/месяц всетаки куда-то на Курск/Сумы/... отправляют.

тобто на вашу думку більшу частину з 30тис відправляють в мукачівський котел та на оборону західного кордону від навали угорсько-польських лгбт-шників?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 14:30

Letusrock
тобто на вашу думку більшу частину з 30тис відправляють в мукачівський котел та на оборону західного кордону


А Долярек (на заміну якому когось призвали з 30 тис) наш звільнився з курщини, чи з ЛГБТ котла Мукачево, чи він один з 6 тисяч тіл?
Чи Долярек теж нерепрезентативна вибірка , і він один з арт. бригади чухнув законно і незаконно?
У вас ще є маячня якась, свіжіша , забористіша?
Hotab
 
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  #<1 ... 14029140301403114032>
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