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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 чер, 2025 13:47
ЛАД написав: холява написав:
..........
Доброго дня .
Думаю що ТЯЗ чи якійсь аналог вже є ...
Думаю що про це відомо , бо деякі натяки були .
Щось дивився на Ютубі й несподівано почув .... але не звернув уваги ....
Маючи фахівців з "Южмаша" та деяких науковців з ядерної справи думаю що вже зробили .
Це мої догадки , бо напене тримають все за сіма замками .....
Всё возможно.
Но Южмаш к ЯО никакого отношения не имеет. Даже близко.
Добрий день .
Я думаю що ракети всеж таки хтось виробляє .Тому що часто чую про Нептун .Нехай не Южмаш
А науковці з ядерної справи думаю що в нас є . Тай всі розуміють що треба мати щось відповідне зброї масового ураження .
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Додано: Чет 05 чер, 2025 13:47
ЛАД написав: fler написав: Бетон написав:
Почему не вывезли детей? 4 год войны. Чего ждут?
Розумієш, Бетон, всі люди різні..
Одні можуть кинути хворих батьків і здриснути за кордон з дитиною, інші - ні.
Одні можуть кинути чоловіка 18-60 і здриснути за кордон з дитиною, інші - ні.
Одні можуть кинути гідну роботу чи бізнес і виїхати за кордон з дитиною починати з нуля в 40+, інші - ні.
До цього додам, що частина жінок з дітьми повернулися з-за кордону, щоб сім'я не розпалася, щоб бути разом "в радощах і в біді". Тому що війна може тривати довго, а жити "аби як" не всі погоджуються.
Капец. Вы серьёзно ставите жизнь ребёнка и какую-то ерунду.
Ну вот такие родители горе для детей. Присосались к бюджетным деньгам или к системе и готовы за это жизнью ребёнка заплатить.
Всё ясно
Далеко не все оставшиеся здесь "присосались к бюджетным деньгам".
Прилуки не прифронтовой город. Точно не знаю, но вполне возможно, что прилётов в Прилуки было не больше, чем во Львов.
Кстати, помню историю, когда женщина с ребёнком уехала из Харькова. И обе погибли от российской ракеты (точно не помню, но кажется во Львове).
Куда надо вывозить детей и женщин?
Всех за границу?
Достаточно редкий случай, когда согласен с fler
.
Конечно всех за границу.
Люди цепляются за соломинки, чтобы спасти свою жизнь, а тут умышленно подставляются под ракеты.
С чем вы согласны?
По вашему и лечиться никто не должен, всё равно умрёт, но почему-то используют сотни тысяч долларов, чтобы продлить жизнь хотя бы на год.
С тем, что дети должны погибать, потому родители приспособились к военным действиям?
Вы себе находите оправдание, но оно не поможет, если с детьми что-то случится. Вы будете бесконечно прокручивать в голове мысль, что могли спасти но ничего для этого не делали
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Додано: Чет 05 чер, 2025 13:50
ЛАД написав: _hunter написав:
..........
куда можно было переселиться во Вторую Мировую?
Ну и проблема ре-интеграции в те времена сильно острее стояла...
Так я об этом и написал.
Так сейчас-то - это вообще не проблема (если кордон за проблему не считать).
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Додано: Чет 05 чер, 2025 13:53
барабашов написав:Hotab
у меня дядя(двоюродный брат отца) был проректор нашего "ракетного училища" на Гагарина, ну где сейчас полицейская академия типа.
Так что моя ВУС категорически пока не востребована.
Будут наши Томагавки и Патриоты - можете набирать.
Так наче офіційна позиція цього форуму і її активістів така, що «нетойВОС» не вкатує. У нас тут відправляють на перенавчання (особисто Флайман виписує посвідчення на відрядження) на 3 місяці, і офіцер має новий ВОС.
Ніщо не заважає подвигу, якщо людина хоче його вчинити (с) (Долярек)
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Додано: Чет 05 чер, 2025 13:54
ЛАД написав:
В таком случае надо тихо сидеть, прятаться и не кукарекать. Он отличается от вас. И сильно. Вы хотите мира, а ему всё равно - он только хочет сбежать от войны и требует послать на фронт вместо него женщин.
Вы опять прибегаете ко лжи. Я тоже хочу мира, но мое желание не выгонит россиян с Крыма или Донбасса и не прекратить их наступление.
Я не требую послать на фронт вместо себя женщин или мужчин. Вы это выдумали и продолжаете писать от моего имени. Когда мы обсуждали женщин, то речь шла почему в 21-ом веке при равных правах у них нет обязанности участвовать в войне, и говорили мы не только о фронте с оружием. Но вместо себя я никуда никого не посылал. Мой вопрос был прост - почему у меня обязанности и "долги" есть перед государством, а у других граждан - нет.
ЛАД написав:
Вариант сбежать подходит для относительно небольшой части населения и такое происходило практически всегда. Основная масса всегда оставалась на месте. Хотя бы потому, что бежать было особо некуда.
Если такое происходило всегда, то почему украинские мужчины лишены права самим решать оставаться им или бежать? Если убегут не все, то чего лишится государство, потеряв, допустим, несколько сот тысяч человек, которые воевать не собираются? Эти люди все равно для государства не существуют. Они где-то прячутся и не выходят из дому. Почему нельзя дать им возможность уехать в страну, готовую их принять без проклятий, "ухилянтов" и т.д.? Без критики. Я понимаю, что Вы считаете меня трусом, но почему для Вас и многих других так важно, чтобы я разделял ваши ценности?
ЛАД написав:
И кто знает, что будет завтра. Америка - страна эмигрантов, но сегодня Трамп занимается их выдворением. Сегодня Европа принимает беженцев, но кто знает, не обвинят ли их завтра в экономических проблемах и не начнутся погромы. Это, конечно, крайний случай, но тем не менее. Почитайте ветку об эмиграции. Там расписывают (особенно акурт) успешную жизнь наших эмигрантов, но при этом с достаточно узким кругом специальностей и при хорошей подготовке к отъезду, которая занимала не один день. При этом не вижу описания случаев успеха после бегства.
Вообще непонятно о чем Вы тут пишите. Вы пытаетесь отговорить меня от жизни в другой стране? Вы не знаете мою ситуацию - есть ли у меня деньги и сколько их, может, мне вообще нет необходимости работать. Я и до войны жил не только в Украине, и у меня есть налаженная жизнь в другой стране, поэтому я имею хорошее представление о том, что тянет за собой иммиграция. Но если почитать Вас и некоторых других, то украинцы только на подачках и могут жить в других странах. И пишется это с явной целью как-то унизить человека, вот, как Вы меня называете женщиной, хотя непонятно почему это плохо.
Самое главное - если опция уехать не для всех, а она-таки не для всех, то почему не позволить небольшой части людей это сделать и не критиковать других за их решения?
ЛАД написав:
Так я об этом и написал.
Я знаю много семей в США, которые перебрались туда из Украины (в основном Западных регионов) с началом Второй мировой, ну, и после ее окончания тоже. Но вопрос не в этом. Сейчас есть куда переехать, но из Украины нельзя выехать, а желание это сделать многими порицается.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 14:03
Бетон написав: холява написав:
Розумієте ....КИНУЛИ СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ ,нажите й подались де не де .
Головне дриснути
Арахамія тоже здриснув з батьківщини, а сьогодні вчить громадян іншої держави, як треба любити не свою батьківщину.
Умєров чому здриснув і не захищав свою батьківщину??
Чому подоляк не захищає свою батьківщину?? А втік звідти.
При чому кожного вивіз батько
.... коли ви написали що в вас двоє синів з мамою у Польщі я співчував .
....коли ви пізніше написали що у вас дочка , я насторожився
...коли ви написали що окрім жінок легкої поведінки ніког нема , що ви скаженний качок , що однією лівою хочете спробувати розірвати ТЦКашника , я зрозумів що не треба на вас гаяти час .
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Додано: Чет 05 чер, 2025 14:06
Бетон написав:
...........
Конечно всех за границу.
А вы уверены, что примут всех
?
И за что эти все
там будут жить?
Люди цепляются за соломинки, чтобы спасти свою жизнь, а тут умышленно подставляются под ракеты.
Простите, но тут вы глупость написали.Умышленно
никто под ракеты детей не подставляет.
С чем вы согласны?
По вашему и лечиться никто не должен, всё равно умрёт, но почему-то используют сотни тысяч долларов, чтобы продлить жизнь хотя бы на год.
С тем, что дети должны погибать, потому родители приспособились к военным действиям?
Дети не должны погибать. И я вам не буду описывать свои мысли и чувства, когда я гуляю с внуками и слышу звуки прилётов. Но тут песикот прав - претензии к Путину и росс. армии.
Но вывоз всех детей и женщин за границу... Во-первых, сильно сомневаюсь в реальности. Во-вторых, это = исчезновению Украины. Так тогда проще было бы капитулировать или ещё проще проводить политику Лукашенко ещё до 2022.
Вы себе находите оправдание, но оно не поможет, если с детьми что-то случится. Вы будете бесконечно прокручивать в голове мысль, что могли спасти но ничего для этого не делали
Это правда.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 14:10
Я тоже не понимаю, почему меня держат в стране против моей воли, насильно.
Семью я вывез. Обеспечил им нормальное существование без подачек чужой страны и тем более своей.
Моя страна абсолютно никакого отношения к моему достатку не имеет. Я не получал ни копейки денег других налогоплательщиков, кормил страну будучи налогоплательщиком, сам придумал и реализовал предприятие, обеспечивая себя самостоятельно. Не пользовался ничем государственным. Ничего никому не должен, а мои права не защищались:
право на жилье, право на здравоохранение, право на защиту прав и интересов не соблюдались.
Я сам заработал на жилье, на участок, сам платил за рождение детей в частных клиниках, лечение в сотнях частных клиник.
Почему меня держать здесь насильно? Чтобы я заплатил за выезд?
Почему этого нет ни в одном законе?
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Додано: Чет 05 чер, 2025 14:13
ЛАД написав:
И за что эти все
там будут жить?
Почему бы не оставить решение этой "проблемы" (если это - проблема) тем, кто будет переезжать? Вы меня удивляете. Некоторые мои знакомые вывезли 17-тилетних парней, которым уже 18 или 19, и оставили их там самих. И они как-то живут, хотя их родители - не миллионеры, но ребята и учатся и подрабатывают.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 14:13
ЛАД написав: Бетон написав:
...........
Конечно всех за границу.
А вы уверены, что примут всех
?
И за что эти все
там будут жить?
Люди цепляются за соломинки, чтобы спасти свою жизнь, а тут умышленно подставляются под ракеты.
Простите, но тут вы глупость написали.Умышленно
никто под ракеты детей не подставляет.
А как это называется? Если время подлета баллистической ракеты исчисляется минутами и спасти детей в школе или на детской площадке, как в кривом роге, невозможно?
Зная это, всё равно умышленно выводят детей в зоны риска.
Как это назвать? Не подставляют? А как?
Типа азартный риск?
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