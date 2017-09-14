Щоб отримати витяг з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти необхідно: 1. Надіслати заяву до Департаменту інформатизації МВС України електронною поштою: pgmia@mvs.gov.ua або на адресу Міністерства внутрішніх справ України: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10. 2. До заяви прикріпіть копії паспорта заявника та документа, який підтверджує родинні зв’язки. Також додайте копію паспорта чи іншого документа, який підтверджує особу розшукуваного, де чітко видно його особисті дані. Витяг буде надіслано на вказану в заяві електронну адресу або ж на зворотну поштову адресу.
Отримуєш або відповідь де ця людина знаходиться або витяг що ця людина пропала без вісти Якщо не спрацювало то
Щоб внести відомості до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, необхідно подати заяву до найближчого територіального підрозділу Національної поліції. Заявник має надати документи, що підтверджують особу (паспорт) та родинні зв'язки зі зниклим. Також до поліції можуть звертатися родичі, військові частини, командири та побратими. Деталі процесу:
1. Подача заяви: Звернутися до найближчого підрозділу Національної поліції та подати заяву.
2. Необхідні документи:
Паспорт заявника.
Документи, що підтверджують родинні зв'язки зі зниклим (свідоцтво про народження, шлюб, тощо). Документи, що підтверджують особу зниклого.
3. Дії поліції:
Слідчий вносить заяву до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Розпочинає кримінальне провадження. Надає витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відбираються зразки букального епітелію від кровних родичів для ДНК-експертизи (якщо це можливо). Можливе проведення слідчих дій, якщо відсутні родичі, можно надати особисті речі зниклого, що не піддавалися термічній обробці.
4. Внесення до Єдиного реєстру: Після отримання заяви та документів поліція вносить відомості до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Важливо:
Заяви про зникнення можуть бути подані як родичами, так і військовими частинами, командирами та побратимами.
Для отримання інформації про стан розшуку та результати слід звертатися до поліції або до Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Для уточнення даних особи в Єдиному реєстрі слід звертатися до підрозділу поліції, до якого подавалася заява, або до Секретаріату Уповноваженого.
_hunter написав:Зачем "пробовать"? - по заявлениям главкома - набирают по 30к/міс. Демобилизации - нет. Тыловики - годами сидят в креслах. Куда еще народ деваться может? 🤔 - 29 тыщ сходу в СОЧи уходит?
В моєму батальйоні звільнилося в 10! раз більше людей ніж було бойових втрат. Звільняється дуже багато, статей вистачає.
Це може бути тільки в одному випадку - Все поповнення приходить в віці 59 років.