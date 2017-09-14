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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 04 чер, 2025 20:43
flyman написав:
Це вже матмоделі будівельника:
В армії 1 млн, 900 тис. в тилу постійно. Отже імовірність мобілізованого (за всі 4 роки) залишитися цілим 90%.
Так матмодель реально підтверджена.
За три роки через ЗСУ пройшло 1 300 000 осіб
Демобілізовано по віку або іншим не бойовим обставинам - 200 000 осіб
Загинуло - 100 000 осіб
Ймовірність загинути за три роки що пройшло - менше 10% , а точніше 0,1/1,3=7,7%
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Додано: Сер 04 чер, 2025 20:56
budivelnik написав: flyman написав:
Це вже матмоделі будівельника:
В армії 1 млн, 900 тис. в тилу постійно. Отже імовірність мобілізованого (за всі 4 роки) залишитися цілим 90%.
Так матмодель реально підтверджена.
За три роки через ЗСУ пройшло 1 300 000 осіб
Демобілізовано по віку або іншим не бойовим обставинам - 200 000 осіб
Загинуло - 100 000 осіб
Ймовірність загинути за три роки що пройшло - менше 10% , а точніше 0,1/1,3=7,7%
А "пропало безвести" сколько? 🤔
А тяжёлые увечья?..
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Додано: Сер 04 чер, 2025 21:09
ЛАД написав: andrijk777 написав: flyman написав:
...........
так в них теж тріада, і які хусити можуть дешевими мавіками потопити плаваюче судно типу авіаносець
Ці всі "тріади" це засоби холодної війни і не факт що всі ці тріади працюють
США провели своє останнє ядерне випробування 23 вересня 1992 року в рамках операції Julin.
Росія (тоді ще СРСР) провела своє останнє ядерне випробування 24 жовтня 1990 року.
РФ виявляється взагалі НІКОЛИ
не проводила реальні ядерні випробування.
1. Мягко говоря, очень сомнительно, что хуситы "дешевими мавіками" смогут потопить авианосец.
2. Испытания обычно проводят при появлении нового оружия или новой модели оружия.
Ядерные заряды с тех времён, скорее всего, конструктивно не менялись. Менялись (частично) носители. Испытания носителей (ракет, самолётов) проводятся регулярно. Пуски ракет с ПЛАРБ проводятся тоже регулярно.
Так что можете не переживать за работоспособность триады.
1. "очень сомнительно" - це ж не нульова вірогідність.
Тобто є мізерна ймовірність що таки зможуть. Так?
2. Тобто СРСР були такими ідіотами що до останнього свого подиху(1990) розробляли і випробовували ЯЗ, а РФ це нафіг не потріно за 35 років, адже "ЯЗ конструктивно не менялась".
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Додано: Сер 04 чер, 2025 21:13
_hunter написав: budivelnik написав: flyman написав:
Це вже матмоделі будівельника:
В армії 1 млн, 900 тис. в тилу постійно. Отже імовірність мобілізованого (за всі 4 роки) залишитися цілим 90%.
Так матмодель реально підтверджена.
За три роки через ЗСУ пройшло 1 300 000 осіб
Демобілізовано по віку або іншим не бойовим обставинам - 200 000 осіб
Загинуло - 100 000 осіб
Ймовірність загинути за три роки що пройшло - менше 10% , а точніше 0,1/1,3=7,7%
А "пропало безвести" сколько? 🤔
А тяжёлые увечья?..
Математику вчив довше ніж до 5-го класу?
Трійочку мав?
Якщо так - браво , ти в стані сам знайти необхідні вихідні цифри і зробити обовязкові математичні операції
Спробуй - це покращує розум і карму.
ПС
В Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин перебувають понад 70 тисяч військових і цивільних українців, а також іноземців, які на законних підставах перебували в Україні. До цього числа також належать 2470 дітей, місцеперебування яких невідоме.2 трав. 2025 р.
Не всі загинули ... але половина з високою долею ймовірності... тобто 35000+ , при цьому число цивільних в рази більше ніж військових
От і виходить , що зниклі безвісти не сильно змінять 7,7%
А отримавших поранення в рази більше, офіційно в 3...
Але знову ж -поранення і інвалідність , особливо важка- це різні речі.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 04 чер, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 21:17
Уважаемые родители.
Если вы до сих пор не вывезли своих детей в безопасные страны, знайте, всё, что случится с ними, не дай БГ, исключительно ваша ответственность.
Сейчас мы не говорим об ответственности кацапов, им на вас плевать и ничего им не будет, как мы убедились.
Детям здесь не место!
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Додано: Сер 04 чер, 2025 21:20
Бетон написав:
Уважаемые родители.
Если вы до сих пор не вывезли своих детей в безопасные страны, знайте, всё, что случится с ними, не дай БГ, исключительно ваша ответственность.
Сейчас мы не говорим об ответственности кацапов, им на вас плевать и ничего им не будет, как мы убедились.
Детям здесь не место!
Без паніки, безпечних місць для дітей в Україні предостатньо.
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flyman
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Додано: Сер 04 чер, 2025 21:24
Бетон написав:
Уважаемые родители.
Если вы до сих пор не вывезли своих детей в безопасные страны, знайте, всё, что случится с ними, не дай БГ, исключительно ваша ответственность.
Сейчас мы не говорим об ответственности кацапов, им на вас плевать и ничего им не будет, как мы убедились.
Детям здесь не место!
Второй опохмел у Бетона тоже пошел не туда )
Мне даже интересно читать, степень деградации Бетона и его фантазии
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Додано: Сер 04 чер, 2025 21:28
detroytred написав:
Трамп розповів, що розмовляв з пу.
Той проінформував, що повинен відповісти на нещодавню атаку.
Про сперечання цьому в Трампа нема.
тут інша версія: "втратив суверенність і попросив дозволу"
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Додано: Сер 04 чер, 2025 21:31
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Так матмодель реально підтверджена.
За три роки через ЗСУ пройшло 1 300 000 осіб
Демобілізовано по віку або іншим не бойовим обставинам - 200 000 осіб
Загинуло - 100 000 осіб
Ймовірність загинути за три роки що пройшло - менше 10% , а точніше 0,1/1,3=7,7%
А "пропало безвести" сколько? 🤔
А тяжёлые увечья?..
В Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин перебувають понад 70 тисяч військових і цивільних українців, а також іноземців, які на законних підставах перебували в Україні. До цього числа також належать 2470 дітей, місцеперебування яких невідоме.2 трав. 2025 р.
Не всі загинули ... але половина з високою долею ймовірності... тобто 35000+ , при цьому число цивільних в рази більше ніж військових
От і виходить , що зниклі безвісти не сильно змінять 7,7%
А отримавших поранення в рази більше, офіційно в 3...
Але знову ж -поранення і інвалідність , особливо важка- це різні речі.
А сколько в реестр не попало? 🤔 Про один случай - лично знаю...
А не официально?
Спасибо, Кэп!
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