Додано: Чет 05 чер, 2025 13:10

Letusrock написав: ЛАД написав: АндрейМ написав: О вероятности гибели хорошо говорить, когда она не касается тебя лично. Любая вероятность погибнуть пугает людей, так как инстинкт самосохранения сформирован сотней миллионов лет эволюции. Вероятность заболеть раком также невелика для большинства людей, но люди панически боятся рака. Если у человека есть выбор (которого у украинских мужчин, к сожалению, нет) выехать в безопасное место или рисковать жизнью ради защиты каких-то кирпичей или нажитого имущества, которое всегда можно нажить ещё раз, то большинство людей выберут первое. Каждый риск должен приниматься сознательно, поэтому я всегда писал, что военный - профессия, а не какое-то естественное призвание в силу пола человека. Если есть вероятность погибнуть 0%, кто её не выберет? О вероятности гибели хорошо говорить, когда она не касается тебя лично. Любая вероятность погибнуть пугает людей, так как инстинкт самосохранения сформирован сотней миллионов лет эволюции. Вероятность заболеть раком также невелика для большинства людей, но люди панически боятся рака.Каждый риск должен приниматься сознательно, поэтому я всегда писал, что военный - профессия, а не какое-то естественное призвание в силу пола человека. Если есть вероятность погибнуть 0%, кто её не выберет? Гибели боятся все.

Но если бы было так, как вы написали, то каждая война в истории вызывала бы великое переселение народов - все убегали бы в "безопасное место". Почему-то этого не происходило.

75 лет без войн расслабили европейцев. Да и рост благосостояния. Раньше потеря своей земли, "каких-то кирпичей или нажитого имущества" с высокой вероятностью приводила к гибели или, как минимум, к нищенству...

Я понимаю, что вам яйца мешают, но в любом древнегреческом полисе, не говорю уж о Спарте, вы были бы позором для рода. Гибели боятся все.Но если бы было так, как вы написали, товызывала бы великое переселение народов - все убегали бы в "безопасное место". Почему-то этого не происходило.75 лет без войн расслабили европейцев. Да и рост благосостояния.потеря своей земли, "каких-то кирпичей или нажитого имущества" с высокой вероятностью приводила к гибели или, как минимум, к нищенству...Я понимаю, что вам яйца мешают, но в любом древнегреческом полисе, не говорю уж о, вы были бы позором для рода.

Часту бачу що під час дискусії в якості аргументів для переконання приводяться якісь історичні факти/події/звичаї, особливо в контексті "1000 років тому було так, а зараз ти такий-сякий хочеш інакше". Який сенс зараз згадувати що було в Спарті, чи навіть під час WW2? Це питання не тільки до вас, багато форумчан цим грішать.

Чомусь всі грузять Андрія за те що його інстинкт самозбереження сильніший за почуття обовязку / бажання захищати "якісь цеглини". Причому 99,99% критиків в силу віку, не того гендеру (і не того ВОСу) чи броньовитості не є кандидатами на "добову поставку" Часту бачу що під час дискусії в якості аргументів для переконання приводяться якісь історичні факти/події/звичаї, особливо в контексті "1000 років тому було так, а зараз ти такий-сякий хочеш інакше". Який сенс зараз згадувати що було в Спарті, чи навіть під час WW2? Це питання не тільки до вас, багато форумчан цим грішать.Чомусь всі грузять Андрія за те що його інстинкт самозбереження сильніший за почуття обовязку / бажання захищати "якісь цеглини". Причому 99,99% критиків в силу віку, не того гендеру (і не того ВОСу) чи броньовитості не є кандидатами на "добову поставку"

Сенсу згадувати немає.Но вы не обратили внимание на мой предпоследний абзац.Не может 40-миллионный народ все как один в едином порыве сбежать от опасности.Если бы такое случилось (пусть даже не все 40 млн., а хотя бы миллионов 20 рванули на Запад), то, скорее всего, уже Запад закрыл бы границы и почти наверняка занялся бы выдворением сбежавших. Вариант сбежать подходит для относительно небольшой части населения и такое происходило практически всегда. Основная масса всегда оставалась на месте. Хотя бы потому, что бежать было особо некуда.Сейчас Европа принимала беженцев. Но это тоже следствие 75 лет мира. И возможность куда-то бежать появилась благодаря росту благосостояния. У людей есть деньги (не гривни), которые ходят в других странах и позволяют не помирать с голоду хотя бы первое время.И кто знает, что будет завтра. Америка - страна эмигрантов, но сегодня Трамп занимается их выдворением. Сегодня Европа принимает беженцев, но кто знает, не обвинят ли их завтра в экономических проблемах и не начнутся погромы. Это, конечно, крайний случай, но тем не менее. Почитайте ветку об эмиграции. Там расписывают (особенно акурт) успешную жизнь наших эмигрантов, но при этом с достаточно узким кругом специальностей и при хорошей подготовке к отъезду, которая занимала не один день. При этом не вижу описания случаев успеха после бегства. Понятно, что айтишники себе работу находили.Я могу посочувствовать Андрею - не повезло родиться в Украине в такое время. Но, с другой стороны, а в какое время это было бы удачей? А родиться 100 лет назад в Германии было бы удачей? Что будет через 20-30-... лет, никто не знает. Где будет удачей родиться в это время? Евреи 100 лет назад в Европе никак не рассчитывали, что через несколько лет их лишат всех прав и пошлют в концлагеря.История...За последние несколько тысяч лет человечество не сильно изменилось. Разве что вместо меча и копья появились пулемёт и ракеты, а вместо лошади автомобиль. Хотя бы элементарное знание истории позволяет легче понимать сегодняшние события и избегать чересчур эмоциональных оценок. И не воспринимать сегодняшние события как конец света и что-то исключительное.Ещё раз, могу понять и даже посочувствовать Андрею. Но без яиц жить тяжело. У него не хватает не только для того, чтобы "захищати "якісь цеглини", но даже для того, чтобы сбежать от войны. В таком случае надо тихо сидеть, прятаться и не кукарекать. Он отличается от вас. И сильно. Вы хотите мира, а ему всё равно - он только хочет сбежать от войны и требует послать на фронт вместо него женщин.Хотел написать пару слов, но не вышло. Получилось длинно, сумбурно и не очень убедительно. Но уж как вышло. Писать эссе не буду. Может быть всё же что-то понятно.