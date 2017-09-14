По вопросам истории.
Вы как-то определитесь, историю чего вы рассматриваете.
Историю территорий? народов? государств?
Это всё несколько разные истории.
Начинать историю Армении с государства Урарту, идея, как бы мягче сказать... ну очень спорная.
По такому принципу историю Украины надо начинать с трипольской культуры, а, может, и раньше. Это если говорить об истории территорий.
А если говорить об истории народа или государства, возникают большие вопросы. Очень большие.
А то, что Священная Римская Империя декларировала себя как продолжение древнеримской империи, так декларировать можно, что угодно. Москва тоже декларировала себя как "Третий Рим". И что?
А так Вольтер сардонически заметил: «Это образование, которое называлось и которое до сих пор называет себя Священной Римской империей, никоим образом не было ни святым, ни римским, ни империей» -
И вы как-то упустили вопрос, чем Галицкое княжество лучше Ростово-Суздальского.