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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 04 чер, 2025 19:40
Xenon написав:
❗️Трамп попросив Сенат поки НЕ розглядати проєкт про посилення санкцій проти рф, – глава комітету у справах ЗС Сенату Вікер.
Нее, ну кто бы сомневался ... надо же дать Путину ещё 2 недели, и ещё 2 недели, и ещё 2 недели ...
Может тогда у Путина получится склонить Украину к капитуляции
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 04 чер, 2025 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 19:40
ЛАД написав:
В-третьих, люди не понимают, что даже при вероятности гибели 10% (а она, думаю, ниже) матожидание числа погибших из 10 человек, действительно 1, но при этом вероятность того, что не погибнет ни один из 10 не такая уж низкая - 35%.
О вероятности гибели хорошо говорить, когда она не касается тебя лично. Любая вероятность погибнуть пугает людей, так как инстинкт самосохранения сформирован сотней миллионов лет эволюции. Вероятность заболеть раком также невелика для большинства людей, но люди панически боятся рака. Если у человека есть выбор (которого у украинских мужчин, к сожалению, нет) выехать в безопасное место или рисковать жизнью ради защиты каких-то кирпичей или нажитого имущества, которое всегда можно нажить ещё раз, то большинство людей выберут первое. Каждый риск должен приниматься сознательно, поэтому я всегда писал, что военный - профессия, а не какое-то естественное призвание в силу пола человека. Если есть вероятность погибнуть 0%, кто её не выберет?
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АндрейМ
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Додано: Сер 04 чер, 2025 19:48
Xenon написав:
❗️Трамп попросив Сенат поки НЕ розглядати проєкт про посилення санкцій проти рф, – глава комітету у справах ЗС Сенату Вікер.
З отим законопроектом теж не так просто може бути, як уявляється.
Чув припущення (нарід начебто вникав стосовно нього) - мова там про санкції в разі майбутнього можливого нападу після перемир'я.
Сумнівно, що так, але така версія лунала.
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detroytred
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Додано: Сер 04 чер, 2025 19:50
detroytred написав:
З отим законопроектом теж не так просто може бути, як уявляється.
Там проблема в тому, що цей законопроект навіть не винесуть на голосування у Палаті представників.
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АндрейМ
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Додано: Сер 04 чер, 2025 19:53
UA написав: fler написав:
4 июня - поки Рамштайн, але ще не вечір.
"Рамштайн" в Брюсселі
На американську авіабазу навіть не пускаютьОдин рагуль
рік назад писав, що Рамштайн не відмінили, його перенесли... через ураган.
один рагуль вчера назвал шария "политиком"
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Додано: Сер 04 чер, 2025 19:54
АндрейМ написав: ЛАД написав:
В-третьих, люди не понимают, что даже при вероятности гибели 10% (а она, думаю, ниже) матожидание числа погибших из 10 человек, действительно 1, но при этом вероятность того, что не погибнет ни один из 10 не такая уж низкая - 35%.
О вероятности гибели хорошо говорить, когда она не касается тебя лично. Любая вероятность погибнуть пугает людей, так как инстинкт самосохранения сформирован сотней миллионов лет эволюции. Вероятность заболеть раком также невелика для большинства людей, но люди панически боятся рака. Если у человека есть выбор (которого у украинских мужчин, к сожалению, нет) выехать в безопасное место или рисковать жизнью ради защиты каких-то кирпичей или нажитого имущества, которое всегда можно нажить ещё раз, то большинство людей выберут первое. Каждый риск должен приниматься сознательно, поэтому я всегда писал, что военный - профессия, а не какое-то естественное призвание в силу пола человека. Если есть вероятность погибнуть 0%, кто её не выберет?
Це вже матмоделі будівельника:
В армії 1 млн, 900 тис. в тилу постійно. Отже імовірність мобілізованого (за всі 4 роки) залишитися цілим 90%.
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flyman
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Додано: Сер 04 чер, 2025 19:57
Прохожий написав:
один рагуль вчера назвал шария "политиком"
не треба так про песікота
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