Додано: Сер 04 чер, 2025 22:30

_hunter написав: К пациенту вопросов больше нет - пациент поплыл на фоне обострения "как это официальная статистика - врет?"



Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщает, что с начала полномасштабной войны в Украине получил около 400 тысяч обращений от семей, разыскивающих своих пропавших без вести родственников.



Как уточняется, эта цифра зафиксирована по состоянию на апрель 2025 года.

К пациенту вопросов больше нет- пациент поплыл на фоне обострения "как это официальная статистика - врет?"

«Информация о 400 тысячах пропавших без вести по данным Международного комитета Красного Креста, является некорректной. Мы сообщали о том, что наши специалисты 400 тысяч раз контактировали с родственниками, которые открыли у нас дела по поиску пропавших без вести. С некоторыми мы контактировали несколько раз, так как появлялась дополнительная информация о судьбе разыскиваемого ими родственника», — объяснил он причины, которые поспособствовали появлению российских фейков.Как подчеркнул Власенко, всего по состоянию на апрель 2025 года количество открытых дел по поиску пропавших без вести с обеих сторон конфликта — то есть и со стороны Украины, и со стороны России — составляет 115 тысяч человек.