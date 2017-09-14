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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 04 чер, 2025 14:42
Hotab написав:_hunter
оно-то наверное в каком-то ограниченном объем
Є вибірка цього форуму.
Скільки з форумчан файненс.юа які з 2022 року в СОУ, стали штурмовиками першої лінії?
Скільки з тих, хто взяв участь, ВЖЕ НЕ служать, тобто спростовують тезу «звідти тільки в гробу або інвалідом»? (а заодно показують недолугість летусроків щодо Залужного).
То навіщо нести оцю дічь з Німеччини?
UA написав: Hotab написав:
Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.
Залужний визнаний ВЛК непридатним.
Уязвляешь яке там погане здоровья?
Я його пару раз здалеку бачив. Не уявляю. Але якщо послуги генерала через багато років служби і участі в БД не потрібні , то хай йде. Замінити в окопі Летусрока з Флайманом він все одно не може , а топтати київські паркети по принципу «а куди його подіти? » сенсу нема.
по цьому форуму й порох през а не зєля. так що вибірка тут так собі. не релевантна.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 14:46
tester3373
по цьому форуму й порох през а не зєля
Нема такого. Хейтери Зе - це часто вчорашні його поціновувачі
А не обовʼязково електорат По.
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Hotab
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Додано: Сер 04 чер, 2025 14:49
andrijk777 написав: Xenon написав:
Атаки Украины на российские аэродромы, где размещаются самолеты, способные нести ядерное оружие, увеличили риск эскалации, — Кит Келлог
"Когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, которая является его триадой… это означает, что ваш уровень риска повышается, потому что вы не знаете, что собирается сделать другая сторона.
Вы не уверены, и это то, что они (Украина) на самом деле сделали… Думаю, что это то, чего мы пытаемся избежать… Мы бы не хотели дойти до этой точки", — заявил спецпредставитель США по Украине.
Ранее экс-советник Трампа Стивен Бэннон заявил, что атака Киева по российской стратегической авиации грозит третьей мировой войной, и обвинил Украину "во втягивании" США в конфликт.
Дуже цікаво що вони мають на увазі під словами "риск эскалации"?
Йде повноцінна війна між Україною і РФ. Використовуються фактично усі засоби ураження окрім ЯЗ.
Наскільки я мислю логічно - під "риском эскалации" вони розуміють використання ЯЗ. Інакще що? Тобто вони усі (США + Ко) бояться одного і тільки одного - що РФ використає ЯЗ. Тобто "наша пісня гарна й нова починаймо її знову". 3 роки одне і те ж. путін шантажує Захід ядерною зброєю і це реально працює
вже 3+ років(а фактично 11+ років).
так в них теж тріада, і які хусити можуть дешевими мавіками потопити плаваюче судно типу авіаносець
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Додано: Сер 04 чер, 2025 14:52
Hotab написав:tester3373
по цьому форуму й порох през а не зєля
Нема такого. Хейтери Зе - це часто вчорашні його поціновувачі
А не обовʼязково електорат По.
при чому тут хейтери. що голосування на форумі показало ще тоді перед виборами?
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Додано: Сер 04 чер, 2025 14:57
tester3373
при чому тут хейтери. що голосування на форумі показало ще тоді перед виборами?
Допускаємо що цей форум не відображає політичні вподобання всього суспільства.
Але як це впливає на репрезентативність чи не репрезентативність в питанні куди потрапляють форумчани служити, в тил чи напівтил, чи в штурмовики? Може виборців Зе частіше відправляють в окопи першої лінії, чим виборців По? Ви до цього підводите, переносячи одну не репрезентативність на іншу?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 04 чер, 2025 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 14:58
Hotab написав:_hunter
Федина (с)
6000 тел – это солдаты ВСУ, погибшие, в большей части, в Курской области.
І? Це пояснює маячню
Но большую часть тех 30к/месяц всетаки куда-то на Курск/Сумы/... отправляют.
і робить її реперезентативнішою за вибірку цього форуму?
Это пояснює факт. і робить его реперезентативнішою за вибірку цього форуму. - по этому форуму тыловиков в стране — считанные единицы
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Додано: Сер 04 чер, 2025 14:59
_hunter
Это пояснює факт.
Який факт що пояснює?
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Додано: Сер 04 чер, 2025 15:02
Hotab написав:tester3373
при чому тут хейтери. що голосування на форумі показало ще тоді перед виборами?
Допускаємо що цей форум не відображає політичні вподобання всього суспільства.
Але як це впливає на репрезентативність чи не репрезентативність в питанні куди потрапляють форумчани служити, в тил чи напівтил, чи в штурмовики?
Так в этом и суть: если выборка фиговая - результаты аналогичные.
Если по форуму судить - смертность среди штурмовиков - отсвтствует. Но кого тогда зеля наменял?
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Додано: Сер 04 чер, 2025 15:08
Hotab написав:tester3373
при чому тут хейтери. що голосування на форумі показало ще тоді перед виборами?
Допускаємо що цей форум не відображає політичні вподобання всього суспільства.
Але як це впливає на репрезентативність чи не репрезентативність в питанні куди потрапляють форумчани служити, в тил чи напівтил, чи в штурмовики? Може виборців Зе частіше відправляють в окопи першої лінії, чим виборців По? Ви до цього підводите, переносячи одну не репрезентативність на іншу?
таки вам недоступно поняття репрезентативності. нажаль.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 15:11
_hunter
Если по форуму судить - смертность среди штурмовиков - отсвтствует.
Ви погано вчили математику.
Смертність в загальній кількості СОУ не «атсутствующая» , а настільки низька, що на виборці в 10 в/с з цього форуму нема смертей. Бо вона нижча за 1 чоловіка або 10% відсотків від загальної кількості.
Так які факти у вас там щось пояснюють? Бо як зʼясувалось , що і 6 к тіл саме з курщини, то «не факт», то де ваші «факти»? 😅
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