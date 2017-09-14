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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14036140371403814039
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 04:21

budivelnik
По вопросам истории.
Вы как-то определитесь, историю чего вы рассматриваете.
Историю территорий? народов? государств?
Это всё несколько разные истории.
Начинать историю Армении с государства Урарту, идея, как бы мягче сказать... ну очень спорная.
По такому принципу историю Украины надо начинать с трипольской культуры, а, может, и раньше. Это если говорить об истории территорий.
А если говорить об истории народа или государства, возникают большие вопросы. Очень большие.
А то, что Священная Римская Империя декларировала себя как продолжение древнеримской империи, так декларировать можно, что угодно. Москва тоже декларировала себя как "Третий Рим". И что?
А так Вольтер сардонически заметил: «Это образование, которое называлось и которое до сих пор называет себя Священной Римской империей, никоим образом не было ни святым, ни римским, ни империей» - https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire
И вы как-то упустили вопрос, чем Галицкое княжество лучше Ростово-Суздальского.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 06:04

  ЛАД написав:Я понимаю, что вам яйца мешают, но в любом древнегреческом полисе, не говорю уж о Спарте, вы были бы позором для рода.


ну тут как бы сказать. не мы начали раскачивать лодку в виде феминизма.
как говорится - за что боролись на то и напоролись. в смысле женщины :roll:
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 07:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія вдарила дронами по Прилуках. П'ятеро загиблих, зокрема дитина – фото
П'ятеро осіб загинули, серед яких дві жінки та однорічна дитина – їхні тіла знайшли під завалами. Також є інформація про шістьох поранених, яких госпіталізовано до лікарень, де їм надають допомогу.

"Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань", – зазначив Чаус.

У ДСНС показали наслідки ворожого удару та зазначили, що внаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 07:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Почему не вывезли детей? 4 год войны. Чего ждут?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 07:59

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:Охотнікі (хантери) бувають різні. Наш головою об сосну бʼється.
Так краще зображати жертву війни і викликати у щольца состраданіє.

Українські чоловіки - такі самі жертви війни, як і українські жінки. Кулі, шахеди, ракети не дискримінують, а вбивають, не дивлячись на стать.

Щольц - приватна людина, звичайний громадянин. Щось там викликати у нього непотрібно. Людожери настільки ненавидять людей, що навіть цього не знають.

Якщо є МПХ, то не жертва
flyman
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  #<1 ... 14036140371403814039
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