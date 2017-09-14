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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14032140331403414035>
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 18:00

  _hunter написав:ачем "пробовать"? - по заявлениям главкома - набирают по 30к/міс. Демобилизации - нет. Тыловики - годами сидят в креслах. Куда еще народ деваться может? 🤔 - 29 тыщ сходу в СОЧи уходит? :lol:
Ти б уточнив
1 За який час?
Бо в ЗСУ 1+млн осіб, воюємо 3 роки - якраз виходить по 30 000 місць
2 Я також читав що
після падіння до 10 000 в ????місяцях 2024 року - відбувся ріст до 30000 в 2025 році...
3 Між 25 і 60 - 65 років.... Тобто з 1 млн осіб віком 25-60 років - ЩОРОКУ 30 000 досягає віку 60 років і підлягає демобілізації

Так що нічого дивного в цифрі 30 000 в місяць - я якраз і не бачу
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 18:01

  Hotab написав:_hunter

оно-то наверное в каком-то ограниченном объем


Є вибірка цього форуму.
Скільки з форумчан файненс.юа які з 2022 року в СОУ, стали штурмовиками першої лінії?

а чи є тут хоч одне порохато-бутусівське чмо яке пішло в армію?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:По Харькову прилетают корейские KN-23 уже несколько раз. По две штуки каждый раз. А это аналог или почти копия Искандера-М. Логичный возникает вопрос. Зачем кремлю эти ракеты, если своих (аж 600 штук по статистике) некуда девать?
Чукча - пІсАтЄлЬ
а треба бути трошки чІтАтЄлЬОм.
1 Якщо 2 корейських прилетіли по Харкову - то це не говорить про те що 20 пІДЕРаційних прилетіло в інших місцях
2 Наявність ВСЬОГО 600 Іскандерів для педерації - це курам насміх якщо китайські друзі вирішать поміняти кордон і перенести його на Урал.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 18:05

:twisted:
це приблизно 60 000 на рік!

а ще рік тому коли заявлялось що рф скоро зможе виробляти 6 000 на рік - казалося фантастикою

рф щодня виробляє приблизно 170 шахедів, — ГУР
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:бутусівське чмо яке пішло в армію?
Як я розумію що ти як зелена шмаркля-до фронту не дійшов
А той самий Бутусов -вже в ЗСУ
То як - шах і мат? чи вже пакуєш рюкзачок?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 18:42

  Hotab написав:_hunter

оно-то наверное в каком-то ограниченном объем


Є вибірка цього форуму.
Скільки з форумчан файненс.юа які з 2022 року в СОУ, стали штурмовиками першої лінії?
Скільки з тих, хто взяв участь, ВЖЕ НЕ служать, тобто спростовують тезу «звідти тільки в гробу або інвалідом»? (а заодно показують недолугість летусроків щодо Залужного).
То навіщо нести оцю дічь з Німеччини?

  UA написав:
  Hotab написав:Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.

Залужний визнаний ВЛК непридатним.
Уязвляешь яке там погане здоровья? :mrgreen:

Я його пару раз здалеку бачив. Не уявляю. Але якщо послуги генерала через багато років служби і участі в БД не потрібні , то хай йде. Замінити в окопі Летусрока з Флайманом він все одно не може , а топтати київські паркети по принципу «а куди його подіти? » сенсу нема.

— ви неправильні українці, валіть і не заважайте нам будувати світлу країну майбутнього!!1
— так відпустіть
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 19:12

  Hotab написав:_hunter
Если по форуму судить - смертность среди штурмовиков - отсвтствует.


Ви погано вчили математику.
Смертність в загальній кількості СОУ не «атсутствующая» , а настільки низька, що на виборці в 10 в/с з цього форуму нема смертей. Бо вона нижча за 1 чоловіка або 10% відсотків від загальної кількості.
Так які факти у вас там щось пояснюють? Бо як зʼясувалось , що і 6 к тіл саме з курщини, то «не факт», то де ваші «факти»? 😅

Кому вы что пытаетесь доказать?
Люди, похоже, считают, что штурмовики это гарантированная смерть. 100%.
Во-первых, это всё же далеко не так.
Во-вторых, что касается форума, то, насколько понимаю, среди форумчан нет (или почти нет) штурмовиков.
В-третьих, люди не понимают, что даже при вероятности гибели 10% (а она, думаю, ниже) матожидание числа погибших из 10 человек, действительно 1, но при этом вероятность того, что не погибнет ни один из 10 не такая уж низкая - 35%.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 19:26

  andrijk777 написав:
  flyman написав:...........
так в них теж тріада, і які хусити можуть дешевими мавіками потопити плаваюче судно типу авіаносець

Ці всі "тріади" це засоби холодної війни і не факт що всі ці тріади працюють
США провели своє останнє ядерне випробування 23 вересня 1992 року в рамках операції Julin.
Росія (тоді ще СРСР) провела своє останнє ядерне випробування 24 жовтня 1990 року.

РФ виявляється взагалі НІКОЛИ не проводила реальні ядерні випробування. :D :D :D

1. Мягко говоря, очень сомнительно, что хуситы "дешевими мавіками" смогут потопить авианосец.
2. Испытания обычно проводят при появлении нового оружия или новой модели оружия.
Ядерные заряды с тех времён, скорее всего, конструктивно не менялись. Менялись (частично) носители. Испытания носителей (ракет, самолётов) проводятся регулярно. Пуски ракет с ПЛАРБ проводятся тоже регулярно.
Так что можете не переживать за работоспособность триады.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 19:26

❗️Трамп попросив Сенат поки НЕ розглядати проєкт про посилення санкцій проти рф, – глава комітету у справах ЗС Сенату Вікер.
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 19:40

  ЛАД написав:
  Hotab написав:_hunter
Если по форуму судить - смертность среди штурмовиков - отсвтствует.


Ви погано вчили математику.
Смертність в загальній кількості СОУ не «атсутствующая» , а настільки низька, що на виборці в 10 в/с з цього форуму нема смертей. Бо вона нижча за 1 чоловіка або 10% відсотків від загальної кількості.
Так які факти у вас там щось пояснюють? Бо як зʼясувалось , що і 6 к тіл саме з курщини, то «не факт», то де ваші «факти»? 😅

Во-вторых, что касается форума, то, насколько понимаю, среди форумчан нет (или почти нет) штурмовиков.

На этой ветке я знаю троих воинов-фронтовиков. Один из них - выбыл, один - пропал. Один - толи ушел в СОЧи то ли собирается.
Такое себе "мат ожидание"...
_hunter
 
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