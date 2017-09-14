Щоб отримати витяг з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти необхідно: 1. Надіслати заяву до Департаменту інформатизації МВС України електронною поштою: pgmia@mvs.gov.ua або на адресу Міністерства внутрішніх справ України: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10. 2. До заяви прикріпіть копії паспорта заявника та документа, який підтверджує родинні зв’язки. Також додайте копію паспорта чи іншого документа, який підтверджує особу розшукуваного, де чітко видно його особисті дані. Витяг буде надіслано на вказану в заяві електронну адресу або ж на зворотну поштову адресу.
Отримуєш або відповідь де ця людина знаходиться або витяг що ця людина пропала без вісти Якщо не спрацювало то
Щоб внести відомості до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, необхідно подати заяву до найближчого територіального підрозділу Національної поліції. Заявник має надати документи, що підтверджують особу (паспорт) та родинні зв'язки зі зниклим. Також до поліції можуть звертатися родичі, військові частини, командири та побратими. Деталі процесу:
1. Подача заяви: Звернутися до найближчого підрозділу Національної поліції та подати заяву.
2. Необхідні документи:
Паспорт заявника.
Документи, що підтверджують родинні зв'язки зі зниклим (свідоцтво про народження, шлюб, тощо). Документи, що підтверджують особу зниклого.
3. Дії поліції:
Слідчий вносить заяву до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Розпочинає кримінальне провадження. Надає витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відбираються зразки букального епітелію від кровних родичів для ДНК-експертизи (якщо це можливо). Можливе проведення слідчих дій, якщо відсутні родичі, можно надати особисті речі зниклого, що не піддавалися термічній обробці.
4. Внесення до Єдиного реєстру: Після отримання заяви та документів поліція вносить відомості до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Важливо:
Заяви про зникнення можуть бути подані як родичами, так і військовими частинами, командирами та побратимами.
Для отримання інформації про стан розшуку та результати слід звертатися до поліції або до Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Для уточнення даних особи в Єдиному реєстрі слід звертатися до підрозділу поліції, до якого подавалася заява, або до Секретаріату Уповноваженого.
_hunter написав:Зачем "пробовать"? - по заявлениям главкома - набирают по 30к/міс. Демобилизации - нет. Тыловики - годами сидят в креслах. Куда еще народ деваться может? 🤔 - 29 тыщ сходу в СОЧи уходит?
В моєму батальйоні звільнилося в 10! раз більше людей ніж було бойових втрат. Звільняється дуже багато, статей вистачає.
Це може бути тільки в одному випадку - Все поповнення приходить в віці 59 років.
ЛАД написав:В-третьих, люди не понимают, что даже при вероятности гибели 10% (а она, думаю, ниже) матожидание числа погибших из 10 человек, действительно 1, но при этом вероятность того, что не погибнет ни один из 10 не такая уж низкая - 35%.
О вероятности гибели хорошо говорить, когда она не касается тебя лично. Любая вероятность погибнуть пугает людей, так как инстинкт самосохранения сформирован сотней миллионов лет эволюции. Вероятность заболеть раком также невелика для большинства людей, но люди панически боятся рака. Если у человека есть выбор (которого у украинских мужчин, к сожалению, нет) выехать в безопасное место или рисковать жизнью ради защиты каких-то кирпичей или нажитого имущества, которое всегда можно нажить ещё раз, то большинство людей выберут первое. Каждый риск должен приниматься сознательно, поэтому я всегда писал, что военный - профессия, а не какое-то естественное призвание в силу пола человека. Если есть вероятность погибнуть 0%, кто её не выберет?
Гибели боятся все. Кроме мальчишек, которые просто не представляют себе, что их может не быть. Т.е. умом-то они понимают, но ... не чувствуют, не верят в это. Разве уж, возможно, совсем патологические трусы. Но если бы было так, как вы написали, то каждая война в истории вызывала бы великое переселение народов - все убегали бы в "безопасное место". Почему-то этого не происходило. 75 лет без войн расслабили европейцев. Да и рост благосостояния. Раньше потеря своей земли, "каких-то кирпичей или нажитого имущества" с высокой вероятностью приводила к гибели или, как минимум, к нищенству. Сегодня вы можете рассуждать: "заграница нам поможет". "умереть не дадут". И, кстати, военные тоже не хотят умирать точно так же, как гражданские. Я понимаю, что вам яйца мешают, но в любом древнегреческом полисе, не говорю уж о Спарте, вы были бы позором для рода.