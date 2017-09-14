unicdima написав:Бо треба ухилянтам законів дотримуватися і не бикувати. Панькалися з тварями, ось вони і бикують. В країні війна, а всяке гівно проти військових та поліції хвіст піднімає, бо граються в демократію.
Почекайте. Порядок дій органів влади, а також покарання громадян-порушників закону визначені законом. Законом. Саме законом.
То хто в що грається (бо не змінює закон) і хто не менший порушник (бо саме, як представник держави повинен діяти в межах закону)???
Невпевненість в своєму сорті дають такі різки судження з приводу посилення мобілізації інших. Інші закончатся, за нього візмуться. Так він міркує, тому й такий агресивний.
Загалом схоже у людини трагедія в житті, судячі по емоційності в повідомленнях. Може його коханий хлопець кинув...
Незабаром мабуть буде чергова захоплива історія. Тепер з ракетними ударом по об'єктах в рфії.
*Германия нашла решение проблемы "дальнобоя"...
«На месте в Украине все производство будет происходить быстрее, а мощности имеются. Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия. Первые системы могут быть задействованы в ВСУ уже через несколько недель»... (С)
Сегодня и вчера в новостях раскручивают ситуацию с обвалом моста в росии, где есть погибшие, типа, ни в чем не виновные мирные "русские". Первые подозрения в нелогичности подрыва двух мостов в росии в тот момент, когда осуществляется операция по выводу из строя стратегических бомбардировщиков кремля, постепенно получают доказательства истины.
Логика заключается в следующем - кремль просто был обязан сорвать мирные переговоры таким образом, чтобы при этом не подвести своего нового друга - Трампа перед его избирателями (чтобы его треп про остановлю войну за 24 часа и лишу Украину помощи не выглядел слишком уж голословным или недостойно для президента США). Так как логически подвести Трампа и американскую общественность с избирателями к мысли о том, что не может только росия хотеть продолжать войну, еще и Украина старается в этом вопросе, кремль начал искать или, как было исторически раньше, создавать нужные "эмоциональные события нерядового уровня". А так как у кремля уже был успешный опыт - они предварительно обвиняли чеченцев в тотальном терроризме (явлении, которое американцы воспринимают эмоционально очень негативно) перед тем как бомбить Чечню и убивать более 50% ее населения, то ФСБ решило не мудрствовать, а сотворить террористический акт - подрыв моста в момент нахождения там или под ним пассажирского поезда. А как в Харькове говорят - кто на базаре громче всех кричит: "Держи вора!"?
Как всегда ФСБ в своих планах старается убить сразу нескольких зайцев. В данном случае зайцы такие навскидку: - нивелировать крутой проеб ФСБ с деревянными домиками (ничего нельзя было сделать - украинских диверсантов в росии слишком много, а они еще и террористы - мосты взрывают с мирными поездами), - перевести хотя бы часть вины за отсутствие прогресса в переговорах, затеянных Трампом, на Зеленского, - дать повод для Трампа остановить военную и социальную помощь Украине, от чего устали уже американцы и чего очень хочет сам Трамп, - вложить в мозги россиян мысль о том, что разбомбить мосты в Украине это вынужденная мера против террористов и теперь это надо делать обязательно (и начать нужно с Киева, где находятся террористы) - поднять со дна колодца фразу путина "мочить в сортире", что как бы напомнит избирателям об их правильном выборе президента, способном во всем разобраться.
На чем основаны эти подозрения?
При обрушении моста их ответственные лица начали вести себя странно и неестественно: первые сообщения были именно об обрушении моста по причине естественного износа, а не о подрыве. Позже сообщения эти зачистили и все внимание перевели на успокаивание себя и всех, что стратегические самолеты не имеют никакого значения для боеспособности росии и т.д. И только потом в кремле решили воспользоваться возможностью свалить все на теракт. Ну, а террористов кремль традиционно не ищет, а назначает. Причем делает это со всех помоек даже неприглядного уровня.
грузять Андрія за те що його інстинкт самозбереження сильніший за почуття обовязку
Він же не звір, який не може дати раду інстинктам. Я не знаю людей без інстинкту самозбереження. Але вони всі роблять багато речей через не можу/не хочу. А Андрюші « я дєвочка, я в платтюшку, не чіпайте мене людоєди».
Ну и кады от тебю ждать через "не хочу" подвиг, который в начале войны совершил Мариняк?
[quote="5861962:detroytred"]Вкотре всплила тема ядерки Україні?! В останній день травня необхідність допомогти Україні розробити власну ядерну зброю позначив голос із Великої Британії.
*Отже, автор цих рядків, усвідомлюючи всі проблеми на цьому шляху, вважає: сьогодні прагнення України до ядерної зброї не просто можливе – це ймовірно. Як вважають аналітики у цій галузі, досягти результату можна за умови припинення практики дилетантського обговорення ядерної зброї у публічному просторі та формування одного або кількох потужних політичних партнерів. Після завершення (замороження) війни ймовірною може стати політика, схожа на політику Ізраїлю – Україна не підтверджує і не спростує існування зброї ядерного стримування. Зі стратегічної точки зору це має сенс – на тлі недіючих міжнародних угод. Україна нині усвідомлює урок, який давно зрозуміли Північна Корея, Індія та Пакистан: ядерна зброя стає в умовах непрогнозованого світу та ймовірності приходу до влади непередбачуваних політиків єдиною реальною гарантією безпеки від екзистенційних загроз. Фахівці при цьому впевнено наполягають, що створення брудної бомби - це не шлях для України. А от створення ТЯЗ - термоядерного заряду четвертого покоління, що не дає випромінення - це абсолютно реальне завдання. Фахівці вважають, що виконати таке завдання можливо за дуже короткий час - до дванадцяти місяців. Тобто все, що нам потрібно - рік.* https://espreso.tv/article-koli-ukraina ... rnu-zbroyu _________________________________
Доброго дня . Думаю що ТЯЗ чи якійсь аналог вже є ... Думаю що про це відомо , бо деякі натяки були . Щось дивився на Ютубі й несподівано почув .... але не звернув уваги .... Маючи фахівців з "Южмаша" та деяких науковців з ядерної справи думаю що вже зробили . Це мої догадки , бо напене тримають все за сіма замками .....
ЛАД написав:Но если бы было так, как вы написали, то каждая война в истории вызывала бы великое переселение народов - все убегали бы в "безопасное место". Почему-то этого не происходило.
Не происходило, так как все никогда никуда не убегут. Люди разные. Если бы украинские власти не закрыли границы для мужчин, то все никуда бы не убежали. Проблема в написанном Вами в том, что Вы оперируете словом "все". В США, например, есть большая украинская диаспора, которая там появилась из-за Второй мировой войны, но все украинцы почему-то там не оказались. Слово "все" - манипуляция.
ЛАД написав:75 лет без войн расслабили европейцев. Да и рост благосостояния. Раньше потеря своей земли, "каких-то кирпичей или нажитого имущества" с высокой вероятностью приводила к гибели или, как минимум, к нищенству. Сегодня вы можете рассуждать: "заграница нам поможет". "умереть не дадут".
Вы, должно быть, и отмене рабства не рады? Вам все не дает покоя, что раньше что-то было не так. Наверное, смысл цивилизации и заключается в том, что жизнь для каждого нового поколения становится лучше? Да, люди раньше жили с участка земли, но я сейчас так не живу. И я нигде не писал, что заграница мне поможет. Я сам себе помогу.
ЛАД написав:И, кстати, военные тоже не хотят умирать точно так же, как гражданские. Я понимаю, что вам яйца мешают, но в любом древнегреческом полисе, не говорю уж о Спарте, вы были бы позором для рода.
Для меня слова "позор", "а что скажут люди", "яйца" ничего не значат. Мне жалко людей, которые равняются на чье-либо мнение. Я никому ничего плохого не делаю, поэтому мне просто нет чему стыдиться. Если я не соответствую чьим-то представлениям о том, каким я должен быть и какими качествами обладать, то это - не мои проблемы.
Hotab написав:Він же не звір, який не може дати раду інстинктам. Я не знаю людей без інстинкту самозбереження. Але вони всі роблять багато речей через не можу/не хочу.
Вони це роблять, бо вважають за потрібне, а не через примус. Я тверезо оцінюю свої фізичні та психологічні можливості, і безглуздо щось робити не збираюсь. І виправдовуватись за те, що я - не такий, як інші, я теж не збираюсь. Якщо хтось хоче ризикувати собою і захищати своє майно, то це - право і вибір іншої людини. Я не вважаю якесь майно вартим життя і здоров'я. Не розумію чому це створює проблеми для Вас чи когось іншого. Я ж не прошу Вас захищати мене/мій дім, і не заважаю Вам захищати свій. Ви, по суті, критикуєте мене за те, що я відмовляюсь робити щось для себе, але мій вибір на жодному з вас не відображається. Ви можете продовжувати робити те, що вважаєте за потрібне для себе/своїх сімей/свого майна.
Прийшов з роботи , сів відпочити за комп . Що мене вразило , то кількість людей що виїхало за кордон ,які тут пишуть .
Розумієте ....КИНУЛИ СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ ,нажите й подались де не де . Головне дриснути
...саме негарне , саме паскудне , найсмердючише можно почитати тільки від них . Навіть не віру що вони не розуміють як до них ставляться навкруги , бо нещодавно був у Польщі і теревенив з поляками ....ВАС НЕНАВЕДЯТЬ .
Letusrock написав:в київському тцк маски-шоу в балаклавах з дубинками та щитами, викраденим рабам у підвалі методом фізичного контакту прищеплювали розуміння реалій про сортність, революційну необхідність та "конституцію на паузі"
Бо треба ухилянтам законів дотримуватися і не бикувати. Панькалися з тварями, ось вони і бикують. В країні війна, а всяке гівно проти військових та поліції хвіст піднімає, бо граються в демократію.
саме цікаве в вашій поведінці - від вас ні пари з вуст в бік крадіїв бюджета, хабарників та іншої наволочі. та прошарка населення я так зрозумів вас цілком влаштовує?
detroytred написав:Вкотре всплила тема ядерки Україні?! В останній день травня необхідність допомогти Україні розробити власну ядерну зброю позначив голос із Великої Британії.
*Отже, автор цих рядків, усвідомлюючи всі проблеми на цьому шляху, вважає: сьогодні прагнення України до ядерної зброї не просто можливе – це ймовірно. Як вважають аналітики у цій галузі, досягти результату можна за умови припинення практики дилетантського обговорення ядерної зброї у публічному просторі та формування одного або кількох потужних політичних партнерів. Після завершення (замороження) війни ймовірною може стати політика, схожа на політику Ізраїлю – Україна не підтверджує і не спростує існування зброї ядерного стримування. Зі стратегічної точки зору це має сенс – на тлі недіючих міжнародних угод. Україна нині усвідомлює урок, який давно зрозуміли Північна Корея, Індія та Пакистан: ядерна зброя стає в умовах непрогнозованого світу та ймовірності приходу до влади непередбачуваних політиків єдиною реальною гарантією безпеки від екзистенційних загроз. Фахівці при цьому впевнено наполягають, що створення брудної бомби - це не шлях для України. А от створення ТЯЗ - термоядерного заряду четвертого покоління, що не дає випромінення - це абсолютно реальне завдання. Фахівці вважають, що виконати таке завдання можливо за дуже короткий час - до дванадцяти місяців. Тобто все, що нам потрібно - рік.* https://espreso.tv/article-koli-ukraina ... rnu-zbroyu _________________________________ В листопаді 2024 було отаке: «Ми вже мали обговорення в експертному середовищі, зараз на тих заходах, що проходять у Києві, зокрема на VIA CARPATIA (щорічний Міжнародний форум Центральної та Східної Європи — Ред.) дуже об'єктивно проговорювали на експертному рівні цю ситуацію. Всі експерти сходяться на тому, що в України є можливість створити подібну зброю.», — заявив Рябих в ефірі Radio NV. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ukr ... 66824.html Зі статті: Тайм та Більд теж піднімали це питання. *Радник президента Дмитро Литвин спростував цю інформацію, заявивши, що вона схожа на заяви російської пропаганди.* *Того ж дня президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Україна ніколи не говорила про те, що готується розробити ядерну зброю.*
спочатку потрібно розробити та запустити по кацапам балістику дальністю до 2000 км. а тоді вже нехай кацапи гадають - є в нас чи ні можливість оснастити таку балістику ядеркою. головне наявність саме носія який спроможний діяти на великій дальності і який вони не спроможні перехватити.