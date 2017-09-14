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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14035140361403714038
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:04

  Water написав:
  unicdima написав:2 інваліди не проходять ВЛК

Тануда, я повідомвляв як інваліду 1 групи всучили повістку, з серпня по листопад проходив ВЛК. Прикол шо з обліку не зняли.

14 лютого 2025 Кабінет міністрів України ухвалив рішення, згідно з яким особи з інвалідністю більше не будуть направлятися на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ну есть - да и есть. Вопрос же не в этом - а "как в него человека добавить?".
Просто , там для тупих ціле речення з поясненнями
Щоб отримати витяг з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти необхідно:
1. Надіслати заяву до Департаменту інформатизації МВС України електронною поштою: pgmia@mvs.gov.ua або на адресу Міністерства внутрішніх справ України: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10.
2. До заяви прикріпіть копії паспорта заявника та документа, який підтверджує родинні зв’язки. Також додайте копію паспорта чи іншого документа, який підтверджує особу розшукуваного, де чітко видно його особисті дані. Витяг буде надіслано на вказану в заяві електронну адресу або ж на зворотну поштову адресу.

Все
Друге питання що для цього потрібно мати з розшукуваним якісь родинні звязки , бо....
На підставі витягу з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти рідні особи зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.

Але хіба нашим багатим людям потрібні якісь подачки від Держави?
Вони з радістю належну їм пенсію навіть брати не будуть
Правда?
Ви ж не берете в клятих німців 500 євро допомоги?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:22

budivelnik
Ви ж не берете в клятих німців 500 євро допомоги?


Ні! Вони самі зараховують, а він знімає, кривлячись.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:23

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Ну есть - да и есть. Вопрос же не в этом - а "как в него человека добавить?".
Просто , там для тупих ціле речення з поясненнями
Щоб отримати витяг з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти необхідно:

Все

Ещё раз: вопрос не в том, как вытяг сделать. Вопрос в том, как сделать "втяг".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:23

Допомога за підсумками Рамштайну:
Німеччина —___________ €5 млрд;
Бельгія — _____________€1 млрд;
Норвегія — _____________$750 млн;
Швеція — _______________€440 млн.
Нідерланди — ___________€400 млн;
Велика Британія — _______350 млн фунтів;
Канада — _________________$45 млн;
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ещё раз: вопрос не в том, как вытяг сделать. Вопрос в том, как сделать "втяг".
Для тих в кого рація на бронепоїзді...
Заходиш сюда
https://opendatabot.ua/open/missing
Потім робиш це
Щоб отримати витяг з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти необхідно:
1. Надіслати заяву до Департаменту інформатизації МВС України електронною поштою: pgmia@mvs.gov.ua або на адресу Міністерства внутрішніх справ України: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10.
2. До заяви прикріпіть копії паспорта заявника та документа, який підтверджує родинні зв’язки. Також додайте копію паспорта чи іншого документа, який підтверджує особу розшукуваного, де чітко видно його особисті дані. Витяг буде надіслано на вказану в заяві електронну адресу або ж на зворотну поштову адресу.

Отримуєш або відповідь де ця людина знаходиться
або витяг що ця людина пропала без вісти
Якщо не спрацювало то
Щоб внести відомості до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, необхідно подати заяву до найближчого територіального підрозділу Національної поліції. Заявник має надати документи, що підтверджують особу (паспорт) та родинні зв'язки зі зниклим. Також до поліції можуть звертатися родичі, військові частини, командири та побратими.
Деталі процесу:

1. Подача заяви:
Звернутися до найближчого підрозділу Національної поліції та подати заяву.

2. Необхідні документи:

Паспорт заявника.

Документи, що підтверджують родинні зв'язки зі зниклим (свідоцтво про народження, шлюб, тощо).
Документи, що підтверджують особу зниклого.

3. Дії поліції:

Слідчий вносить заяву до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Розпочинає кримінальне провадження.
Надає витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відбираються зразки букального епітелію від кровних родичів для ДНК-експертизи (якщо це можливо).
Можливе проведення слідчих дій, якщо відсутні родичі, можно надати особисті речі зниклого, що не піддавалися термічній обробці.

4. Внесення до Єдиного реєстру:
Після отримання заяви та документів поліція вносить відомості до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Важливо:

Заяви про зникнення можуть бути подані як родичами, так і військовими частинами, командирами та побратимами.

Для отримання інформації про стан розшуку та результати слід звертатися до поліції або до Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Для уточнення даних особи в Єдиному реєстрі слід звертатися до підрозділу поліції, до якого подавалася заява, або до Секретаріату Уповноваженого.
Ще є варіант через Дію
Дія пише - займе 20 хвилин
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 00:07

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Ну есть - да и есть. Вопрос же не в этом - а "как в него человека добавить?".
Просто , там для тупих ціле речення з поясненнями
Щоб отримати витяг з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти необхідно:

Все

Ещё раз: вопрос не в том, как вытяг сделать. Вопрос в том, как сделать "втяг".

Если искать ответ на ваш вопрос, то наверное возникнет и другой - равняется ли количество безвести пропавших количеству безвести пропавших при особых обстоятельствах за перод, начиная с 24.02.2022 ?
Востаннє редагувалось tumos в Чет 05 чер, 2025 00:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 00:21

  unicdima написав: 14 лютого 2025 Кабінет міністрів України ухвалив рішення, згідно з яким особи з інвалідністю більше не будуть направлятися на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Це в тебе в окопі на табличці написано?
про інвалідів гарно все знаешь :mrgreen:
Совпадение?
UA
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