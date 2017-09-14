|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 04 чер, 2025 18:00
_hunter написав:
ачем "пробовать"? - по заявлениям главкома - набирают по 30к/міс. Демобилизации - нет. Тыловики - годами сидят в креслах. Куда еще народ деваться может? 🤔 - 29 тыщ сходу в СОЧи уходит?
Ти б уточнив
1 За який час?
Бо в ЗСУ 1+млн осіб, воюємо 3 роки - якраз виходить по 30 000 місць
2 Я також читав що
після падіння до 10 000 в ????місяцях 2024 року - відбувся ріст до 30000 в 2025 році...
3 Між 25 і 60 - 65 років.... Тобто з 1 млн осіб віком 25-60 років - ЩОРОКУ 30 000 досягає віку 60 років і підлягає демобілізації
Так що нічого дивного в цифрі 30 000 в місяць - я якраз і не бачу
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26363
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 04 чер, 2025 18:01
Hotab написав:_hunter
оно-то наверное в каком-то ограниченном объем
Є вибірка цього форуму.
Скільки з форумчан файненс.юа які з 2022 року в СОУ, стали штурмовиками першої лінії?
а чи є тут хоч одне порохато-бутусівське чмо яке пішло в армію?
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2910
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 04 чер, 2025 18:03
buratinyo написав:
По Харькову прилетают корейские KN-23 уже несколько раз. По две штуки каждый раз. А это аналог или почти копия Искандера-М. Логичный возникает вопрос. Зачем кремлю эти ракеты, если своих (аж 600 штук по статистике) некуда девать?
Чукча - пІсАтЄлЬ
а треба бути трошки чІтАтЄлЬОм.
1 Якщо 2 корейських прилетіли по Харкову - то це не говорить про те що 20 пІДЕРаційних прилетіло в інших місцях
2 Наявність ВСЬОГО 600 Іскандерів для педерації - це курам насміх якщо китайські друзі вирішать поміняти кордон і перенести його на Урал.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26363
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 04 чер, 2025 18:05
це приблизно 60 000 на рік!
а ще рік тому коли заявлялось що рф скоро зможе виробляти 6 000 на рік - казалося фантастикою
рф щодня виробляє приблизно 170 шахедів, — ГУР
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5352
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 04 чер, 2025 18:05
unicdima написав:
бутусівське чмо яке пішло в армію?
Як я розумію що ти як зелена шмаркля-до фронту не дійшов
А той самий Бутусов -вже в ЗСУ
То як - шах і мат? чи вже пакуєш рюкзачок?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26363
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 04 чер, 2025 18:42
Hotab написав:_hunter
оно-то наверное в каком-то ограниченном объем
Є вибірка цього форуму.
Скільки з форумчан файненс.юа які з 2022 року в СОУ, стали штурмовиками першої лінії?
Скільки з тих, хто взяв участь, ВЖЕ НЕ служать, тобто спростовують тезу «звідти тільки в гробу або інвалідом»? (а заодно показують недолугість летусроків щодо Залужного).
То навіщо нести оцю дічь з Німеччини?
UA написав: Hotab написав:
Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.
Залужний визнаний ВЛК непридатним.
Уязвляешь яке там погане здоровья?
Я його пару раз здалеку бачив. Не уявляю. Але якщо послуги генерала через багато років служби і участі в БД не потрібні , то хай йде. Замінити в окопі Летусрока з Флайманом він все одно не може , а топтати київські паркети по принципу «а куди його подіти? » сенсу нема.
— ви неправильні українці, валіть і не заважайте нам будувати світлу країну майбутнього!!1
— так відпустіть
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39617
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2830 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 04 чер, 2025 19:12
Hotab написав:_hunter
Если по форуму судить - смертность среди штурмовиков - отсвтствует.
Ви погано вчили математику.
Смертність в загальній кількості СОУ не «атсутствующая» , а настільки низька, що на виборці в 10 в/с з цього форуму нема смертей. Бо вона нижча за 1 чоловіка або 10% відсотків від загальної кількості.
Так які факти у вас там щось пояснюють? Бо як зʼясувалось , що і 6 к тіл саме з курщини, то «не факт», то де ваші «факти»? 😅
Кому вы что пытаетесь доказать?
Люди, похоже, считают, что штурмовики это гарантированная смерть. 100%.
Во-первых, это всё же далеко не так.
Во-вторых, что касается форума, то, насколько понимаю, среди форумчан нет (или почти нет) штурмовиков.
В-третьих, люди не понимают, что даже при вероятности гибели 10% (а она, думаю, ниже) матожидание числа погибших из 10 человек, действительно 1, но при этом вероятность того, что не погибнет ни один из 10 не такая уж низкая - 35%.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34634
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5333 раз.
- Подякували: 4847 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 04 чер, 2025 19:26
andrijk777 написав: flyman написав:
...........
так в них теж тріада, і які хусити можуть дешевими мавіками потопити плаваюче судно типу авіаносець
Ці всі "тріади" це засоби холодної війни і не факт що всі ці тріади працюють
США провели своє останнє ядерне випробування 23 вересня 1992 року в рамках операції Julin.
Росія (тоді ще СРСР) провела своє останнє ядерне випробування 24 жовтня 1990 року.
РФ виявляється взагалі НІКОЛИ
не проводила реальні ядерні випробування.
1. Мягко говоря, очень сомнительно, что хуситы "дешевими мавіками" смогут потопить авианосец.
2. Испытания обычно проводят при появлении нового оружия или новой модели оружия.
Ядерные заряды с тех времён, скорее всего, конструктивно не менялись. Менялись (частично) носители. Испытания носителей (ракет, самолётов) проводятся регулярно. Пуски ракет с ПЛАРБ проводятся тоже регулярно.
Так что можете не переживать за работоспособность триады.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34634
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5333 раз.
- Подякували: 4847 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 04 чер, 2025 19:26
❗️Трамп попросив Сенат поки НЕ розглядати проєкт про посилення санкцій проти рф, – глава комітету у справах ЗС Сенату Вікер.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5352
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 04 чер, 2025 19:40
ЛАД написав: Hotab написав:_hunter
Если по форуму судить - смертность среди штурмовиков - отсвтствует.
Ви погано вчили математику.
Смертність в загальній кількості СОУ не «атсутствующая» , а настільки низька, що на виборці в 10 в/с з цього форуму нема смертей. Бо вона нижча за 1 чоловіка або 10% відсотків від загальної кількості.
Так які факти у вас там щось пояснюють? Бо як зʼясувалось , що і 6 к тіл саме з курщини, то «не факт», то де ваші «факти»? 😅
Во-вторых, что касается форума, то, насколько понимаю, среди форумчан нет (или почти нет) штурмовиков.
На этой ветке я знаю троих воинов-фронтовиков. Один из них - выбыл, один - пропал. Один - толи ушел в СОЧи то ли собирается.
Такое себе "мат ожидание"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9750
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31
|100638
|
|
|1493
|278463
|
|
|6076
|934881
|
|