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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14038140391404014041>
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 10:04

...
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 05 чер, 2025 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 10:05

  Бетон написав:Почему не вывезли детей? 4 год войны. Чего ждут?

Розумієш, Бетон, всі люди різні.. :wink:
Одні можуть кинути хворих батьків і здриснути за кордон з дитиною, інші - ні.
Одні можуть кинути чоловіка 18-60 і здриснути за кордон з дитиною, інші - ні.
Одні можуть кинути гідну роботу чи бізнес і виїхати за кордон з дитиною починати з нуля в 40+, інші - ні.
До цього додам, що частина жінок з дітьми повернулися з-за кордону, щоб сім'я не розпалася, щоб бути разом "в радощах і в біді". Тому що війна може тривати довго, а жити "аби як" не всі погоджуються.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 10:12

  fler написав:
  Бетон написав:Почему не вывезли детей? 4 год войны. Чего ждут?

Розумієш, Бетон, всі люди різні.. :wink:
Одні можуть кинути хворих батьків і здриснути за кордон з дитиною, інші - ні.
Одні можуть кинути чоловіка 18-60 і здриснути за кордон з дитиною, інші - ні.
Одні можуть кинути гідну роботу чи бізнес і виїхати за кордон з дитиною починати з нуля в 40+, інші - ні.
До цього додам, що частина жінок з дітьми повернулися з-за кордону, щоб сім'я не розпалася, щоб бути разом "в радощах і в біді". Тому що війна може тривати довго, а жити "аби як" не всі погоджуються.

То вопрос риторический был - понятно, что не все рисковать готовы.
Но вот вам вопрос "на подумать": а если сейчас у того мужа этот же вопрос спросить - ответ такой же будет? :(
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 10:14

  Letusrock написав:в київському тцк маски-шоу в балаклавах з дубинками та щитами, викраденим рабам у підвалі методом фізичного контакту прищеплювали розуміння реалій про сортність, революційну необхідність та "конституцію на паузі"
це треба було робити вчасно, ще під час майдану. Тоді б до війни не дійшло. А то були співанки дітей побили... :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 10:24

  fler написав:
  Бетон написав:Почему не вывезли детей? 4 год войны. Чего ждут?

Розумієш, Бетон, всі люди різні.. :wink:
Одні можуть кинути хворих батьків і здриснути за кордон з дитиною, інші - ні.
Одні можуть кинути чоловіка 18-60 і здриснути за кордон з дитиною, інші - ні.
Одні можуть кинути гідну роботу чи бізнес і виїхати за кордон з дитиною починати з нуля в 40+, інші - ні.
До цього додам, що частина жінок з дітьми повернулися з-за кордону, щоб сім'я не розпалася, щоб бути разом "в радощах і в біді". Тому що війна може тривати довго, а жити "аби як" не всі погоджуються.

Капец. Вы серьёзно ставите жизнь ребёнка и какую-то ерунду.
Ну вот такие родители горе для детей. Присосались к бюджетным деньгам или к системе и готовы за это жизнью ребёнка заплатить.
Всё ясно
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 10:28

  _hunter написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Почему не вывезли детей? 4 год войны. Чего ждут?

Розумієш, Бетон, всі люди різні.. :wink:
Одні можуть кинути хворих батьків і здриснути за кордон з дитиною, інші - ні.
Одні можуть кинути чоловіка 18-60 і здриснути за кордон з дитиною, інші - ні.
Одні можуть кинути гідну роботу чи бізнес і виїхати за кордон з дитиною починати з нуля в 40+, інші - ні.
До цього додам, що частина жінок з дітьми повернулися з-за кордону, щоб сім'я не розпалася, щоб бути разом "в радощах і в біді". Тому що війна може тривати довго, а жити "аби як" не всі погоджуються.

То вопрос риторический был - понятно, что не все рисковать готовы.
Но вот вам вопрос "на подумать": а если сейчас у того мужа этот же вопрос спросить - ответ такой же будет? :(

Пусть ребёнок рискует жизнью, но я приспособилась к войне и зарабатываю. Вот что она имеет в виду.

А почему вас тогда удивляет, что всему миру на жизнь ваших детей всё равно?? Если вы сами своими руками ничего не сделали для них? За границей строят дома для ваших детей, платят пособия, дают еду и жилье.
И что значит кинути чоловика??
Нормальный мужик не отправит ребёнка с женой сам??
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 10:42

  Letusrock написав:в київському тцк маски-шоу в балаклавах з дубинками та щитами, викраденим рабам у підвалі методом фізичного контакту прищеплювали розуміння реалій про сортність, революційну необхідність та "конституцію на паузі"

Бо треба ухилянтам законів дотримуватися і не бикувати. Панькалися з тварями, ось вони і бикують. В країні війна, а всяке гівно проти військових та поліції хвіст піднімає, бо граються в демократію.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:03

Вкотре всплила тема ядерки Україні?!
В останній день травня необхідність допомогти Україні розробити власну ядерну зброю позначив голос із Великої Британії.

*Отже, автор цих рядків, усвідомлюючи всі проблеми на цьому шляху, вважає: сьогодні прагнення України до ядерної зброї не просто можливе – це ймовірно. Як вважають аналітики у цій галузі, досягти результату можна за умови припинення практики дилетантського обговорення ядерної зброї у публічному просторі та формування одного або кількох потужних політичних партнерів. Після завершення (замороження) війни ймовірною може стати політика, схожа на політику Ізраїлю – Україна не підтверджує і не спростує існування зброї ядерного стримування. Зі стратегічної точки зору це має сенс – на тлі недіючих міжнародних угод. Україна нині усвідомлює урок, який давно зрозуміли Північна Корея, Індія та Пакистан: ядерна зброя стає в умовах непрогнозованого світу та ймовірності приходу до влади непередбачуваних політиків єдиною реальною гарантією безпеки від екзистенційних загроз. Фахівці при цьому впевнено наполягають, що створення брудної бомби - це не шлях для України. А от створення ТЯЗ - термоядерного заряду четвертого покоління, що не дає випромінення - це абсолютно реальне завдання. Фахівці вважають, що виконати таке завдання можливо за дуже короткий час - до дванадцяти місяців.
Тобто все, що нам потрібно - рік.*
https://espreso.tv/article-koli-ukraina ... rnu-zbroyu
_________________________________
В листопаді 2024 було отаке:
«Ми вже мали обговорення в експертному середовищі, зараз на тих заходах, що проходять у Києві, зокрема на VIA CARPATIA (щорічний Міжнародний форум Центральної та Східної Європи — Ред.) дуже об'єктивно проговорювали на експертному рівні цю ситуацію. Всі експерти сходяться на тому, що в України є можливість створити подібну зброю.», — заявив Рябих в ефірі Radio NV.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ukr ... 66824.html
Зі статті: Тайм та Більд теж піднімали це питання.
*Радник президента Дмитро Литвин спростував цю інформацію, заявивши, що вона схожа на заяви російської пропаганди.*
*Того ж дня президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Україна ніколи не говорила про те, що готується розробити ядерну зброю.*
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:06

  unicdima написав:Бо треба ухилянтам законів дотримуватися і не бикувати. Панькалися з тварями, ось вони і бикують. В країні війна, а всяке гівно проти військових та поліції хвіст піднімає, бо граються в демократію.

Ти боїшся що почнется мобілізація інвалідів?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:10

  UA написав:
  unicdima написав:Бо треба ухилянтам законів дотримуватися і не бикувати. Панькалися з тварями, ось вони і бикують. В країні війна, а всяке гівно проти військових та поліції хвіст піднімає, бо граються в демократію.

Ти боїшся що почнется мобілізація інвалідів?

хоче твердої руки як при вусатому
flyman
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