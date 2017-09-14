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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14030140311403214033
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 15:30

  Hotab написав:_hunter
Если по форуму судить - смертность среди штурмовиков - отсвтствует.


Ви погано вчили математику.
Смертність в загальній кількості СОУ не «атсутствующая» , а настільки низька, що на виборці в 10 в/с з цього форуму нема смертей. Бо вона нижча за 1 чоловіка або 10% відсотків від загальної кількості.

Ну т.е. таки выборка фиговая? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 15:33

_hunter
Ну т.е. таки выборка фиговая? :lol:


Гірша ніж пустопорожня заява «30к всі на курщину»? 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 15:41

  Hotab написав:_hunter
Ну т.е. таки выборка фиговая? :lol:


Гірша ніж пустопорожня заява «30к всі на курщину»? 😅

Понижай литраж :lol:
Там не "всі", а "большая часть" и регионов - чуть больше ;)
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 15:52

  flyman написав:
  andrijk777 написав:Дуже цікаво що вони мають на увазі під словами "риск эскалации"?
Йде повноцінна війна між Україною і РФ. Використовуються фактично усі засоби ураження окрім ЯЗ.
Наскільки я мислю логічно - під "риском эскалации" вони розуміють використання ЯЗ. Інакще що? Тобто вони усі (США + Ко) бояться одного і тільки одного - що РФ використає ЯЗ. Тобто "наша пісня гарна й нова починаймо її знову". 3 роки одне і те ж. путін шантажує Захід ядерною зброєю і це реально працює вже 3+ років(а фактично 11+ років).

так в них теж тріада, і які хусити можуть дешевими мавіками потопити плаваюче судно типу авіаносець

Ці всі "тріади" це засоби холодної війни і не факт що всі ці тріади працюють
США провели своє останнє ядерне випробування 23 вересня 1992 року в рамках операції Julin.
Росія (тоді ще СРСР) провела своє останнє ядерне випробування 24 жовтня 1990 року.

РФ виявляється взагалі НІКОЛИ не проводила реальні ядерні випробування. :D :D :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 04 чер, 2025 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 15:52

Депутати прийняли в цілому законопроєкт про добровільну мобілізацію українців від 60 років
За проєкт закону проголосували 297 депутатів

коменти: маску діда можна викидати :lol:



Суд конфіскував машину, в якій українець ховався від працівників ТЦК: апеляція не допомогла :shock:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/709 ... ka-vid-tck
речовий доказ і знаряддя злочину — машину BMW 520 — вирішили конфіскувати. 8)

поповнення автопарку людоловів :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 16:02

_hunter
Там не "всі", а "большая часть" и регионов - чуть больше ;)


Міняє справу? На цю заяву вже є обґрунтування? 😅
Давай ще раз занесемо сюди «6к від Федуліної/Федіної/Петіної» і спробуємо їх прикрутити якось до 30к/міс? :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 16:15

  Hotab написав:_hunter
Там не "всі", а "большая часть" и регионов - чуть больше ;)


Міняє справу? На цю заяву вже є обґрунтування? 😅
Давай ще раз занесемо сюди «6к від Федуліної/Федіної/Петіної» і спробуємо їх прикрутити якось до 30к/міс? :mrgreen:

Зачем "пробовать"? - по заявлениям главкома - набирают по 30к/міс. Демобилизации - нет. Тыловики - годами сидят в креслах. Куда еще народ деваться может? 🤔 - 29 тыщ сходу в СОЧи уходит? :lol:
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  #<1 ... 14030140311403214033
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