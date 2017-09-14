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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1403514036140371403814039>
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:38

  budivelnik написав:
  unicdima написав:бутусівське чмо яке пішло в армію?
Як я розумію що ти як зелена шмаркля-до фронту не дійшов
А той самий Бутусов -вже в ЗСУ
То як - шах і мат? чи вже пакуєш рюкзачок?

На відміну від тебе сцикуна обісраного і твого підара бутусова я ще 2022 до фронту дійшов. Похід бутусова в армію це або ховання від тюрми або піар для лохів, такі гниди як бутусов не йдуть в армію воювати, буде у свого дружбана сидіти десь у тилу.
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:38

_hunter


На этой ветке я знаю троих воинов-фронтовиков.

Якщо менше заливатись шаровим баварським від Шольца, то можна знайти кратно більше.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:42

  _hunter написав:Зачем "пробовать"? - по заявлениям главкома - набирают по 30к/міс. Демобилизации - нет. Тыловики - годами сидят в креслах. Куда еще народ деваться может? 🤔 - 29 тыщ сходу в СОЧи уходит? :lol:

В моєму батальйоні звільнилося в 10! раз більше людей ніж було бойових втрат. Звільняється дуже багато, статей вистачає.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:49

  unicdima написав:
  _hunter написав:Зачем "пробовать"? - по заявлениям главкома - набирают по 30к/міс. Демобилизации - нет. Тыловики - годами сидят в креслах. Куда еще народ деваться может? 🤔 - 29 тыщ сходу в СОЧи уходит? :lol:

В моєму батальйоні звільнилося в 10! раз більше людей ніж було бойових втрат. Звільняється дуже багато, статей вистачає.

Німецькому бігунцю , в обнімку з летусроками, це погано доходить. У них своя вибірка, де всі 30 тис в місяць гинуть, і всі по Хантеру у Курській області. Тут нічого не поробиш, 500 ойро допомоги роблять з людей Хантерів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:58

  Hotab написав:Німецькому бігунцю , в обнімку з летусроками, це погано доходить. У них своя вибірка, де всі 30 тис в місяць гинуть, і всі по Хантеру у Курській області. Тут нічого не поробиш, 500 ойро допомоги роблять з людей Хантерів.

Сидять на каналах порохато-бутусівських пропагандонів і хавають все що їм впарюють.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А сколько в реестр не попало? 🤔 Про один случай - лично знаю...
Ну якщо вже й ти знаєш..
То одна відповідь - 70 000 знають всі+1 хунтер=70 001
І одне запитання
То чого ж ти собако мовчиш і не повідомив реєстр що ти знаєш унікальний випадок?
Дивишся- може тобі медальку за це повідомлення дадуть.
Або виявиться що ти просто 3,14добол звичайний....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тут якось постили одного блогера з ніком киянин, хтось щось може сказати за нього?
https://www.youtube.com/@kyianyn204/videos
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:11

  tester3373 написав:
  Hotab написав:tester3373
по цьому форуму й порох през а не зєля


Нема такого. Хейтери Зе - це часто вчорашні його поціновувачі
А не обовʼязково електорат По.


при чому тут хейтери. що голосування на форумі показало ще тоді перед виборами?

Зараз у тебе реєстрація з 2025 року.
Попередній , забанений навіки твій акаунт, має початок здається з 2023 року.
Нагадай, під яким акаунтом ти в 2019 році читав передвиборчу голосовалку на цьому форумі? 😅

Паралелей, про твою життєздатність проводити не буду)))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 04 чер, 2025 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:13

  Hotab написав:
  unicdima написав:
  _hunter написав:Зачем "пробовать"? - по заявлениям главкома - набирают по 30к/міс. Демобилизации - нет. Тыловики - годами сидят в креслах. Куда еще народ деваться может? 🤔 - 29 тыщ сходу в СОЧи уходит? :lol:

В моєму батальйоні звільнилося в 10! раз більше людей ніж було бойових втрат. Звільняється дуже багато, статей вистачає.

Німецькому бігунцю , в обнімку з летусроками, це погано доходить. У них своя вибірка, де всі 30 тис в місяць гинуть, і всі по Хантеру у Курській області. Тут нічого не поробиш, 500 ойро допомоги роблять з людей Хантерів.

Понижай литраж - алкоголизм до добра не доводит...
Не все. И не все у Курска.
Но сильно больше официальных "34х тысяч" (с)
При этом: а что списанный пилот пытается доказать? - что если "не каждый первый выстрел в русской рулетке - последний, то в русскую рулетку нужно всем играть"? 🤔
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:15

  budivelnik написав:
  _hunter написав:А сколько в реестр не попало? 🤔 Про один случай - лично знаю...
Ну якщо вже й ти знаєш..
То одна відповідь - 70 000 знають всі+1 хунтер=70 001
І одне запитання
То чого ж ти собако мовчиш і не повідомив реєстр що ти знаєш унікальний випадок?

К пациенту вопросов больше нет :lol: - пациент поплыл на фоне обострения "как это официальная статистика - врет?" :lol:

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщает, что с начала полномасштабной войны в Украине получил около 400 тысяч обращений от семей, разыскивающих своих пропавших без вести родственников.

Как уточняется, эта цифра зафиксирована по состоянию на апрель 2025 года.
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