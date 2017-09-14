П'ятеро осіб загинули, серед яких дві жінки та однорічна дитина – їхні тіла знайшли під завалами. Також є інформація про шістьох поранених, яких госпіталізовано до лікарень, де їм надають допомогу.
"Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань", – зазначив Чаус.
У ДСНС показали наслідки ворожого удару та зазначили, що внаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.
АндрейМ написав:О вероятности гибели хорошо говорить, когда она не касается тебя лично. Любая вероятность погибнуть пугает людей, так как инстинкт самосохранения сформирован сотней миллионов лет эволюции. Вероятность заболеть раком также невелика для большинства людей, но люди панически боятся рака. Если у человека есть выбор (которого у украинских мужчин, к сожалению, нет) выехать в безопасное место или рисковать жизнью ради защиты каких-то кирпичей или нажитого имущества, которое всегда можно нажить ещё раз, то большинство людей выберут первое. Каждый риск должен приниматься сознательно, поэтому я всегда писал, что военный - профессия, а не какое-то естественное призвание в силу пола человека. Если есть вероятность погибнуть 0%, кто её не выберет?
Гибели боятся все. Но если бы было так, как вы написали, то каждая война в истории вызывала бы великое переселение народов - все убегали бы в "безопасное место". Почему-то этого не происходило. 75 лет без войн расслабили европейцев. Да и рост благосостояния. Раньше потеря своей земли, "каких-то кирпичей или нажитого имущества" с высокой вероятностью приводила к гибели или, как минимум, к нищенству... Я понимаю, что вам яйца мешают, но в любом древнегреческом полисе, не говорю уж о Спарте, вы были бы позором для рода.
Часту бачу що під час дискусії в якості аргументів для переконання приводяться якісь історичні факти/події/звичаї, особливо в контексті "1000 років тому було так, а зараз ти такий-сякий хочеш інакше". Який сенс зараз згадувати що було в Спарті, чи навіть під час WW2? Це питання не тільки до вас, багато форумчан цим грішать. Чомусь всі грузять Андрія за те що його інстинкт самозбереження сильніший за почуття обовязку / бажання захищати "якісь цеглини". Причому 99,99% критиків в силу віку, не того гендеру (і не того ВОСу) чи броньовитості не є кандидатами на "добову поставку"
П'ятеро осіб загинули, серед яких дві жінки та однорічна дитина – їхні тіла знайшли під завалами. Також є інформація про шістьох поранених, яких госпіталізовано до лікарень, де їм надають допомогу.
"Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань", – зазначив Чаус.
У ДСНС показали наслідки ворожого удару та зазначили, що внаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.
"Ти жодного разу не засудив росіян", а лише констатуєш факти і нічого не пропонуєш. Чому ти не засудив росіян?
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 05 чер, 2025 09:13, всього редагувалось 1 раз.
грузять Андрія за те що його інстинкт самозбереження сильніший за почуття обовязку
Він же не звір, який не може дати раду інстинктам. Я не знаю людей без інстинкту самозбереження. Але вони всі роблять багато речей через не можу/не хочу. А Андрюші « я дєвочка, я в платтюшку, не чіпайте мене людоєди».
ЛАД написав:В-третьих, люди не понимают, что даже при вероятности гибели 10% (а она, думаю, ниже) матожидание числа погибших из 10 человек, действительно 1, но при этом вероятность того, что не погибнет ни один из 10 не такая уж низкая - 35%.
О вероятности гибели хорошо говорить, когда она не касается тебя лично. Любая вероятность погибнуть пугает людей, так как инстинкт самосохранения сформирован сотней миллионов лет эволюции. Вероятность заболеть раком также невелика для большинства людей, но люди панически боятся рака. Если у человека есть выбор (которого у украинских мужчин, к сожалению, нет) выехать в безопасное место или рисковать жизнью ради защиты каких-то кирпичей или нажитого имущества, которое всегда можно нажить ещё раз, то большинство людей выберут первое. Каждый риск должен приниматься сознательно, поэтому я всегда писал, что военный - профессия, а не какое-то естественное призвание в силу пола человека. Если есть вероятность погибнуть 0%, кто её не выберет?
Но если бы было так, как вы написали, то каждая война в истории вызывала бы великое переселение народов - все убегали бы в "безопасное место". Почему-то этого не происходило.
куда можно было переселиться во Вторую Мировую? Ну и проблема ре-интеграции в те времена сильно острее стояла...