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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14037140381403914040
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 09:44

в київському тцк маски-шоу в балаклавах з дубинками та щитами, викраденим рабам у підвалі методом фізичного контакту прищеплювали розуміння реалій про сортність, революційну необхідність та "конституцію на паузі"
Letusrock
 
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  #<1 ... 14037140381403914040
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