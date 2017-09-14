RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14038140391404014041
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:11

  unicdima написав:
  Letusrock написав:в київському тцк маски-шоу в балаклавах з дубинками та щитами, викраденим рабам у підвалі методом фізичного контакту прищеплювали розуміння реалій про сортність, революційну необхідність та "конституцію на паузі"

Бо треба ухилянтам законів дотримуватися і не бикувати. Панькалися з тварями, ось вони і бикують. В країні війна, а всяке гівно проти військових та поліції хвіст піднімає, бо граються в демократію.

Почекайте.
Порядок дій органів влади, а також покарання громадян-порушників закону визначені законом.
Законом.
Саме законом.

То хто в що грається (бо не змінює закон) і хто не менший порушник (бо саме, як представник держави повинен діяти в межах закону)???
detroytred
 
Повідомлень: 24511
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:16

  detroytred написав:
  unicdima написав:Бо треба ухилянтам законів дотримуватися і не бикувати. Панькалися з тварями, ось вони і бикують. В країні війна, а всяке гівно проти військових та поліції хвіст піднімає, бо граються в демократію.

Почекайте.
Порядок дій органів влади, а також покарання громадян-порушників закону визначені законом.
Законом.
Саме законом.

То хто в що грається (бо не змінює закон) і хто не менший порушник (бо саме, як представник держави повинен діяти в межах закону)???

Невпевненість в своєму сорті дають такі різки судження з приводу посилення мобілізації інших. Інші закончатся, за нього візмуться. Так він міркує, тому й такий агресивний.
UA
 
Повідомлень: 9428
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1878 раз.
Подякували: 2326 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:22

  UA написав:
  detroytred написав:
  unicdima написав:Бо треба ухилянтам законів дотримуватися і не бикувати. Панькалися з тварями, ось вони і бикують. В країні війна, а всяке гівно проти військових та поліції хвіст піднімає, бо граються в демократію.

Почекайте.
Порядок дій органів влади, а також покарання громадян-порушників закону визначені законом.
Законом.
Саме законом.

То хто в що грається (бо не змінює закон) і хто не менший порушник (бо саме, як представник держави повинен діяти в межах закону)???

Невпевненість в своєму сорті дають такі різки судження з приводу посилення мобілізації інших. Інші закончатся, за нього візмуться. Так він міркує, тому й такий агресивний.

Загалом схоже у людини трагедія в житті, судячі по емоційності в повідомленнях. Може його коханий хлопець кинув...
whois2010
 
Повідомлень: 859
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:25

  UA написав:
  unicdima написав:Бо треба ухилянтам законів дотримуватися і не бикувати. Панькалися з тварями, ось вони і бикують. В країні війна, а всяке гівно проти військових та поліції хвіст піднімає, бо граються в демократію.

Ти боїшся що почнется мобілізація інвалідів?

З чого це мені боятися, я ж не сцикун як ти.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2915
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14038140391404014041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, unicdima і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 100707
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 278543
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 935068
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6436)
05.06.2025 10:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.