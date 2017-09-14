холява написав:...саме негарне , саме паскудне , найсмердючише можно почитати тільки від них . Навіть не віру що вони не розуміють як до них ставляться навкруги , бо нещодавно був у Польщі і теревенив з поляками ....ВАС НЕНАВЕДЯТЬ .
По-перше, ненависть - погане почуття, особливо до людей, які нічого поганого тобі не зробили. Збережіть ненависть для тих, хто прийшов захопити Ваш дім або позбавити Вас життя, а не до співгромадян, які нічого Вам не винні.
Я теж спілкуюсь з поляками, а також з британцями, американцями, португальцями, французами, іспанцями, і особливої ненависті не помічав. Якщо брати конкретно поляків, то, так, у них є невдоволення кількістю українців в країні, а також поведінкою деяких "біженок", які вважають, що їм усі все винні. Є ті, хто вважає, що чоловіки повинні повернутися і воювати, але чим далі від кордонів України, тим менше тих, хто вважає, що людина існує для держави, а не навпаки. Плюс вік, звичайно. Ті, кому за 60, щось кажуть про "обов'язки", а якщо спілкуєшся з молодью, то вони взагалі не оперують такими словами. Багато з них в свої 30 чи 40 вже пожили в декількох країнах, і не вважають себе прив'язаними до одного місця.
detroytred написав:Вкотре всплила тема ядерки Україні?! В останній день травня необхідність допомогти Україні розробити власну ядерну зброю позначив голос із Великої Британії.
*Отже, автор цих рядків, усвідомлюючи всі проблеми на цьому шляху, вважає: сьогодні прагнення України до ядерної зброї не просто можливе – це ймовірно. Як вважають аналітики у цій галузі, досягти результату можна за умови припинення практики дилетантського обговорення ядерної зброї у публічному просторі та формування одного або кількох потужних політичних партнерів. Після завершення (замороження) війни ймовірною може стати політика, схожа на політику Ізраїлю – Україна не підтверджує і не спростує існування зброї ядерного стримування. Зі стратегічної точки зору це має сенс – на тлі недіючих міжнародних угод. Україна нині усвідомлює урок, який давно зрозуміли Північна Корея, Індія та Пакистан: ядерна зброя стає в умовах непрогнозованого світу та ймовірності приходу до влади непередбачуваних політиків єдиною реальною гарантією безпеки від екзистенційних загроз. Фахівці при цьому впевнено наполягають, що створення брудної бомби - це не шлях для України. А от створення ТЯЗ - термоядерного заряду четвертого покоління, що не дає випромінення - це абсолютно реальне завдання. Фахівці вважають, що виконати таке завдання можливо за дуже короткий час - до дванадцяти місяців. Тобто все, що нам потрібно - рік.* https://espreso.tv/article-koli-ukraina ... rnu-zbroyu _________________________________ В листопаді 2024 було отаке: «Ми вже мали обговорення в експертному середовищі, зараз на тих заходах, що проходять у Києві, зокрема на VIA CARPATIA (щорічний Міжнародний форум Центральної та Східної Європи — Ред.) дуже об'єктивно проговорювали на експертному рівні цю ситуацію. Всі експерти сходяться на тому, що в України є можливість створити подібну зброю.», — заявив Рябих в ефірі Radio NV. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ukr ... 66824.html Зі статті: Тайм та Більд теж піднімали це питання. *Радник президента Дмитро Литвин спростував цю інформацію, заявивши, що вона схожа на заяви російської пропаганди.* *Того ж дня президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Україна ніколи не говорила про те, що готується розробити ядерну зброю.*
спочатку потрібно розробити та запустити по кацапам балістику дальністю до 2000 км. а тоді вже нехай кацапи гадають - є в нас чи ні можливість оснастити таку балістику ядеркою. головне наявність саме носія який спроможний діяти на великій дальності і який вони не спроможні перехватити.
Тауруси дістають до моцкви.. Про те, що українці самі здатні виробляти в себе ракети, заявила сама Німеччина.
_hunter написав:А это, кстати, очень интересный вопрос...
Один вопрос тянет за собой цепочку вопросов. Например. Где-то, пусть в Ужгороде, пропал человек. Родственники подают заявление в нацпол, в котором указывают, что лицо пропало при особых обстоятельствах. Достаточно ли одного лишь утверждения в заявлении для открытия уголовного производства, в котором лицо является лицом безвести пропавшим при особых обстоятельствах ? Или лицо пропало в зоне боевых действий, но в заявлении родственников нет утверждения, что лицо является безвести пропавшим при особых обстоятельствах. Будет ли открыто уголовное производство по факту пропажи безвести при особых обстоятельствах ?