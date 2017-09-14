АндрейМ написав:О вероятности гибели хорошо говорить, когда она не касается тебя лично. Любая вероятность погибнуть пугает людей, так как инстинкт самосохранения сформирован сотней миллионов лет эволюции. Вероятность заболеть раком также невелика для большинства людей, но люди панически боятся рака. Если у человека есть выбор (которого у украинских мужчин, к сожалению, нет) выехать в безопасное место или рисковать жизнью ради защиты каких-то кирпичей или нажитого имущества, которое всегда можно нажить ещё раз, то большинство людей выберут первое. Каждый риск должен приниматься сознательно, поэтому я всегда писал, что военный - профессия, а не какое-то естественное призвание в силу пола человека. Если есть вероятность погибнуть 0%, кто её не выберет?
Гибели боятся все. Но если бы было так, как вы написали, то каждая война в истории вызывала бы великое переселение народов - все убегали бы в "безопасное место". Почему-то этого не происходило. 75 лет без войн расслабили европейцев. Да и рост благосостояния. Раньше потеря своей земли, "каких-то кирпичей или нажитого имущества" с высокой вероятностью приводила к гибели или, как минимум, к нищенству... Я понимаю, что вам яйца мешают, но в любом древнегреческом полисе, не говорю уж о Спарте, вы были бы позором для рода.
Часту бачу що під час дискусії в якості аргументів для переконання приводяться якісь історичні факти/події/звичаї, особливо в контексті "1000 років тому було так, а зараз ти такий-сякий хочеш інакше". Який сенс зараз згадувати що було в Спарті, чи навіть під час WW2? Це питання не тільки до вас, багато форумчан цим грішать. Чомусь всі грузять Андрія за те що його інстинкт самозбереження сильніший за почуття обовязку / бажання захищати "якісь цеглини". Причому 99,99% критиків в силу віку, не того гендеру (і не того ВОСу) чи броньовитості не є кандидатами на "добову поставку"
Сенсу згадувати немає. Но вы не обратили внимание на мой предпоследний абзац. Не может 40-миллионный народ все как один в едином порыве сбежать от опасности. Если бы такое случилось (пусть даже не все 40 млн., а хотя бы миллионов 20 рванули на Запад), то, скорее всего, уже Запад закрыл бы границы и почти наверняка занялся бы выдворением сбежавших. Вариант сбежать подходит для относительно небольшой части населения и такое происходило практически всегда. Основная масса всегда оставалась на месте. Хотя бы потому, что бежать было особо некуда. Сейчас Европа принимала беженцев. Но это тоже следствие 75 лет мира. И возможность куда-то бежать появилась благодаря росту благосостояния. У людей есть деньги (не гривни), которые ходят в других странах и позволяют не помирать с голоду хотя бы первое время. И кто знает, что будет завтра. Америка - страна эмигрантов, но сегодня Трамп занимается их выдворением. Сегодня Европа принимает беженцев, но кто знает, не обвинят ли их завтра в экономических проблемах и не начнутся погромы. Это, конечно, крайний случай, но тем не менее. Почитайте ветку об эмиграции. Там расписывают (особенно акурт) успешную жизнь наших эмигрантов, но при этом с достаточно узким кругом специальностей и при хорошей подготовке к отъезду, которая занимала не один день. При этом не вижу описания случаев успеха после бегства. Понятно, что айтишники себе работу находили. Я могу посочувствовать Андрею - не повезло родиться в Украине в такое время. Но, с другой стороны, а в какое время это было бы удачей? А родиться 100 лет назад в Германии было бы удачей? Что будет через 20-30-... лет, никто не знает. Где будет удачей родиться в это время? Евреи 100 лет назад в Европе никак не рассчитывали, что через несколько лет их лишат всех прав и пошлют в концлагеря. История... За последние несколько тысяч лет человечество не сильно изменилось. Разве что вместо меча и копья появились пулемёт и ракеты, а вместо лошади автомобиль. Хотя бы элементарное знание истории позволяет легче понимать сегодняшние события и избегать чересчур эмоциональных оценок. И не воспринимать сегодняшние события как конец света и что-то исключительное. Ещё раз, могу понять и даже посочувствовать Андрею. Но без яиц жить тяжело. У него не хватает не только для того, чтобы "захищати "якісь цеглини", но даже для того, чтобы сбежать от войны. В таком случае надо тихо сидеть, прятаться и не кукарекать. Он отличается от вас. И сильно. Вы хотите мира, а ему всё равно - он только хочет сбежать от войны и требует послать на фронт вместо него женщин.
Хотел написать пару слов, но не вышло. Получилось длинно, сумбурно и не очень убедительно. Но уж как вышло. Писать эссе не буду. Может быть всё же что-то понятно.
холява написав:.......... Доброго дня . Думаю що ТЯЗ чи якійсь аналог вже є ... Думаю що про це відомо , бо деякі натяки були . Щось дивився на Ютубі й несподівано почув .... але не звернув уваги .... Маючи фахівців з "Южмаша" та деяких науковців з ядерної справи думаю що вже зробили . Це мої догадки , бо напене тримають все за сіма замками .....
Всё возможно. Но Южмаш к ЯО никакого отношения не имеет. Даже близко.
грузять Андрія за те що його інстинкт самозбереження сильніший за почуття обовязку
Він же не звір, який не може дати раду інстинктам. Я не знаю людей без інстинкту самозбереження. Але вони всі роблять багато речей через не можу/не хочу. А Андрюші « я дєвочка, я в платтюшку, не чіпайте мене людоєди».
Ну и кады от тебю ждать через "не хочу" подвиг, который в начале войны совершил Мариняк?
1. Маріняк не вчинював подвигу. Він виконував звичайне планове бойове завдання, під час якого на жаль загинув. Гибель не є подвигом. 2. Бойові завдання виконував і я. Звичайно що не від величезного бажання, і навіть не за доплати.. Лише « бо треба». 3. Чи виконував бойові завдання ти, і якщо ні, то коли плануєш, лейтенант? Гинути не треба, треба виконати і жити. То ти коли?
Бетон написав:Почему не вывезли детей? 4 год войны. Чего ждут?
Розумієш, Бетон, всі люди різні.. Одні можуть кинути хворих батьків і здриснути за кордон з дитиною, інші - ні. Одні можуть кинути чоловіка 18-60 і здриснути за кордон з дитиною, інші - ні. Одні можуть кинути гідну роботу чи бізнес і виїхати за кордон з дитиною починати з нуля в 40+, інші - ні. До цього додам, що частина жінок з дітьми повернулися з-за кордону, щоб сім'я не розпалася, щоб бути разом "в радощах і в біді". Тому що війна може тривати довго, а жити "аби як" не всі погоджуються.
Капец. Вы серьёзно ставите жизнь ребёнка и какую-то ерунду. Ну вот такие родители горе для детей. Присосались к бюджетным деньгам или к системе и готовы за это жизнью ребёнка заплатить. Всё ясно
Далеко не все оставшиеся здесь "присосались к бюджетным деньгам". Прилуки не прифронтовой город. Точно не знаю, но вполне возможно, что прилётов в Прилуки было не больше, чем во Львов. Кстати, помню историю, когда женщина с ребёнком уехала из Харькова. И обе погибли от российской ракеты (точно не помню, но кажется во Львове). Куда надо вывозить детей и женщин? Всех за границу? Достаточно редкий случай, когда согласен с fler.
холява написав: Розумієте ....КИНУЛИ СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ ,нажите й подались де не де . Головне дриснути
Арахамія тоже здриснув з батьківщини, а сьогодні вчить громадян іншої держави, як треба любити не свою батьківщину. Умєров чому здриснув і не захищав свою батьківщину?? Чому подоляк не захищає свою батьківщину?? А втік звідти. При чому кожного вивіз батько
detroytred написав:Незабаром мабуть буде чергова захоплива історія. Тепер з ракетними ударом по об'єктах в рфії.
*Германия нашла решение проблемы "дальнобоя"...
«На месте в Украине все производство будет происходить быстрее, а мощности имеются. Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия. Первые системы могут быть задействованы в ВСУ уже через несколько недель»... (С)
Hotab у меня дядя(двоюродный брат отца) был проректор нашего "ракетного училища" на Гагарина, ну где сейчас полицейская академия типа. Так что моя ВУС категорически пока не востребована. Будут наши Томагавки и Патриоты - можете набирать.