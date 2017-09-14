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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 чер, 2025 11:11
unicdima написав: Letusrock написав:
в київському тцк маски-шоу в балаклавах з дубинками та щитами, викраденим рабам у підвалі методом фізичного контакту прищеплювали розуміння реалій про сортність, революційну необхідність та "конституцію на паузі"
Бо треба ухилянтам законів дотримуватися і не бикувати. Панькалися з тварями, ось вони і бикують. В країні війна, а всяке гівно проти військових та поліції хвіст піднімає, бо граються в демократію.
Почекайте.
Порядок дій органів влади, а також покарання громадян-порушників закону визначені законом.
Законом.
Саме законом.
То хто в що грається (бо не змінює закон) і хто не менший порушник (бо саме, як представник держави повинен діяти в межах закону)???
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Додано: Чет 05 чер, 2025 11:16
detroytred написав: unicdima написав:
Бо треба ухилянтам законів дотримуватися і не бикувати. Панькалися з тварями, ось вони і бикують. В країні війна, а всяке гівно проти військових та поліції хвіст піднімає, бо граються в демократію.
Почекайте.
Порядок дій органів влади, а також покарання громадян-порушників закону визначені законом.
Законом.
Саме законом.
То хто в що грається (бо не змінює закон) і хто не менший порушник (бо саме, як представник держави повинен діяти в межах закону)???
Невпевненість в своєму сорті дають такі різки судження з приводу посилення мобілізації інших. Інші закончатся, за нього візмуться. Так він міркує, тому й такий агресивний.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 11:22
UA написав: detroytred написав: unicdima написав:
Бо треба ухилянтам законів дотримуватися і не бикувати. Панькалися з тварями, ось вони і бикують. В країні війна, а всяке гівно проти військових та поліції хвіст піднімає, бо граються в демократію.
Почекайте.
Порядок дій органів влади, а також покарання громадян-порушників закону визначені законом.
Законом.
Саме законом.
То хто в що грається (бо не змінює закон) і хто не менший порушник (бо саме, як представник держави повинен діяти в межах закону)???
Невпевненість в своєму сорті дають такі різки судження з приводу посилення мобілізації інших. Інші закончатся, за нього візмуться. Так він міркує, тому й такий агресивний.
Загалом схоже у людини трагедія в житті, судячі по емоційності в повідомленнях. Може його коханий хлопець кинув...
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Додано: Чет 05 чер, 2025 11:25
UA написав: unicdima написав:
Бо треба ухилянтам законів дотримуватися і не бикувати. Панькалися з тварями, ось вони і бикують. В країні війна, а всяке гівно проти військових та поліції хвіст піднімає, бо граються в демократію.
Ти боїшся що почнется мобілізація інвалідів?
З чого це мені боятися, я ж не сцикун як ти.
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