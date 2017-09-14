Щоб внести відомості до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, необхідно подати заяву до найближчого територіального підрозділу Національної поліції. Заявник має надати документи, що підтверджують особу (паспорт) та родинні зв'язки зі зниклим. Також до поліції можуть звертатися родичі, військові частини, командири та побратими.

Деталі процесу:



1. Подача заяви:

Звернутися до найближчого підрозділу Національної поліції та подати заяву.



2. Необхідні документи:



Паспорт заявника.



Документи, що підтверджують родинні зв'язки зі зниклим (свідоцтво про народження, шлюб, тощо).

Документи, що підтверджують особу зниклого.



3. Дії поліції:



Слідчий вносить заяву до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Розпочинає кримінальне провадження.

Надає витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відбираються зразки букального епітелію від кровних родичів для ДНК-експертизи (якщо це можливо).

Можливе проведення слідчих дій, якщо відсутні родичі, можно надати особисті речі зниклого, що не піддавалися термічній обробці.



4. Внесення до Єдиного реєстру:

Після отримання заяви та документів поліція вносить відомості до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.



Важливо:



Заяви про зникнення можуть бути подані як родичами, так і військовими частинами, командирами та побратимами.



Для отримання інформації про стан розшуку та результати слід звертатися до поліції або до Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Для уточнення даних особи в Єдиному реєстрі слід звертатися до підрозділу поліції, до якого подавалася заява, або до Секретаріату Уповноваженого.