andrijk777 написав:Дуже цікаво що вони мають на увазі під словами "риск эскалации"? Йде повноцінна війна між Україною і РФ. Використовуються фактично усі засоби ураження окрім ЯЗ. Наскільки я мислю логічно - під "риском эскалации" вони розуміють використання ЯЗ. Інакще що? Тобто вони усі (США + Ко) бояться одного і тільки одного - що РФ використає ЯЗ. Тобто "наша пісня гарна й нова починаймо її знову". 3 роки одне і те ж. путін шантажує Захід ядерною зброєю і це реально працює вже 3+ років(а фактично 11+ років).
так в них теж тріада, і які хусити можуть дешевими мавіками потопити плаваюче судно типу авіаносець
Ці всі "тріади" це засоби холодної війни і не факт що всі ці тріади працюють
США провели своє останнє ядерне випробування 23 вересня 1992 року в рамках операції Julin. Росія (тоді ще СРСР) провела своє останнє ядерне випробування 24 жовтня 1990 року.
РФ виявляється взагалі НІКОЛИ не проводила реальні ядерні випробування.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 04 чер, 2025 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Москва призывает Лондон и Вашингтон повлиять на Киев, чтобы остановить эскалацию в войне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя удары по аэродромам и подрывы железнодорожных путей в РФ.
Так же Рябков заявил,что Россия проявила максимальную выдержку после этих атак Альтернативная реальность США сентябрь 2001 года: США требует четкой реакции Афганистана по атакам на 2 башни ВТЦ и Пентагон, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, — госсекретарь США Пауэлл Колин США проявила максимальную выдержку после атак Афганистана на ВТЦ и Пентагон», — подчеркнул он.
Киевский режим, и без того нелегитимный, перерождается в террористическую организацию, – путін.
▪️Про зустріч на високому рівні: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? Кто вообще ведет переговоры с террористами?»; ▪️«Передышка в боевых действиях была бы использована Киевом для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов»; ▪️«Власть для киевского режима важнее мира и жизней людей».
Москва призывает Лондон и Вашингтон повлиять на Киев, чтобы остановить эскалацию в войне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя удары по аэродромам и подрывы железнодорожных путей в РФ.
Так же Рябков заявил,что Россия проявила максимальную выдержку после этих атак Альтернативная реальность США сентябрь 2001 года: США требует четкой реакции Афганистана по атакам на 2 башни ВТЦ и Пентагон, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, — госсекретарь США Пауэлл Колин США проявила максимальную выдержку после атак Афганистана на ВТЦ и Пентагон», — подчеркнул он.
Перевожу на нормальный язык: - А нас-то за что ? Мы ведь мирно бомбили-ракетно-обстреливали Украину