RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14039140401404114042
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:22

  unicdima написав:
  tester3373 написав:саме цікаве в вашій поведінці - від вас ні пари з вуст в бік крадіїв бюджета, хабарників та іншої наволочі. та прошарка населення я так зрозумів вас цілком влаштовує?

Наявність хабарників якось виправдовує ухилянтів як вони це завжди намагаються показати? Ухилянти самі перші і дають хабарі.


суть не в наявності тої прошарки а саме в вашій поведінці. одних ви клянете зате про інших ні пари з вуст. що наводить на певні роздуми.
tester3373
 
Повідомлень: 69
З нами з: 09.02.25
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:28

  холява написав:...саме негарне , саме паскудне , найсмердючише можно почитати тільки від них .
Навіть не віру що вони не розуміють як до них ставляться навкруги , бо нещодавно був у Польщі і теревенив з поляками ....ВАС НЕНАВЕДЯТЬ .

По-перше, ненависть - погане почуття, особливо до людей, які нічого поганого тобі не зробили. Збережіть ненависть для тих, хто прийшов захопити Ваш дім або позбавити Вас життя, а не до співгромадян, які нічого Вам не винні.

Я теж спілкуюсь з поляками, а також з британцями, американцями, португальцями, французами, іспанцями, і особливої ненависті не помічав. Якщо брати конкретно поляків, то, так, у них є невдоволення кількістю українців в країні, а також поведінкою деяких "біженок", які вважають, що їм усі все винні. Є ті, хто вважає, що чоловіки повинні повернутися і воювати, але чим далі від кордонів України, тим менше тих, хто вважає, що людина існує для держави, а не навпаки. Плюс вік, звичайно. Ті, кому за 60, щось кажуть про "обов'язки", а якщо спілкуєшся з молодью, то вони взагалі не оперують такими словами. Багато з них в свої 30 чи 40 вже пожили в декількох країнах, і не вважають себе прив'язаними до одного місця.
АндрейМ
 
Повідомлень: 477
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:31

  tester3373 написав:
  detroytred написав:Вкотре всплила тема ядерки Україні?!
В останній день травня необхідність допомогти Україні розробити власну ядерну зброю позначив голос із Великої Британії.

*Отже, автор цих рядків, усвідомлюючи всі проблеми на цьому шляху, вважає: сьогодні прагнення України до ядерної зброї не просто можливе – це ймовірно. Як вважають аналітики у цій галузі, досягти результату можна за умови припинення практики дилетантського обговорення ядерної зброї у публічному просторі та формування одного або кількох потужних політичних партнерів. Після завершення (замороження) війни ймовірною може стати політика, схожа на політику Ізраїлю – Україна не підтверджує і не спростує існування зброї ядерного стримування. Зі стратегічної точки зору це має сенс – на тлі недіючих міжнародних угод. Україна нині усвідомлює урок, який давно зрозуміли Північна Корея, Індія та Пакистан: ядерна зброя стає в умовах непрогнозованого світу та ймовірності приходу до влади непередбачуваних політиків єдиною реальною гарантією безпеки від екзистенційних загроз. Фахівці при цьому впевнено наполягають, що створення брудної бомби - це не шлях для України. А от створення ТЯЗ - термоядерного заряду четвертого покоління, що не дає випромінення - це абсолютно реальне завдання. Фахівці вважають, що виконати таке завдання можливо за дуже короткий час - до дванадцяти місяців.
Тобто все, що нам потрібно - рік.*
https://espreso.tv/article-koli-ukraina ... rnu-zbroyu
_________________________________
В листопаді 2024 було отаке:
«Ми вже мали обговорення в експертному середовищі, зараз на тих заходах, що проходять у Києві, зокрема на VIA CARPATIA (щорічний Міжнародний форум Центральної та Східної Європи — Ред.) дуже об'єктивно проговорювали на експертному рівні цю ситуацію. Всі експерти сходяться на тому, що в України є можливість створити подібну зброю.», — заявив Рябих в ефірі Radio NV.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ukr ... 66824.html
Зі статті: Тайм та Більд теж піднімали це питання.
*Радник президента Дмитро Литвин спростував цю інформацію, заявивши, що вона схожа на заяви російської пропаганди.*
*Того ж дня президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Україна ніколи не говорила про те, що готується розробити ядерну зброю.*


спочатку потрібно розробити та запустити по кацапам балістику дальністю до 2000 км.
а тоді вже нехай кацапи гадають - є в нас чи ні можливість оснастити таку балістику ядеркою.
головне наявність саме носія який спроможний діяти на великій дальності і який вони не спроможні перехватити.

Тауруси дістають до моцкви..
Про те, що українці самі здатні виробляти в себе ракети, заявила сама Німеччина.

Далі два плюс два скласти не складно.
detroytred
 
Повідомлень: 24513
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:32

  _hunter написав:А это, кстати, очень интересный вопрос...

Один вопрос тянет за собой цепочку вопросов. Например.
Где-то, пусть в Ужгороде, пропал человек. Родственники
подают заявление в нацпол, в котором указывают, что лицо пропало при особых обстоятельствах. Достаточно ли одного лишь утверждения в заявлении для открытия уголовного производства, в котором лицо является лицом безвести пропавшим при особых обстоятельствах ? Или лицо пропало в зоне боевых действий, но в заявлении родственников нет утверждения, что лицо является безвести пропавшим при особых обстоятельствах. Будет ли открыто уголовное производство по факту пропажи безвести при особых обстоятельствах ?
tumos
 
Повідомлень: 2014
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мені так ПРИКРО !!!
....нікого з зрадивших Батьківщину не видалили , нікого не покарали, хто постійно пише недолугощі про Україну .
А Дімича видалили . Того хто саме зараз воюе .Хто захищає Україну !
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5265
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4142 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:50

  detroytred написав:Тауруси дістають до моцкви..
Про те, що українці самі здатні виробляти в себе ракети, заявила сама Німеччина.

Далі два плюс два скласти не складно.


це все не те.
я кажу про саме нанести удар балістикою на 2000 км. хай навіть без заряду. просто болванка. але щоб долетіла до цілі і попала.
tester3373
 
Повідомлень: 69
З нами з: 09.02.25
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14039140401404114042
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 100716
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 278554
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 935087
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8700)
05.06.2025 12:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.