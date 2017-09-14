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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14039140401404114042>
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:22

  UA написав:
  detroytred написав:
  unicdima написав:Бо треба ухилянтам законів дотримуватися і не бикувати. Панькалися з тварями, ось вони і бикують. В країні війна, а всяке гівно проти військових та поліції хвіст піднімає, бо граються в демократію.

Почекайте.
Порядок дій органів влади, а також покарання громадян-порушників закону визначені законом.
Законом.
Саме законом.

То хто в що грається (бо не змінює закон) і хто не менший порушник (бо саме, як представник держави повинен діяти в межах закону)???

Невпевненість в своєму сорті дають такі різки судження з приводу посилення мобілізації інших. Інші закончатся, за нього візмуться. Так він міркує, тому й такий агресивний.

Загалом схоже у людини трагедія в житті, судячі по емоційності в повідомленнях. Може його коханий хлопець кинув...
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:32

Незабаром мабуть буде чергова захоплива історія.
Тепер з ракетними ударом по об'єктах в рфії.

*Германия нашла решение проблемы "дальнобоя"...

«На месте в Украине все производство будет происходить быстрее, а мощности имеются. Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия. Первые системы могут быть задействованы в ВСУ уже через несколько недель»... (С)
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сегодня и вчера в новостях раскручивают ситуацию с обвалом моста в росии, где есть погибшие, типа, ни в чем не виновные мирные "русские". Первые подозрения в нелогичности подрыва двух мостов в росии в тот момент, когда осуществляется операция по выводу из строя стратегических бомбардировщиков кремля, постепенно получают доказательства истины.

Логика заключается в следующем - кремль просто был обязан сорвать мирные переговоры таким образом, чтобы при этом не подвести своего нового друга - Трампа перед его избирателями (чтобы его треп про остановлю войну за 24 часа и лишу Украину помощи не выглядел слишком уж голословным или недостойно для президента США). Так как логически подвести Трампа и американскую общественность с избирателями к мысли о том, что не может только росия хотеть продолжать войну, еще и Украина старается в этом вопросе, кремль начал искать или, как было исторически раньше, создавать нужные "эмоциональные события нерядового уровня". А так как у кремля уже был успешный опыт - они предварительно обвиняли чеченцев в тотальном терроризме (явлении, которое американцы воспринимают эмоционально очень негативно) перед тем как бомбить Чечню и убивать более 50% ее населения, то ФСБ решило не мудрствовать, а сотворить террористический акт - подрыв моста в момент нахождения там или под ним пассажирского поезда. А как в Харькове говорят - кто на базаре громче всех кричит: "Держи вора!"?

Как всегда ФСБ в своих планах старается убить сразу нескольких зайцев. В данном случае зайцы такие навскидку:
- нивелировать крутой проеб ФСБ с деревянными домиками (ничего нельзя было сделать - украинских диверсантов в росии слишком много, а они еще и террористы - мосты взрывают с мирными поездами),
- перевести хотя бы часть вины за отсутствие прогресса в переговорах, затеянных Трампом, на Зеленского,
- дать повод для Трампа остановить военную и социальную помощь Украине, от чего устали уже американцы и чего очень хочет сам Трамп,
- вложить в мозги россиян мысль о том, что разбомбить мосты в Украине это вынужденная мера против террористов и теперь это надо делать обязательно (и начать нужно с Киева, где находятся террористы)
- поднять со дна колодца фразу путина "мочить в сортире", что как бы напомнит избирателям об их правильном выборе президента, способном во всем разобраться.

На чем основаны эти подозрения?

При обрушении моста их ответственные лица начали вести себя странно и неестественно: первые сообщения были именно об обрушении моста по причине естественного износа, а не о подрыве. Позже сообщения эти зачистили и все внимание перевели на успокаивание себя и всех, что стратегические самолеты не имеют никакого значения для боеспособности росии и т.д. И только потом в кремле решили воспользоваться возможностью свалить все на теракт. Ну, а террористов кремль традиционно не ищет, а назначает. Причем делает это со всех помоек даже неприглядного уровня.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:38

  Hotab написав:Letusrock
грузять Андрія за те що його інстинкт самозбереження сильніший за почуття обовязку


Він же не звір, який не може дати раду інстинктам. Я не знаю людей без інстинкту самозбереження. Але вони всі роблять багато речей через не можу/не хочу.
А Андрюші « я дєвочка, я в платтюшку, не чіпайте мене людоєди».

Ну и кады от тебю ждать через "не хочу" подвиг, который в начале войны совершил Мариняк?
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:40

[quote="5861962:detroytred"]Вкотре всплила тема ядерки Україні?!
В останній день травня необхідність допомогти Україні розробити власну ядерну зброю позначив голос із Великої Британії.

*Отже, автор цих рядків, усвідомлюючи всі проблеми на цьому шляху, вважає: сьогодні прагнення України до ядерної зброї не просто можливе – це ймовірно. Як вважають аналітики у цій галузі, досягти результату можна за умови припинення практики дилетантського обговорення ядерної зброї у публічному просторі та формування одного або кількох потужних політичних партнерів. Після завершення (замороження) війни ймовірною може стати політика, схожа на політику Ізраїлю – Україна не підтверджує і не спростує існування зброї ядерного стримування. Зі стратегічної точки зору це має сенс – на тлі недіючих міжнародних угод. Україна нині усвідомлює урок, який давно зрозуміли Північна Корея, Індія та Пакистан: ядерна зброя стає в умовах непрогнозованого світу та ймовірності приходу до влади непередбачуваних політиків єдиною реальною гарантією безпеки від екзистенційних загроз. Фахівці при цьому впевнено наполягають, що створення брудної бомби - це не шлях для України. А от створення ТЯЗ - термоядерного заряду четвертого покоління, що не дає випромінення - це абсолютно реальне завдання. Фахівці вважають, що виконати таке завдання можливо за дуже короткий час - до дванадцяти місяців.
Тобто все, що нам потрібно - рік.*
https://espreso.tv/article-koli-ukraina ... rnu-zbroyu
_________________________________

Доброго дня .
Думаю що ТЯЗ чи якійсь аналог вже є ...
Думаю що про це відомо , бо деякі натяки були .
Щось дивився на Ютубі й несподівано почув .... але не звернув уваги ....
Маючи фахівців з "Южмаша" та деяких науковців з ядерної справи думаю що вже зробили .
Це мої догадки , бо напене тримають все за сіма замками .....
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:45

  ЛАД написав:Но если бы было так, как вы написали, то каждая война в истории вызывала бы великое переселение народов - все убегали бы в "безопасное место". Почему-то этого не происходило.

Не происходило, так как все никогда никуда не убегут. Люди разные. Если бы украинские власти не закрыли границы для мужчин, то все никуда бы не убежали. Проблема в написанном Вами в том, что Вы оперируете словом "все". В США, например, есть большая украинская диаспора, которая там появилась из-за Второй мировой войны, но все украинцы почему-то там не оказались. Слово "все" - манипуляция.

  ЛАД написав:75 лет без войн расслабили европейцев. Да и рост благосостояния. Раньше потеря своей земли, "каких-то кирпичей или нажитого имущества" с высокой вероятностью приводила к гибели или, как минимум, к нищенству. Сегодня вы можете рассуждать: "заграница нам поможет". "умереть не дадут".

Вы, должно быть, и отмене рабства не рады? Вам все не дает покоя, что раньше что-то было не так. Наверное, смысл цивилизации и заключается в том, что жизнь для каждого нового поколения становится лучше? Да, люди раньше жили с участка земли, но я сейчас так не живу. И я нигде не писал, что заграница мне поможет. Я сам себе помогу.

  ЛАД написав:И, кстати, военные тоже не хотят умирать точно так же, как гражданские.
Я понимаю, что вам яйца мешают, но в любом древнегреческом полисе, не говорю уж о Спарте, вы были бы позором для рода.

Для меня слова "позор", "а что скажут люди", "яйца" ничего не значат. Мне жалко людей, которые равняются на чье-либо мнение. Я никому ничего плохого не делаю, поэтому мне просто нет чему стыдиться. Если я не соответствую чьим-то представлениям о том, каким я должен быть и какими качествами обладать, то это - не мои проблемы.

  Hotab написав:Він же не звір, який не може дати раду інстинктам. Я не знаю людей без інстинкту самозбереження. Але вони всі роблять багато речей через не можу/не хочу.

Вони це роблять, бо вважають за потрібне, а не через примус. Я тверезо оцінюю свої фізичні та психологічні можливості, і безглуздо щось робити не збираюсь. І виправдовуватись за те, що я - не такий, як інші, я теж не збираюсь. Якщо хтось хоче ризикувати собою і захищати своє майно, то це - право і вибір іншої людини. Я не вважаю якесь майно вартим життя і здоров'я. Не розумію чому це створює проблеми для Вас чи когось іншого. Я ж не прошу Вас захищати мене/мій дім, і не заважаю Вам захищати свій. Ви, по суті, критикуєте мене за те, що я відмовляюсь робити щось для себе, але мій вибір на жодному з вас не відображається. Ви можете продовжувати робити те, що вважаєте за потрібне для себе/своїх сімей/свого майна.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прийшов з роботи , сів відпочити за комп .
Що мене вразило , то кількість людей що виїхало за кордон ,які тут пишуть .

Розумієте ....КИНУЛИ СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ ,нажите й подались де не де .
Головне дриснути

...саме негарне , саме паскудне , найсмердючише можно почитати тільки від них .
Навіть не віру що вони не розуміють як до них ставляться навкруги , бо нещодавно був у Польщі і теревенив з поляками ....ВАС НЕНАВЕДЯТЬ .
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:58

  unicdima написав:
  Letusrock написав:в київському тцк маски-шоу в балаклавах з дубинками та щитами, викраденим рабам у підвалі методом фізичного контакту прищеплювали розуміння реалій про сортність, революційну необхідність та "конституцію на паузі"

Бо треба ухилянтам законів дотримуватися і не бикувати. Панькалися з тварями, ось вони і бикують. В країні війна, а всяке гівно проти військових та поліції хвіст піднімає, бо граються в демократію.


саме цікаве в вашій поведінці - від вас ні пари з вуст в бік крадіїв бюджета, хабарників та іншої наволочі. та прошарка населення я так зрозумів вас цілком влаштовує?
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:04

  tester3373 написав:саме цікаве в вашій поведінці - від вас ні пари з вуст в бік крадіїв бюджета, хабарників та іншої наволочі. та прошарка населення я так зрозумів вас цілком влаштовує?

Наявність хабарників якось виправдовує ухилянтів як вони це завжди намагаються показати? Ухилянти самі перші і дають хабарі.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:05

  detroytred написав:Вкотре всплила тема ядерки Україні?!
В останній день травня необхідність допомогти Україні розробити власну ядерну зброю позначив голос із Великої Британії.

*Отже, автор цих рядків, усвідомлюючи всі проблеми на цьому шляху, вважає: сьогодні прагнення України до ядерної зброї не просто можливе – це ймовірно. Як вважають аналітики у цій галузі, досягти результату можна за умови припинення практики дилетантського обговорення ядерної зброї у публічному просторі та формування одного або кількох потужних політичних партнерів. Після завершення (замороження) війни ймовірною може стати політика, схожа на політику Ізраїлю – Україна не підтверджує і не спростує існування зброї ядерного стримування. Зі стратегічної точки зору це має сенс – на тлі недіючих міжнародних угод. Україна нині усвідомлює урок, який давно зрозуміли Північна Корея, Індія та Пакистан: ядерна зброя стає в умовах непрогнозованого світу та ймовірності приходу до влади непередбачуваних політиків єдиною реальною гарантією безпеки від екзистенційних загроз. Фахівці при цьому впевнено наполягають, що створення брудної бомби - це не шлях для України. А от створення ТЯЗ - термоядерного заряду четвертого покоління, що не дає випромінення - це абсолютно реальне завдання. Фахівці вважають, що виконати таке завдання можливо за дуже короткий час - до дванадцяти місяців.
Тобто все, що нам потрібно - рік.*
https://espreso.tv/article-koli-ukraina ... rnu-zbroyu
_________________________________
В листопаді 2024 було отаке:
«Ми вже мали обговорення в експертному середовищі, зараз на тих заходах, що проходять у Києві, зокрема на VIA CARPATIA (щорічний Міжнародний форум Центральної та Східної Європи — Ред.) дуже об'єктивно проговорювали на експертному рівні цю ситуацію. Всі експерти сходяться на тому, що в України є можливість створити подібну зброю.», — заявив Рябих в ефірі Radio NV.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ukr ... 66824.html
Зі статті: Тайм та Більд теж піднімали це питання.
*Радник президента Дмитро Литвин спростував цю інформацію, заявивши, що вона схожа на заяви російської пропаганди.*
*Того ж дня президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Україна ніколи не говорила про те, що готується розробити ядерну зброю.*


спочатку потрібно розробити та запустити по кацапам балістику дальністю до 2000 км.
а тоді вже нехай кацапи гадають - є в нас чи ні можливість оснастити таку балістику ядеркою.
головне наявність саме носія який спроможний діяти на великій дальності і який вони не спроможні перехватити.
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