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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14036140371403814039>
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:30

  _hunter написав:К пациенту вопросов больше нет :lol: - пациент поплыл на фоне обострения "как это официальная статистика - врет?" :lol:

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщает, что с начала полномасштабной войны в Украине получил около 400 тысяч обращений от семей, разыскивающих своих пропавших без вести родственников.

Как уточняется, эта цифра зафиксирована по состоянию на апрель 2025 года.

«Информация о 400 тысячах пропавших без вести по данным Международного комитета Красного Креста, является некорректной. Мы сообщали о том, что наши специалисты 400 тысяч раз контактировали с родственниками, которые открыли у нас дела по поиску пропавших без вести. С некоторыми мы контактировали несколько раз, так как появлялась дополнительная информация о судьбе разыскиваемого ими родственника», — объяснил он причины, которые поспособствовали появлению российских фейков.

Как подчеркнул Власенко, всего по состоянию на апрель 2025 года количество открытых дел по поиску пропавших без вести с обеих сторон конфликта — то есть и со стороны Украины, и со стороны России — составляет 115 тысяч человек.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:35

unicdima
Информация о 400 тысячах пропавших без вести по данным Международного комитета Красного Креста, является некорректной.


Охотнікі (хантери) бувають різні. Наш головою об сосну бʼється.
Так краще зображати жертву війни і викликати у щольца состраданіє.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:40

  unicdima написав:2 інваліди не проходять ВЛК

Тануда, я повідомвляв як інваліду 1 групи всучили повістку, з серпня по листопад проходив ВЛК. Прикол шо з обліку не зняли.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:40

  detroytred написав:Трамп розповів, що розмовляв з пу.
Той проінформував, що повинен відповісти на нещодавню атаку.

Про сперечання цьому в Трампа нема.


как по мне то печалька в другом.
если мы атачим кацапов - аяяяй. это же эскалация. это же переход к третей мировой или вообще ядерной войне.
если кацапы нас мочат - то что ж. он должен ответить. это никакая не третья мировая или ядерная.
как в той присказке про бумажку и гавняшку. только тут нужно заменить на ядерку.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:44

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:А сколько в реестр не попало? 🤔 Про один случай - лично знаю...
Ну якщо вже й ти знаєш..
То одна відповідь - 70 000 знають всі+1 хунтер=70 001
І одне запитання
То чого ж ти собако мовчиш і не повідомив реєстр що ти знаєш унікальний випадок?
К пациенту вопросов больше нет :lol: - пациент поплыл на фоне обострения "как это официальная статистика - врет?" :lol:
Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщает, что с начала полномасштабной войны в Украине получил около 400 тысяч обращений от семей, разыскивающих своих пропавших без вести родственников.
Как уточняется, эта цифра зафиксирована по состоянию на апрель 2025 года.
Отже
Є реєстр пропавших без вісти
https://opendatabot.ua/open/missing
Будь-хто , в тому числу і 3,1,,,добол хунтер може туди звернутись і отримати інформацію
Він туди не звертався, інформацію не отримував... але точно знає що та людина по якій він не звертався - в реєстрі відсутня.

Тепер про 400 000 звернень від сімей....
Яким же треба бути дурнем , що в момент коли 6+ млн осіб , терміново змінювали не те що місце проживання а й країну перебування зірвалось з насижених місць - вважати що 6% від тих хто кудись поїхав- загубившись - не будуть шукати інформацію про рідних..
Так, 400 000 дали запити... по 330 000 - люди знайшлись , 70 000 ВВАЖАЮТЬСЯ безвісти зниклими... але точно не всі з них ЗАГИНУЛИ
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 04 чер, 2025 22:47, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:45

  Hotab написав:Нагадай, під яким акаунтом ти в 2019 році читав передвиборчу голосовалку на цьому форумі? 😅


если это твой первый ник - то я на этом форуме дольше тебя. как то так.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:47

  tester3373 написав:
  Hotab написав:Нагадай, під яким акаунтом ти в 2019 році читав передвиборчу голосовалку на цьому форумі? 😅


если это твой первый ник - то я на этом форуме дольше тебя. как то так.

Хіба ж я з цим сперечався? Питання ж інше))
І що трапилось з первозданним?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:51

  Hotab написав:
  tester3373 написав:
  Hotab написав:Нагадай, під яким акаунтом ти в 2019 році читав передвиборчу голосовалку на цьому форумі? 😅


если это твой первый ник - то я на этом форуме дольше тебя. как то так.

Хіба ж я з цим сперечався? Питання ж інше))
І що трапилось з первозданним?))


я ж тобі не гюльчитай :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:03

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Ну якщо вже й ти знаєш..
То одна відповідь - 70 000 знають всі+1 хунтер=70 001
І одне запитання
То чого ж ти собако мовчиш і не повідомив реєстр що ти знаєш унікальний випадок?
К пациенту вопросов больше нет :lol: - пациент поплыл на фоне обострения "как это официальная статистика - врет?" :lol:
Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщает, что с начала полномасштабной войны в Украине получил около 400 тысяч обращений от семей, разыскивающих своих пропавших без вести родственников.
Как уточняется, эта цифра зафиксирована по состоянию на апрель 2025 года.
Отже
Є реєстр пропавших без вісти
https://opendatabot.ua/open/missing


по 330 000 - люди знайшлись

Ну есть - да и есть. Вопрос же не в этом - а "как в него человека добавить?".

Хоть как то доказывать это заявление - никто, конечно же, не будет? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:04

  Water написав:
  unicdima написав:2 інваліди не проходять ВЛК

Тануда, я повідомвляв як інваліду 1 групи всучили повістку, з серпня по листопад проходив ВЛК. Прикол шо з обліку не зняли.

14 лютого 2025 Кабінет міністрів України ухвалив рішення, згідно з яким особи з інвалідністю більше не будуть направлятися на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.
unicdima
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