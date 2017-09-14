Додано: Чет 05 чер, 2025 11:45

ЛАД написав: Но если бы было так, как вы написали, то каждая война в истории вызывала бы великое переселение народов - все убегали бы в "безопасное место". Почему-то этого не происходило. Но если бы было так, как вы написали, то каждая война в истории вызывала бы великое переселение народов - все убегали бы в "безопасное место". Почему-то этого не происходило.

ЛАД написав: 75 лет без войн расслабили европейцев. Да и рост благосостояния. Раньше потеря своей земли, "каких-то кирпичей или нажитого имущества" с высокой вероятностью приводила к гибели или, как минимум, к нищенству. Сегодня вы можете рассуждать: "заграница нам поможет". "умереть не дадут". 75 лет без войн расслабили европейцев. Да и рост благосостояния. Раньше потеря своей земли, "каких-то кирпичей или нажитого имущества" с высокой вероятностью приводила к гибели или, как минимум, к нищенству. Сегодня вы можете рассуждать: "заграница нам поможет". "умереть не дадут".

ЛАД написав: И, кстати, военные тоже не хотят умирать точно так же, как гражданские.

Я понимаю, что вам яйца мешают, но в любом древнегреческом полисе, не говорю уж о Спарте, вы были бы позором для рода. И, кстати, военные тоже не хотят умирать точно так же, как гражданские.Я понимаю, что вам яйца мешают, но в любом древнегреческом полисе, не говорю уж о Спарте, вы были бы позором для рода.

Hotab написав: Він же не звір, який не може дати раду інстинктам. Я не знаю людей без інстинкту самозбереження. Але вони всі роблять багато речей через не можу/не хочу. Він же не звір, який не може дати раду інстинктам. Я не знаю людей без інстинкту самозбереження. Але вони всі роблять багато речей через не можу/не хочу.

Не происходило, так как все никогда никуда не убегут. Люди разные. Если бы украинские власти не закрыли границы для мужчин, то все никуда бы не убежали. Проблема в написанном Вами в том, что Вы оперируете словом "все". В США, например, есть большая украинская диаспора, которая там появилась из-за Второй мировой войны, но все украинцы почему-то там не оказались. Слово "все" - манипуляция.Вы, должно быть, и отмене рабства не рады? Вам все не дает покоя, что раньше что-то было не так. Наверное, смысл цивилизации и заключается в том, что жизнь для каждого нового поколения становится лучше? Да, люди раньше жили с участка земли, но я сейчас так не живу. И я нигде не писал, что заграница мне поможет. Я сам себе помогу.Для меня слова "позор", "а что скажут люди", "яйца" ничего не значат. Мне жалко людей, которые равняются на чье-либо мнение. Я никому ничего плохого не делаю, поэтому мне просто нет чему стыдиться. Если я не соответствую чьим-то представлениям о том, каким я должен быть и какими качествами обладать, то это - не мои проблемы.Вони це роблять, бо вважають за потрібне, а не через примус. Я тверезо оцінюю свої фізичні та психологічні можливості, і безглуздо щось робити не збираюсь. І виправдовуватись за те, що я - не такий, як інші, я теж не збираюсь. Якщо хтось хоче ризикувати собою і захищати своє майно, то це - право і вибір іншої людини. Я не вважаю якесь майно вартим життя і здоров'я. Не розумію чому це створює проблеми для Вас чи когось іншого. Я ж не прошу Вас захищати мене/мій дім, і не заважаю Вам захищати свій. Ви, по суті, критикуєте мене за те, що я відмовляюсь робити щось для себе, але мій вибір на жодному з вас не відображається. Ви можете продовжувати робити те, що вважаєте за потрібне для себе/своїх сімей/свого майна.