Додано: Чет 05 чер, 2025 13:54

ЛАД написав: В таком случае надо тихо сидеть, прятаться и не кукарекать. Он отличается от вас. И сильно. Вы хотите мира, а ему всё равно - он только хочет сбежать от войны и требует послать на фронт вместо него женщин.

В таком случае надо тихо сидеть, прятаться и не кукарекать. Он отличается от вас. И сильно. Вы хотите мира, а ему всё равно - он только хочет сбежать от войны и требует послать на фронт вместо него женщин.

ЛАД написав: Вариант сбежать подходит для относительно небольшой части населения и такое происходило практически всегда. Основная масса всегда оставалась на месте. Хотя бы потому, что бежать было особо некуда. Вариант сбежать подходит для относительно небольшой части населения и такое происходило практически всегда. Основная масса всегда оставалась на месте. Хотя бы потому, что бежать было особо некуда.

ЛАД написав: И кто знает, что будет завтра. Америка - страна эмигрантов, но сегодня Трамп занимается их выдворением. Сегодня Европа принимает беженцев, но кто знает, не обвинят ли их завтра в экономических проблемах и не начнутся погромы. Это, конечно, крайний случай, но тем не менее. Почитайте ветку об эмиграции. Там расписывают (особенно акурт) успешную жизнь наших эмигрантов, но при этом с достаточно узким кругом специальностей и при хорошей подготовке к отъезду, которая занимала не один день. При этом не вижу описания случаев успеха после бегства. И кто знает, что будет завтра. Америка - страна эмигрантов, но сегодня Трамп занимается их выдворением. Сегодня Европа принимает беженцев, но кто знает, не обвинят ли их завтра в экономических проблемах и не начнутся погромы. Это, конечно, крайний случай, но тем не менее. Почитайте ветку об эмиграции. Там расписывают (особенно акурт) успешную жизнь наших эмигрантов, но при этом с достаточно узким кругом специальностей и при хорошей подготовке к отъезду, которая занимала не один день. При этом не вижу описания случаев успеха после бегства.

ЛАД написав: Так я об этом и написал. Так я об этом и написал.

Вы опять прибегаете ко лжи. Я тоже хочу мира, но мое желание не выгонит россиян с Крыма или Донбасса и не прекратить их наступление.Я не требую послать на фронт вместо себя женщин или мужчин. Вы это выдумали и продолжаете писать от моего имени. Когда мы обсуждали женщин, то речь шла почему в 21-ом веке при равных правах у них нет обязанности участвовать в войне, и говорили мы не только о фронте с оружием. Но вместо себя я никуда никого не посылал. Мой вопрос был прост - почему у меня обязанности и "долги" есть перед государством, а у других граждан - нет.Если такое происходило всегда, то почему украинские мужчины лишены права самим решать оставаться им или бежать? Если убегут не все, то чего лишится государство, потеряв, допустим, несколько сот тысяч человек, которые воевать не собираются? Эти люди все равно для государства не существуют. Они где-то прячутся и не выходят из дому. Почему нельзя дать им возможность уехать в страну, готовую их принять без проклятий, "ухилянтов" и т.д.? Без критики. Я понимаю, что Вы считаете меня трусом, но почему для Вас и многих других так важно, чтобы я разделял ваши ценности?Вообще непонятно о чем Вы тут пишите. Вы пытаетесь отговорить меня от жизни в другой стране? Вы не знаете мою ситуацию - есть ли у меня деньги и сколько их, может, мне вообще нет необходимости работать. Я и до войны жил не только в Украине, и у меня есть налаженная жизнь в другой стране, поэтому я имею хорошее представление о том, что тянет за собой иммиграция. Но если почитать Вас и некоторых других, то украинцы только на подачках и могут жить в других странах. И пишется это с явной целью как-то унизить человека, вот, как Вы меня называете женщиной, хотя непонятно почему это плохо.Самое главное - если опция уехать не для всех, а она-таки не для всех, то почему не позволить небольшой части людей это сделать и не критиковать других за их решения?Я знаю много семей в США, которые перебрались туда из Украины (в основном Западных регионов) с началом Второй мировой, ну, и после ее окончания тоже. Но вопрос не в этом. Сейчас есть куда переехать, но из Украины нельзя выехать, а желание это сделать многими порицается.