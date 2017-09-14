_hunter написав:К пациенту вопросов больше нет - пациент поплыл на фоне обострения "как это официальная статистика - врет?"
Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщает, что с начала полномасштабной войны в Украине получил около 400 тысяч обращений от семей, разыскивающих своих пропавших без вести родственников.
Как уточняется, эта цифра зафиксирована по состоянию на апрель 2025 года.
«Информация о 400 тысячах пропавших без вести по данным Международного комитета Красного Креста, является некорректной. Мы сообщали о том, что наши специалисты 400 тысяч раз контактировали с родственниками, которые открыли у нас дела по поиску пропавших без вести. С некоторыми мы контактировали несколько раз, так как появлялась дополнительная информация о судьбе разыскиваемого ими родственника», — объяснил он причины, которые поспособствовали появлению российских фейков.
Как подчеркнул Власенко, всего по состоянию на апрель 2025 года количество открытых дел по поиску пропавших без вести с обеих сторон конфликта — то есть и со стороны Украины, и со стороны России — составляет 115 тысяч человек.
detroytred написав:Трамп розповів, що розмовляв з пу. Той проінформував, що повинен відповісти на нещодавню атаку.
Про сперечання цьому в Трампа нема.
как по мне то печалька в другом. если мы атачим кацапов - аяяяй. это же эскалация. это же переход к третей мировой или вообще ядерной войне. если кацапы нас мочат - то что ж. он должен ответить. это никакая не третья мировая или ядерная. как в той присказке про бумажку и гавняшку. только тут нужно заменить на ядерку.
_hunter написав:А сколько в реестр не попало? 🤔 Про один случай - лично знаю...
Ну якщо вже й ти знаєш.. То одна відповідь - 70 000 знають всі+1 хунтер=70 001 І одне запитання То чого ж ти собако мовчиш і не повідомив реєстр що ти знаєш унікальний випадок?
К пациенту вопросов больше нет - пациент поплыл на фоне обострения "как это официальная статистика - врет?"
Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщает, что с начала полномасштабной войны в Украине получил около 400 тысяч обращений от семей, разыскивающих своих пропавших без вести родственников. Как уточняется, эта цифра зафиксирована по состоянию на апрель 2025 года.
Отже Є реєстр пропавших без вісти https://opendatabot.ua/open/missing Будь-хто , в тому числу і 3,1,,,добол хунтер може туди звернутись і отримати інформацію Він туди не звертався, інформацію не отримував... але точно знає що та людина по якій він не звертався - в реєстрі відсутня.
Тепер про 400 000 звернень від сімей.... Яким же треба бути дурнем , що в момент коли 6+ млн осіб , терміново змінювали не те що місце проживання а й країну перебування зірвалось з насижених місць - вважати що 6% від тих хто кудись поїхав- загубившись - не будуть шукати інформацію про рідних.. Так, 400 000 дали запити... по 330 000 - люди знайшлись , 70 000 ВВАЖАЮТЬСЯ безвісти зниклими... але точно не всі з них ЗАГИНУЛИ
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 04 чер, 2025 22:47, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Ну якщо вже й ти знаєш.. То одна відповідь - 70 000 знають всі+1 хунтер=70 001 І одне запитання То чого ж ти собако мовчиш і не повідомив реєстр що ти знаєш унікальний випадок?
К пациенту вопросов больше нет - пациент поплыл на фоне обострения "как это официальная статистика - врет?"
Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщает, что с начала полномасштабной войны в Украине получил около 400 тысяч обращений от семей, разыскивающих своих пропавших без вести родственников. Как уточняется, эта цифра зафиксирована по состоянию на апрель 2025 года.