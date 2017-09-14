Если по форуму судить - смертность среди штурмовиков - отсвтствует.
Ви погано вчили математику. Смертність в загальній кількості СОУ не «атсутствующая» , а настільки низька, що на виборці в 10 в/с з цього форуму нема смертей. Бо вона нижча за 1 чоловіка або 10% відсотків від загальної кількості.
andrijk777 написав:Дуже цікаво що вони мають на увазі під словами "риск эскалации"? Йде повноцінна війна між Україною і РФ. Використовуються фактично усі засоби ураження окрім ЯЗ. Наскільки я мислю логічно - під "риском эскалации" вони розуміють використання ЯЗ. Інакще що? Тобто вони усі (США + Ко) бояться одного і тільки одного - що РФ використає ЯЗ. Тобто "наша пісня гарна й нова починаймо її знову". 3 роки одне і те ж. путін шантажує Захід ядерною зброєю і це реально працює вже 3+ років(а фактично 11+ років).
так в них теж тріада, і які хусити можуть дешевими мавіками потопити плаваюче судно типу авіаносець
Ці всі "тріади" це засоби холодної війни і не факт що всі ці тріади працюють
США провели своє останнє ядерне випробування 23 вересня 1992 року в рамках операції Julin. Росія (тоді ще СРСР) провела своє останнє ядерне випробування 24 жовтня 1990 року.
РФ виявляється взагалі НІКОЛИ не проводила реальні ядерні випробування.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 04 чер, 2025 15:53, всього редагувалось 1 раз.