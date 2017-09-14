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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14033140341403514036
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 20:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Це вже матмоделі будівельника:
В армії 1 млн, 900 тис. в тилу постійно. Отже імовірність мобілізованого (за всі 4 роки) залишитися цілим 90%.
Так матмодель реально підтверджена.
За три роки через ЗСУ пройшло 1 300 000 осіб
Демобілізовано по віку або іншим не бойовим обставинам - 200 000 осіб
Загинуло - 100 000 осіб
Ймовірність загинути за три роки що пройшло - менше 10% , а точніше 0,1/1,3=7,7%
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 20:56

  budivelnik написав:
  flyman написав:Це вже матмоделі будівельника:
В армії 1 млн, 900 тис. в тилу постійно. Отже імовірність мобілізованого (за всі 4 роки) залишитися цілим 90%.
Так матмодель реально підтверджена.
За три роки через ЗСУ пройшло 1 300 000 осіб
Демобілізовано по віку або іншим не бойовим обставинам - 200 000 осіб
Загинуло - 100 000 осіб
Ймовірність загинути за три роки що пройшло - менше 10% , а точніше 0,1/1,3=7,7%

А "пропало безвести" сколько? 🤔
А тяжёлые увечья?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:09

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:...........
так в них теж тріада, і які хусити можуть дешевими мавіками потопити плаваюче судно типу авіаносець

Ці всі "тріади" це засоби холодної війни і не факт що всі ці тріади працюють
США провели своє останнє ядерне випробування 23 вересня 1992 року в рамках операції Julin.
Росія (тоді ще СРСР) провела своє останнє ядерне випробування 24 жовтня 1990 року.

РФ виявляється взагалі НІКОЛИ не проводила реальні ядерні випробування. :D

1. Мягко говоря, очень сомнительно, что хуситы "дешевими мавіками" смогут потопить авианосец.
2. Испытания обычно проводят при появлении нового оружия или новой модели оружия.
Ядерные заряды с тех времён, скорее всего, конструктивно не менялись. Менялись (частично) носители. Испытания носителей (ракет, самолётов) проводятся регулярно. Пуски ракет с ПЛАРБ проводятся тоже регулярно.
Так что можете не переживать за работоспособность триады.

1. "очень сомнительно" - це ж не нульова вірогідність. :D :D :D Тобто є мізерна ймовірність що таки зможуть. Так?
2. Тобто СРСР були такими ідіотами що до останнього свого подиху(1990) розробляли і випробовували ЯЗ, а РФ це нафіг не потріно за 35 років, адже "ЯЗ конструктивно не менялась".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:13

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:Це вже матмоделі будівельника:
В армії 1 млн, 900 тис. в тилу постійно. Отже імовірність мобілізованого (за всі 4 роки) залишитися цілим 90%.
Так матмодель реально підтверджена.
За три роки через ЗСУ пройшло 1 300 000 осіб
Демобілізовано по віку або іншим не бойовим обставинам - 200 000 осіб
Загинуло - 100 000 осіб
Ймовірність загинути за три роки що пройшло - менше 10% , а точніше 0,1/1,3=7,7%
А "пропало безвести" сколько? 🤔
А тяжёлые увечья?..
Математику вчив довше ніж до 5-го класу?
Трійочку мав?
Якщо так - браво , ти в стані сам знайти необхідні вихідні цифри і зробити обовязкові математичні операції
Спробуй - це покращує розум і карму.

ПС
В Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин перебувають понад 70 тисяч військових і цивільних українців, а також іноземців, які на законних підставах перебували в Україні. До цього числа також належать 2470 дітей, місцеперебування яких невідоме.2 трав. 2025 р.
Не всі загинули ... але половина з високою долею ймовірності... тобто 35000+ , при цьому число цивільних в рази більше ніж військових
От і виходить , що зниклі безвісти не сильно змінять 7,7%
А отримавших поранення в рази більше, офіційно в 3...
Але знову ж -поранення і інвалідність , особливо важка- це різні речі.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 04 чер, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уважаемые родители.
Если вы до сих пор не вывезли своих детей в безопасные страны, знайте, всё, что случится с ними, не дай БГ, исключительно ваша ответственность.
Сейчас мы не говорим об ответственности кацапов, им на вас плевать и ничего им не будет, как мы убедились.

Детям здесь не место!
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:20

  Бетон написав:Уважаемые родители.
Если вы до сих пор не вывезли своих детей в безопасные страны, знайте, всё, что случится с ними, не дай БГ, исключительно ваша ответственность.
Сейчас мы не говорим об ответственности кацапов, им на вас плевать и ничего им не будет, как мы убедились.

Детям здесь не место!

Без паніки, безпечних місць для дітей в Україні предостатньо.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:24

  Бетон написав:Уважаемые родители.
Если вы до сих пор не вывезли своих детей в безопасные страны, знайте, всё, что случится с ними, не дай БГ, исключительно ваша ответственность.
Сейчас мы не говорим об ответственности кацапов, им на вас плевать и ничего им не будет, как мы убедились.

Детям здесь не место!

Второй опохмел у Бетона тоже пошел не туда )

Мне даже интересно читать, степень деградации Бетона и его фантазии
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:28

інша версія: втратив суверенність

  detroytred написав:Трамп розповів, що розмовляв з пу.
Той проінформував, що повинен відповісти на нещодавню атаку.

Про сперечання цьому в Трампа нема.

тут інша версія: "втратив суверенність і попросив дозволу"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:31

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Так матмодель реально підтверджена.
За три роки через ЗСУ пройшло 1 300 000 осіб
Демобілізовано по віку або іншим не бойовим обставинам - 200 000 осіб
Загинуло - 100 000 осіб
Ймовірність загинути за три роки що пройшло - менше 10% , а точніше 0,1/1,3=7,7%
А "пропало безвести" сколько? 🤔
А тяжёлые увечья?..

В Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин перебувають понад 70 тисяч військових і цивільних українців, а також іноземців, які на законних підставах перебували в Україні. До цього числа також належать 2470 дітей, місцеперебування яких невідоме.2 трав. 2025 р.
Не всі загинули ... але половина з високою долею ймовірності... тобто 35000+ , при цьому число цивільних в рази більше ніж військових
От і виходить , що зниклі безвісти не сильно змінять 7,7%
А отримавших поранення в рази більше, офіційно в 3...
Але знову ж -поранення і інвалідність , особливо важка- це різні речі.

А сколько в реестр не попало? 🤔 Про один случай - лично знаю...

А не официально? ;)

Спасибо, Кэп! :lol:
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